梅艷芳｜楊千嬅內地謝票活動大唱梅姐出道作品 網友：行走的唔啱音CD
《梅艷芳》電影早在上周五（12日）正式在中、港兩地上映，香港方面由於電影在上映前舉行多場慈善優先場，口碑極佳，首日票房大收311萬，內地票房更逾4,765萬，成績優越；早前，楊千嬅在內地出席電影謝票活動，期間更大唱梅艷芳出道作品《心債》，不少網友聽後都紛紛表示：行走的唔啱音CD。
編輯：東方新地｜圖片來源：[email protected]多功能阿婆 楊千嬋、微博@楊千嬅｜原文：新monday
《梅艷芳》電影上映 楊千嬅上載舊照懷念梅艷芳
《梅艷芳》電影在本月12日正式在中、港兩地上映，在戲中飾演「唱片公司藝人部經理Florence」一角的楊千嬅，在電影上映當天分別在各自的社交網上載初入行時與梅姐的經典舊照，千嬅仲留言表示：「電影梅艷芳今天正式上映，有幸能在電影裏重新了解梅姐，讓我更加相信她的精神永遠存在，懷念她，感謝她，作為後輩也得到鼓勵，感謝梅姐用生命影響生命，感謝江老闆和他的團隊一起傳承梅姐的美好，十分感動。」
楊千嬅為電影出席謝票活動
楊千嬅近日四出奔走為電影進行謝票活動，期間不但與觀眾一齊分享有關梅姐生前點滴，還在場內演唱梅艷芳的出道作品《心債》及《夕陽之歌》，未知千嬅是否避免唱錯歌詞或忘詞，而不時看著手中電話內的歌詞。
網友：行走的唔啱音CD
有不少網友聽到楊千嬅演唱梅姐出道作品《心債》後都紛紛留言表示：「點解佢會唱得越黎越難聽嘅？喉嚨乾硬化？」、「唔啱Key嘅喂」、「如果真係有心謝票，好心就準備定幾首歌去答謝觀眾喇，上到台仲睇住d歌詞，肉鬼酸！」、「唔至（只）走音 仲要同伴奏唔同key，唱低成2-3度喎大姐嬋，仲要唱到氣球漏氣咁款」、「佢走曬音喎 係咪老人痴呆呀？」、「其實就算唔係梅艷芳fans，都冇理由唔識呢首歌嘅歌詞啦！仲成日標榜自己幾鍾意」