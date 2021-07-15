梅艷芳傳記電影搵古天樂演劉培基 新人王丹妮獲讚重現梅姐風采 古仔感心寒

傳奇天后梅艷芳在03年因癌病離世，三年前安樂電影公司開拍以梅艷芳生平作藍本的傳記電影，以實現梅姐遺願。電影《梅艷芳》尚未上映，首次擔正的女主角王丹妮（Louise）已迅即成為媒體焦點，作為新人的Louise非常幸運，首部主演的電影上映在即，已獲得圈中兩位重量級人馬古天樂及鄭裕玲（Do姐）祝福及稱讚，古仔更出手教授Louise演技。

文：東方新地｜圖：電影海報、預告截圖、訪問影片截圖及新傳媒圖片庫