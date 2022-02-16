《梅艷芳》「掌摑」事件重現幕前+娛樂圈黑暗史震動江湖+吳麗珠親述目擊事件

第40屆香港電影金像獎剛公佈了入圍名單，電影《梅艷芳》總共獲得12項提名，可喜可賀！電影《梅艷芳》Disney+的導演版而再成熱話！由導演梁樂民執導，電影已籌備多年，於去年11 月 12 日正式上映，上映兩周已票房突破港幣4,000萬元！梅艷芳一生傳奇，在電影中呈現出來﹗就連當年梅艷芳被掌摑一事亦成為電影情節。吳麗珠日前接受訪問時，指當年身在現場目擊整件事，並澄清梅艷芳並非遭掌摑：其實係被人「質」咗一拳﹗