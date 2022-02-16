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《梅艷芳》「掌摑」事件重現幕前+娛樂圈黑暗史震動江湖+吳麗珠親述目擊事件

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Helen Leung

第40屆香港電影金像獎剛公佈了入圍名單，電影《梅艷芳》總共獲得12項提名，可喜可賀！電影《梅艷芳》Disney+的導演版而再成熱話！由導演梁樂民執導，電影已籌備多年，於去年11 月 12 日正式上映，上映兩周已票房突破港幣4,000萬元！梅艷芳一生傳奇，在電影中呈現出來﹗就連當年梅艷芳被掌摑一事亦成為電影情節。吳麗珠日前接受訪問時，指當年身在現場目擊整件事，並澄清梅艷芳並非遭掌摑：其實係被人「質」咗一拳﹗

《梅艷芳》重現被掌摑事件 女主角王丹妮被摑足六次

10月10日是梅姐58歲生忌﹗梅艷芳傳奇電影在11月上映，由於梅艷芳被掌摑後改寫了她往後的處事態度，這段經歷相當重要，故《梅艷芳》傳記會重現這一幕，從電影花絮見到，導演為求效果逼真要求真打，女主角王丹妮立即說好，並要求飾演江湖大佬的邵仲衡不要留力，最後打了六次才收貨，一停機邵仲衡即擔心慰問王丹妮，反要王丹妮安慰對方指自己冇事，相當專業﹗

（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
不少曾與梅艷芳合作的人指王丹妮與梅姐形神俱似﹗（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
邵仲衡飾演江湖大佬。（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
邵仲衡飾演江湖大佬。（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
為求逼真「真打」，最後邵仲衡摑了六次王丹妮﹗（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
為求逼真「真打」，最後邵仲衡摑了六次王丹妮﹗（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）

梅艷芳卡拉OK被掌摑

80、90年代可謂香港娛樂圈最輝煌的時期，電影產量高，令香港影視圈非常蓬勃，又有多位天王巨星紅透半邊天！當時隨便一部戲至少可以賺過千萬，因此吸引不少黑勢力對投資娛圈業虎視眈眈，更引發一輪惡鬥，當中以已故巨星梅艷芳被掌摑一事最轟動。

（圖片來源：東方新地）
1991年梅艷芳遭社團人士黃朗維掌摑一事相當哄動，掌摑翌日黃朗維遭人持刀伏擊受重傷，住院期間遭殺手到醫院近距離槍擊斃命，文中提及警方介入追查，令事件真相逐步揭開﹗（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
當年梅艷芳在當時男友林國斌陪同下到警局。（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
掌摑事件兩年後，1993年綽號「灣仔之虎」的陳耀興在澳門被槍殺，梅艷芳再成焦點。（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
「灣仔之虎」之死，令梅艷芳再次被捲入當中，梅艷芳回應時謂：「請放過我吧﹗」（圖片來源：東方新地）

涉事人黃朗維 要求梅艷芳過房獻唱

年前ViuTV節目《罪光燈》請來了江湖中人龍哥回顧這段最血腥的娛樂圈黑暗史，提到當時張國榮、陳百強等不少巨星，都喜愛到一間位於九龍塘根德道22號的Take One卡拉OK玩樂。而事發當日，已故巨星梅艷芳到上址消遣，同時鄰房有身兼社團人士及電影公司老闆的黃朗維在場，因此忽發奇想想要梅艷芳過來高歌兩曲。

（圖片來源：Viutv截圖）
當年肇事的九龍塘Take One卡拉OK。（圖片來源：ViuTV《罪光燈》截圖）

遭梅姐婉拒黃朗維當場掌摑對方一巴

而龍哥當時正任職該卡拉OK保安，就目擊整件事情發生！他指出當時有一班人衝到梅艷芳的房間，並叫梅艷芳到隔離房獻唱：「我大佬叫你過去」、「你唔過嚟就會有事」，最後梅艷芳就禮貌地過鄰房打個招呼並打算婉拒唱歌，不過在梅姐禮貌拒絕當下，黃朗維覺得好無面，因此與對方推撞，更當場掌摑了她一巴。

（圖片來源：Viutv截圖）
《罪光燈》嘉賓龍哥是在當年九龍塘卡拉OK任職保安，目擊整個過程﹗（圖片來源：ViuTV《罪光燈》截圖）
（圖片來源：Viutv截圖）
（圖片來源：ViuTV《罪光燈》截圖）

「灣仔之虎」陳耀興替梅姐出氣

梅艷芳被掌摑一事，隨即驚動另一江湖猛人，與梅艷芳關係要好、有「灣仔之虎」之稱的陳耀興。當時陳耀興明言要為梅艷芳出一口氣，結果第二天，黃朗維就在街上被人伏擊兼斬傷，雖然大難不死但仍被送往醫院。有見黃朗維逃過一劫，有人並未罷休，相隔數日就有兩位槍手潛入浸會醫院，在房內向黃朗維的太陽穴連開數槍，不幸身亡。

90年代娛樂圈黑暗史｜黑社會入侵影圈 梅豔芳遭掌摑 掀江湖大佬一連串血腥仇殺
黃朗維中槍新聞。（圖片來源：ViuTV《罪光燈》截圖）

陳耀興被尋仇太陽穴中槍身亡

事發後，梅艷芳立即受保護的情況下離開香港到泰國避風頭，就算後來回港都受到警方高度保護。以為事件可以告一段落，誰料事隔數月，「灣仔之虎」陳耀興出席澳門格蘭披治賽車時，於車廂內被槍手伏擊，同樣太陽穴中槍身亡。

（圖片來源：Viutv截圖）
「灣仔之虎」陳耀興到澳門參加格蘭披治賽車。（圖片來源：ViuTV《罪光燈》截圖）

有傳殺陳耀興的正是黃朗維的哥哥黃朗輝，他更曾揚言下一個目標就是梅艷芳。當時此言論引起巨大恐慌，據傳最後梅艷芳花了1,000萬，才把此事件平息。

吳麗珠目擊掌摑事件：其實係被人質咗一拳﹗

吳麗珠在梅艷芳58歲生忌前接受港台《舊日的足跡》訪問，原來吳麗珠掌年在場目擊事件，吳麗珠憶述 1992 年 5 月初那個晚上：「我同兩位女藝人照常喺《歡樂今宵》收工後去去咗九龍塘嗰間卡拉OK 玩，諗唔到竟遇上阿梅被人掌摑嘅事 …其實佢係被人『質』咗一拳，我親眼見到，佢當時係由其他房間走入嚟坐低，我哋坐喺附近，嗰個人由另外一間房氣沖沖走入嚟，好似話阿梅唔畀面，我當時都唔知發生咩事，我哋驚到叫走，我冇叫阿梅一齊走，因為見好似有人幫佢解決同面對。事出突然，我驚到開

車都腳軟…後來，九龍城差館叫我哋去落口供，我真係好擔心阿梅﹗」珠女坦言:「再見返阿梅我冇再提起，知道佢去咗泰國一排，再出返嚟應該已經係解決咗。」

吳麗珠近日接受車淑梅訪問，談到梅艷芳當年被掌摑事件﹗（圖片來源：港台《舊日的足跡》）
吳麗珠近日接受車淑梅訪問，談到梅艷芳當年被掌摑事件﹗（圖片來源：港台《舊日的足跡》）
（圖片來源：劇照）
（圖片來源：劇照）
吳麗珠（圖片來源：文雪兒IG）
吳麗珠（圖片來源：文雪兒IG）

大讚梅姐仗義疏財

吳麗珠又指：「阿梅真係好好心地，佢份人好豪情，平易近人，冇扮嘢，佢企喺台上誰可匹敵？我聽羅君左講，佢有事阿梅就送咗一張冇銀碼嘅支票畀佢。」梅艷芳一生雖短暫，40歲不敵癌魔離世，留下令人至今難忘的作品，及一串串的思念，一生傳奇又精彩﹗（圖片來源：劇照）

梅艷芳一生雖短暫，40歲不敵癌魔離世，留下令人至今難忘的作品，及一串串的思念，一生傳奇又精彩﹗（圖片來源：劇照）

即睇更多：《梅艷芳》 導演版2月登陸Disney+！一小時從未曝光片段角色唔止有黃家駒

《梅艷芳》導演版2月登陸Disney+

《梅艷芳 》於去年11月上映，上映兩周已票房突破港幣4,000萬元，叫好叫座！導演版正式於Disney+以五集劇集形式剪輯上架，於2022年2月2日（年初二）已登上Disney+平台，之後將逢星期三下午更新，早前導演曾透露初剪版本有四小時，如今這個導演版本終於有曝光的機會。

常見問題

梅艷芳「掌摑」事件發生在哪一年？

梅艷芳「掌摑」事件發生於1992年5月4日，事實上在案發的92年初，梅艷芳已宣布退出樂壇，舉行了30場「梅艷芳告別舞台演唱會」；至於《審死官》其實在6月20日上映，與電影提及的時序並不一致⋯⋯按此看詳情

電影中邵仲衡飾演的「郭老闆」現實是誰？

2021年《梅艷芳》電影中飾演的「郭老闆」，影射的其實是90年代電影公司東主⋯⋯按此看詳情

圖片來源：東方新地、viutv截圖、電影截圖

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