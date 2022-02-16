《梅艷芳》「掌摑」事件重現幕前+娛樂圈黑暗史震動江湖+吳麗珠親述目擊事件
《梅艷芳》重現被掌摑事件 女主角王丹妮被摑足六次
10月10日是梅姐58歲生忌﹗梅艷芳傳奇電影在11月上映，由於梅艷芳被掌摑後改寫了她往後的處事態度，這段經歷相當重要，故《梅艷芳》傳記會重現這一幕，從電影花絮見到，導演為求效果逼真要求真打，女主角王丹妮立即說好，並要求飾演江湖大佬的邵仲衡不要留力，最後打了六次才收貨，一停機邵仲衡即擔心慰問王丹妮，反要王丹妮安慰對方指自己冇事，相當專業﹗
梅艷芳卡拉OK被掌摑
80、90年代可謂香港娛樂圈最輝煌的時期，電影產量高，令香港影視圈非常蓬勃，又有多位天王巨星紅透半邊天！當時隨便一部戲至少可以賺過千萬，因此吸引不少黑勢力對投資娛圈業虎視眈眈，更引發一輪惡鬥，當中以已故巨星梅艷芳被掌摑一事最轟動。
涉事人黃朗維 要求梅艷芳過房獻唱
年前ViuTV節目《罪光燈》請來了江湖中人龍哥回顧這段最血腥的娛樂圈黑暗史，提到當時張國榮、陳百強等不少巨星，都喜愛到一間位於九龍塘根德道22號的Take One卡拉OK玩樂。而事發當日，已故巨星梅艷芳到上址消遣，同時鄰房有身兼社團人士及電影公司老闆的黃朗維在場，因此忽發奇想想要梅艷芳過來高歌兩曲。
遭梅姐婉拒黃朗維當場掌摑對方一巴
而龍哥當時正任職該卡拉OK保安，就目擊整件事情發生！他指出當時有一班人衝到梅艷芳的房間，並叫梅艷芳到隔離房獻唱：「我大佬叫你過去」、「你唔過嚟就會有事」，最後梅艷芳就禮貌地過鄰房打個招呼並打算婉拒唱歌，不過在梅姐禮貌拒絕當下，黃朗維覺得好無面，因此與對方推撞，更當場掌摑了她一巴。
「灣仔之虎」陳耀興替梅姐出氣
梅艷芳被掌摑一事，隨即驚動另一江湖猛人，與梅艷芳關係要好、有「灣仔之虎」之稱的陳耀興。當時陳耀興明言要為梅艷芳出一口氣，結果第二天，黃朗維就在街上被人伏擊兼斬傷，雖然大難不死但仍被送往醫院。有見黃朗維逃過一劫，有人並未罷休，相隔數日就有兩位槍手潛入浸會醫院，在房內向黃朗維的太陽穴連開數槍，不幸身亡。
陳耀興被尋仇太陽穴中槍身亡
事發後，梅艷芳立即受保護的情況下離開香港到泰國避風頭，就算後來回港都受到警方高度保護。以為事件可以告一段落，誰料事隔數月，「灣仔之虎」陳耀興出席澳門格蘭披治賽車時，於車廂內被槍手伏擊，同樣太陽穴中槍身亡。
有傳殺陳耀興的正是黃朗維的哥哥黃朗輝，他更曾揚言下一個目標就是梅艷芳。當時此言論引起巨大恐慌，據傳最後梅艷芳花了1,000萬，才把此事件平息。
吳麗珠目擊掌摑事件：其實係被人質咗一拳﹗
吳麗珠在梅艷芳58歲生忌前接受港台《舊日的足跡》訪問，原來吳麗珠掌年在場目擊事件，吳麗珠憶述 1992 年 5 月初那個晚上：「我同兩位女藝人照常喺《歡樂今宵》收工後去去咗九龍塘嗰間卡拉OK 玩，諗唔到竟遇上阿梅被人掌摑嘅事 …其實佢係被人『質』咗一拳，我親眼見到，佢當時係由其他房間走入嚟坐低，我哋坐喺附近，嗰個人由另外一間房氣沖沖走入嚟，好似話阿梅唔畀面，我當時都唔知發生咩事，我哋驚到叫走，我冇叫阿梅一齊走，因為見好似有人幫佢解決同面對。事出突然，我驚到開
車都腳軟…後來，九龍城差館叫我哋去落口供，我真係好擔心阿梅﹗」珠女坦言:「再見返阿梅我冇再提起，知道佢去咗泰國一排，再出返嚟應該已經係解決咗。」
梅艷芳一生雖短暫，40歲不敵癌魔離世，留下令人至今難忘的作品，及一串串的思念，一生傳奇又精彩﹗（圖片來源：劇照）
即睇更多：《梅艷芳》 導演版2月登陸Disney+！一小時從未曝光片段角色唔止有黃家駒
《梅艷芳》導演版2月登陸Disney+
《梅艷芳 》於去年11月上映，上映兩周已票房突破港幣4,000萬元，叫好叫座！導演版正式於Disney+以五集劇集形式剪輯上架，於2022年2月2日（年初二）已登上Disney+平台，之後將逢星期三下午更新，早前導演曾透露初剪版本有四小時，如今這個導演版本終於有曝光的機會。
常見問題
梅艷芳「掌摑」事件發生在哪一年？
梅艷芳「掌摑」事件發生於1992年5月4日，事實上在案發的92年初，梅艷芳已宣布退出樂壇，舉行了30場「梅艷芳告別舞台演唱會」；至於《審死官》其實在6月20日上映，與電影提及的時序並不一致⋯⋯按此看詳情
電影中邵仲衡飾演的「郭老闆」現實是誰？
2021年《梅艷芳》電影中飾演的「郭老闆」，影射的其實是90年代電影公司東主⋯⋯按此看詳情