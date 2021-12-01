梅艷芳｜阿梅姨甥失聯21年首現身 圓阿梅遺願 發長文念親恩
文：東方新地｜圖：[email protected] Poon、《梅艷芳》預告片截圖及官方圖片、新傳媒照片庫
梅艷芳 姨甥 失聯21年
梅艷芳㚿姐梅愛芳（Ann）於2000年病逝，其夫潘立德其後沒有留下任何聯絡方法，便帶同Ann骨灰及一對兒子離開了香港這個傷心地，當年阿梅曾表示曾用盡方法不斷去尋找兩個姨甥的下落，期間曾聽聞潘立德移居北京，阿梅即在當地尋人，但最終無果，而當年Ann的大仔潘文皓只得7歲，而細仔潘進皓亦只得5歲。
姨甥潘文皓：第二次看《梅艷芳》
近日電影《梅艷芳》上映，有網友發現阿梅姨甥潘文皓（Royce Poon），在社交網上發了一篇長文悼念其母親和阿梅，他在文中表示：「昨天是我第二次在戲院看了Anita梅艷芳。我已經數不清我流咗幾多次眼淚。我睇完之後我嘅情緒也不能夠好輕易咁平復落嚟。在戲裡面。Ann講咗一句『我不知道能不能看著他們長大。』媽咪，雖然你唔可以喺呢度睇住我同細佬長大但係我知道你係天上一直有看顧住我哋。正正因為係咁我知道我唔可以令你失望令你擔心。我會好似你咁有著積極樂觀嘅態度面對困難和挫折。」
學習阿梅精神
Royce又對阿梅表示：「姨姨，你將你嘅生命奉獻咗畀舞台畀音樂同埋你啲歌迷。無論你喺邊度都好，我都希望你可以感覺到滿滿的幸福，因為到今時今日仍然有好多人愛著你懷念著你。你講過『只要有信心，沒難事。』我亦會好似你咁抱著一份不願輕易放棄嘅精神生活下去。我看到還有那麼多人在支持著你想念著你我真的真的很感動。希望大家可以跟我一樣，繼續把她們放在心裡同埋捉緊著她們對生活積極樂觀永不放棄嘅態度憑著信心咁去過生活。媽咪，姨姨，我永遠以你們為榮。」
現居溫哥華
據Royce的社交網顯示，他目前正居於溫哥華，曾在英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）修讀電腦工程，已於2014年畢業，現年28歲。其後Royce接受傳媒訪問，指一直不知道阿梅原來曾尋親多年，他直言看完電影後，很想為母親及姨姨做一點事，但也知道自己好好長大，已是對她們最大的報答。
回顧梅艷芳一出道即火速竄紅 與胞姐梅愛芳感情深厚
1963年10月10日，梅艷芳於香港出生，年幼的她早已展現出唱歌方面的天賦，4歲半時就開始長駐荔園表演。梅艷芳是家中的么女，有兩個哥哥和一個姊姊，由於其父親早逝，母親要獨力撫養四名子女，家境頗為困難。談及阿梅的童年，不得不提她的姊姊梅愛芳，「我14歲嗰時仲未發育，家姐已經18歲亭亭玉立，大把人追，我就經常偷家姐啲化妝品同靚衫，激到佢紮紮跳。」
阿梅曾透露她和姊姊梅愛芳感情十分好，經常和家姐、表姐去逛街，有一次仲被飛仔撩，「有班飛仔揸車經過撩我哋，話要約我哋去街，我哋睇吓唔對路，即刻跳上小巴走。但佢哋竟然追住小巴唔放，最後仲要小巴司機車我哋去差館先無事。」梅姐說過，她能成為樂壇大姐大，有一半功勞歸於梅愛芳。「當年我好怕瘀，身邊不少人叫我參加新秀，我都婉拒咗，不過阿Ann幫我交埋報名表格。總決賽當晚，知道我得到冠軍，阿Ann同媽咪仲攬埋一齊喊！」
直至1997年，家姐梅愛芳子宮癌病發，同年梅艷芳亦被驗出患上子宮癌，幸好及時發現，接受治療後病癒。同年梅艷芳憑《半生緣》一片奪得第17屆香港電影金像獎「最佳女配角」，次年獲頒香港電台《十大中文金曲頒獎禮》的金針獎，歌壇影壇雙得意。2000年，胞姊梅愛芳子宮癌再度復發，不幸於聖保祿醫院病逝，而阿梅亦於2003年因子宮頸癌復發而離世，兩姊妹同樣終年40歲。