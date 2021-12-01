梅艷芳｜阿梅姨甥失聯21年首現身 圓阿梅遺願 發長文念親恩

已故天后阿梅梅艷芳離世前最大遺憾是未能尋回兩個失聯多時的姨甥，如今她已離世17年多，這個遺願終於得以達成，日前有網友發現阿梅姨甥潘文皓於社交網上發了一篇長文悼念其母親和阿梅，並在文中感觸表示：「媽咪，姨姨，我永遠以你們為榮。」

文：東方新地｜圖：[email protected] Poon、《梅艷芳》預告片截圖及官方圖片、新傳媒照片庫