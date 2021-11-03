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有片！梅姐梅艷芳韓國演唱片段出土 甩嘴後淡定執生 獲網友勁讚專業

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撰文：東方新地

梅姐梅艷芳在1988年曾去韓國首爾（當時名為漢城）演唱她的名曲《烈燄紅唇》，作為奧運會開幕前預熱，近日這段演出的影片被一名韓國網友放上YouTube，網友發現在演唱尾段梅姐原來曾意外甩嘴，但她仍淡定執生，最終成功唱完全首歌，獲網友勁讚非常專業，充滿舞台王者之風！

文：東方新地｜圖：[email protected] lee影片截圖、[email protected]姐fans齊讚好梅艷芳 Anita Mui

梅艷芳 唯一一次到訪韓國

1988年，當年25歲的梅姐梅艷芳第一次也是最後一次訪問韓國，為當時的漢城奧運會作開幕表演，這段演出的片段近日被一名韓國網友放上YouTube，片段中梅姐性感晒長腿，唱到尾段卻被發現甩嘴。

梅姐在舞台上一向形象百變。（圖片來源：YouTube@victory lee影片截圖）
梅姐在舞台上一向形象百變。（圖片來源：[email protected] lee影片截圖）
這次高衩晒腿的黑色舞台裝，在當年相當前衛大膽。（圖片來源：YouTube@victory lee影片截圖）
這次高衩晒腿的黑色舞台裝，在當年相當前衛大膽。（圖片來源：[email protected] lee影片截圖）
獲網友大讚非常有型。（圖片來源：YouTube@victory lee影片截圖）
獲網友大讚非常有型。（圖片來源：[email protected] lee影片截圖）
不少網友都大讚梅姐擁有「第一美腿」。（圖片來源：YouTube@victory lee影片截圖）
不少網友都大讚梅姐擁有「第一美腿」。（圖片來源：[email protected] lee影片截圖）
又讚她為港爭光。（圖片來源：YouTube@victory lee影片截圖）
又讚她為港爭光。（圖片來源：[email protected] lee影片截圖）
這次演出後，梅姐於韓國發行了唱片，並成為韓國最受歡迎外語女歌手Top 5之一，奠定下她亞洲天后的地位。（圖片來源：YouTube@victory lee影片截圖）
這次演出後，梅姐於韓國發行了唱片，並成為韓國最受歡迎外語女歌手Top 5之一，奠定下她亞洲天后的地位。（圖片來源：[email protected] lee影片截圖）

身經百戰表現淡定

有指梅姐甩嘴的原因是當時伴奏的樂隊犯錯，令她接不上歌詞，但身經百戰的梅姐表現仍相當淡定，最終成功執生，唱完全首歌，獲網友勁讚非常專業，充滿舞台王者之風！

（圖片來源：Facebook@Mui姐fans齊讚好梅艷芳 Anita Mui）
（圖片來源：[email protected]姐fans齊讚好梅艷芳 Anita Mui）
（圖片來源：Facebook@Mui姐fans齊讚好梅艷芳 Anita Mui）
（圖片來源：[email protected]姐fans齊讚好梅艷芳 Anita Mui）
（圖片來源：Facebook@Mui姐fans齊讚好梅艷芳 Anita Mui）
（圖片來源：[email protected]姐fans齊讚好梅艷芳 Anita Mui）

唯一獲邀亞洲女歌手

據知當年這場「奧運前奏大匯演」中，梅姐是唯一一位被邀請出席的亞洲女歌手，當時同場還有美國天后Janet Jackson，表演結束後，梅姐更獲大會頒發了一個獎牌作為紀念。

影片中又展示了當年韓國媒體對梅姐的相關報道。（圖片來源：YouTube@victory lee影片截圖）
影片中又展示了當年韓國媒體對梅姐的相關報道。（圖片來源：[email protected] lee影片截圖）
梅姐是當時唯一一位被邀請出席奧運開幕演出的亞洲女歌手。（圖片來源：YouTube@victory lee影片截圖）
梅姐是當時唯一一位被邀請出席奧運開幕演出的亞洲女歌手。（圖片來源：[email protected] lee影片截圖）

即睇梅艷芳1988年韓國傳奇舞台《烈燄紅唇》演出：

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