有片！梅姐梅艷芳韓國演唱片段出土 甩嘴後淡定執生 獲網友勁讚專業

梅姐梅艷芳在1988年曾去韓國首爾（當時名為漢城）演唱她的名曲《烈燄紅唇》，作為奧運會開幕前預熱，近日這段演出的影片被一名韓國網友放上YouTube，網友發現在演唱尾段梅姐原來曾意外甩嘴，但她仍淡定執生，最終成功唱完全首歌，獲網友勁讚非常專業，充滿舞台王者之風！

文：東方新地｜圖：[email protected] lee影片截圖、[email protected]姐fans齊讚好梅艷芳 Anita Mui