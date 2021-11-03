有片！梅姐梅艷芳韓國演唱片段出土 甩嘴後淡定執生 獲網友勁讚專業
梅姐梅艷芳在1988年曾去韓國首爾（當時名為漢城）演唱她的名曲《烈燄紅唇》，作為奧運會開幕前預熱，近日這段演出的影片被一名韓國網友放上YouTube，網友發現在演唱尾段梅姐原來曾意外甩嘴，但她仍淡定執生，最終成功唱完全首歌，獲網友勁讚非常專業，充滿舞台王者之風！
文：東方新地｜圖：[email protected] lee影片截圖、[email protected]姐fans齊讚好梅艷芳 Anita Mui
梅艷芳 唯一一次到訪韓國
1988年，當年25歲的梅姐梅艷芳第一次也是最後一次訪問韓國，為當時的漢城奧運會作開幕表演，這段演出的片段近日被一名韓國網友放上YouTube，片段中梅姐性感晒長腿，唱到尾段卻被發現甩嘴。
身經百戰表現淡定
有指梅姐甩嘴的原因是當時伴奏的樂隊犯錯，令她接不上歌詞，但身經百戰的梅姐表現仍相當淡定，最終成功執生，唱完全首歌，獲網友勁讚非常專業，充滿舞台王者之風！
唯一獲邀亞洲女歌手
據知當年這場「奧運前奏大匯演」中，梅姐是唯一一位被邀請出席的亞洲女歌手，當時同場還有美國天后Janet Jackson，表演結束後，梅姐更獲大會頒發了一個獎牌作為紀念。