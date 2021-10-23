梅艷芳傳奇｜製作特輯首映禮 導演秉承梅姐信念：「提攜後輩天經地義！」
撰文：東方新地 圖片：《梅艷芳》製作特輯截圖、安樂影片發相
《梅艷芳》慈善優先場飛被炒賣
《梅艷芳》一片萬眾期待，連場慈善場均已爆滿，近日更發現有慈善優先場門票被炒賣，為杜絕這些非法活動，及答謝各位觀眾厚愛，宣布提早公開預售11月12日開畫日起的門票，凡購預售正畫門票，更可獲贈由插畫師Man Tsang設計限量版postcards 一套，內有4款不同梅姐造型，先到先得。
秉承梅姐遺願
被封「香港女兒」的梅姐，一向對香港公益事務不遺餘力，同時她對後輩的支持及栽培更是非常落力，梅姐曾言 : 「前輩提攜後輩天經地義！」所以安樂影片有限公司老闆江志強先生及導演梁樂民亦秉承梅姐遺願，在電影《梅艷芳》特別選用一班香港年輕演員，突顯傳承這個重點，而戲中除了主角王丹妮、廖子妤及劉俊謙，一眾年輕演員還包括白只、陳家樂、楊詩敏（蝦頭）、胡子彤、何啟華（阿Dee）、柯煒林、阮德鏘、駱振偉及麥芷誼等。
導演：每位新演員將來都會獨當一面
在製作特輯首映禮上，導演梁樂民表示:「其實我哋拍一部傳記片，我哋應該有責任，盡量用香港新演員去介紹畀香港觀眾，我同老闆講今次是係以舊帶新，影圈係需要有新血，我相信每一位拍過呢部戲嘅年青演員，將來每一個都能夠獨當一面。」
廖子妤睇舊戲參考
飾演梅姐家姐梅愛芳的廖子妤認為最大挑戰是要在戲中唱歌，因為很少經驗所以頗緊張，還有要說好以前年代的廣東話，要睇很多舊電影參考。而在戲中飾演秋哥哥的陳家樂，他就坦言這次演出難度很高，導演要他載歌載舞，而舞台經驗甚少的他，還要唱日文歌，所以要多謝趙增熹老師指導他唱歌。白只與陳家樂情況一樣，因為要唱歌感到有壓力，他笑說知道要唱歌當日，喝了好多蜜糖。
蝦頭讚小梅姐超晒班
蝦頭楊詩敏稱梅姐是她超級偶像，小時候經常模仿梅姐唱歌，她在戲中與飾演小時候梅姐的小演員陳禎（羅敏莊女兒)有一埸對手戲，大讚她是個非常有才華洋溢的小朋友，演技一流。
《梅艷芳》製作特輯-夢伴
【製作特輯 3 – 夢伴】
導演繼續介紹其他演員，如廖子妤、劉俊謙、白只、陳柏宇和陳家樂等，由選角到拍攝的大小事！
https://www.youtube.com/watch?v=feoszOUMUVM