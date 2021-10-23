梅艷芳傳奇｜製作特輯首映禮 導演秉承梅姐信念：「提攜後輩天經地義！」

萬眾期待的電影《梅艷芳》，將於11月12日正式上映，電影未上映已掀起一股懷念梅艷芳熱潮，安樂影片今日舉辦了「《梅艷芳》電影製作特輯首播禮」，在梁樂民導演帶領下，一眾戲中演員，包括廖子妤、白只、陳家樂、楊詩敏（蝦頭）、駱振偉及麥芷誼等，出席首播儀式。

撰文：東方新地 圖片：《梅艷芳》製作特輯截圖、安樂影片發相