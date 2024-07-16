《森林女王》首播7大尷尬位 動物改名、對白超奇怪 網民建議搵佢幫手！
盤點TVB《森林女王》7大尷尬位：
1 | 紀錄片硬改成「獅子王故事」
今次TVB在黃金時段播出的動物紀錄片《森林女王》原為BBC製作的 《Serengeti》系列。網民就認為從紀錄片名字開始TVB已經亂咁嚟，首先原作「Serengeti」本身意為「平原」，但TVB就將節目名夾硬改做「森林」；普通一套紀錄片卻故意加上旁白，改做4隻獅子對話，變成「合家歡故事」，非常突兀。不過亦有網友反駁指：「好睇，睇到動物嘅親情一面」、「暑期節目，老少咸宜」、「我女兒睇得幾開心」
2 | 《新聞女王》配音不夠生動 應該搵鄭子誠
有網民就認為位紀錄片配音並不是問題，ATV亦曾經找來鄭子誠、顏聯武、鍾景輝等重量級演員為動物紀錄片《哭泣的森林》配音，效果一流。不過今次《新聞女王》卡士配音功力不足，讀起對白來又不夠生動，令整套紀錄片更加尷尬。
3 | 改動物名、對白勁尷尬
今次TVB為《森林女王》一班非洲動物改名，例如將其中一隻獅子改為「劉豔」，另一隻大象就改為「Cyrus」，網民認為「魔改」行為太反感，強行植入《新聞女王》角色關係，極不尊重原著，令人懷疑有冇得到BBC授權、亂咁嚟：「動物嘅思維方式同人類根本唔同無啦啦幫動物配上人嘅對白奇怪到不得了」「隻老虎捉到斑馬，隻斑馬都死左到左口跟住其他成年老虎過嚟搶食但佢配音話d姐妹過嚟幫手係咩事」「點解隻非洲獅子會姓劉」等。
4 | 網友建議攝時間播愛回家
今次TVB破天荒在黃金時段播動物紀錄片，網民估計是因為還有兩個星期就到奧運，所以才用紀錄片「攝時間」，不過網民就倒不如播《愛回家》或綜藝節目會效果更好：「兩個禮拜就奧運 所以唔播劇搵野攝時間」「攝時間不如播十集大灣區食玩買仲好啦」「為左拖到奧運不如播多集東張西望愛回家好過」。
5 | 逼觀眾聽粵語配音
通常外購紀錄片都會提供原音版本和配音版本給予觀眾選擇，不過今次就值得粵語拼音版本，變相逼觀眾聽粵語配音，惹來網民不滿：「最癲係冇得俾人教返原本既英文聲聽 做咩逼人聽廣東話配音？」「點解冇英文原聲！唔想聽佢地kam配音」「可唔可以聽返原旁白」等。
6 | 利用《新聞女王》卡士亂咁嚟
自從TVB劇集《新聞女王》爆紅之後，TVB就不斷靠《新聞女王》炒熱度，網民就狠批TVB利用《新聞女王》卡士亂咁嚟：「以為新聞女王真係咁收得就可以亂嚟」「炒晒班專業配音員搵班演員返嚟配到九唔搭八」「淨係睇字都feel倒kam味濃」等。
7 | 黃金時段播紀錄片終極侮辱ViuTV
今次TVB在黃金時段播放紀錄片，而ViuTV就播由等鄧麗欣和邱士縉所主演的原創劇《島嶼協奏曲》。有網民今次TVB想用紀錄片侮辱ViuTV，想證明用紀錄片都高收視過ViuTV原創劇：「公道講句就算播魚樂無窮都一樣會高收視過其他台」「終極侮辱Viu, 睇死播舊紀錄片都可以喺黃金時段凌虐Viu」等。