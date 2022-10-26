森美19歲大仔回流讀港大醫科 父子拍檔做司儀！

49歲的商台DJ森美，同太太育有一對仔女，原來森美大仔梁曦樂（Lancelot）已經就讀大學。前晚港大醫學院舉行周年晚宴，TVB高層蕭世和都有出席，他上載當晚的照片，透露其中一個環節係由森美主持，而森美當晚的拍檔不是老拍檔阮小儀，而係大仔梁曦樂！從當晚照片所見，梁曦樂已經有老竇咁高，而且父子一齊著西裝打煲呔上陣，十分醒目。