森美爆收「吳君如」視像求助 稱被導演賣到柬埔寨 事後笑指：有6、7成似
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森美自爆收到了一條來自「吳君如」的求助訊息，對方聲稱自己「被導演賣到柬埔寨」，之後更和他展開視像對話，事後森美公開兩人對話內容，並驚喊對方個樣竟然同真正的吳君如有6、7成相似！
「吳君如」不知森美是誰
森美透露在WhatsApp中收到「吳君如」的訊息，訊息中用簡體字寫上：「親愛的粉絲，你好嗎？我是吳君如，我知道你一定很驚訝我給你發訊息。但我有急事找你！」對此，森美回應說：「Hello君如！我係森美呀！」但對方卻問：「誰是森美？」這讓情況更加撲朔迷離。
而在隨後的視像通話中，這名自稱是吳君如的人聲稱自己「被導演賣到柬埔寨」，並表示需要借款$5,000搭船返回香港。森美即好奇追問：「乜嘢導演呀？你拍KK園之戀？」對方則給出了轉賬戶口號碼，之後就匆匆收線。
森美提醒大家慎防Deepfake詐騙
事後森美上載了一段翻錄手機視像通話畫面的影片，並笑言：「君如，你喺柬埔寨邊度啊？使唔使搵人嚟救你？依家啲Deepfake都真係幾真，淨係睇樣都真係有機會認錯，除咗口音… 都真係有6、7成似君如㗎。依家真係越嚟越多電話騙案，大家真係要搵啲方法（防）Deepfake詐騙，醒目啲！」
網民反應與真正吳君如動態
這段視像通話引起了網民關注，紛紛笑指：「把聲勁似，你話係佢本人配音我都信」、「中泰混血」、「Wa…呢個吳君如都真係做得幾似」、「笑死，君如講普通話」、「吳君如+鄭中基混合體」、「我仲以為係鄧兆尊」等，連193都有搞笑留言叫森美「快啲救君如姐」。而真正的吳君如日前都有分享近況，曬出了她與容祖兒及阿Sa蔡卓妍一起慶祝Boxing Day的合照，顯示她安全無虞。
撰文：東方新地圖片來源：IG@sammy903、IG@sandrangky