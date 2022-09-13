森美口賤扮大佬恰同事惹反感招熱議：少少尊重都唔識，雙重標準
森美扮大佬恰新人惹反感
連登討論區有網民發起一個題目叫「森美真係好嘔心」，內容指控森美疑籍自己係「老海鮮」教訓其他同事：「自己講野搞串個場dead air就唔得，要話係人地唔識，咩都唔識。」等等，結果此post一出得到唔少網民認同，不少網民都出聲和議批評森美：「聽佢講嘢隔住個收音機都聞到老人除，成日扮世故喺度說教，撻啲理論出嚟，戥Marco（另一位輩份較低嘅DJ）慘，成日畀佢窒住又冇得駁。」、有人又大讚佢嘅千年拍檔小儀EQ高：「成日扮晒大哥，以為自己好醒成日搶嘢講，一旦俾人入到位就發難，聽到小儀有時畀佢窒到好無癮，但又要顧及個節目頂埋佢。」唔少網民仲表示因為森美而唔想再聽呢個節目，就連facebook網民都深有同感。
指森美「阿叻化」 193慘被拖落水
不少網民認為森美做咁多年節目，次次都做「上把」，永遠有佢講冇人講，因此就有人指森美「阿叻化」，表示「個個要叫佢大哥，乜都認咗叻先，自己永遠唔會錯，世界上所有人都廢過佢。」亦開始有網民擺193（郭嘉駿）上台，指兩個藝人都行「口臭」路線，應該點揀。
反方指森美「扮大哥」出於現場需要
另一批網民就力撐森美，讚佢其實正經講嘢就會好有point有學識；又有人指森美「扮大哥」係逼於無奈，只係另外兩位拍檔擔唔到大旗：「《早霸王》嗰兩個拍檔想佢哋拎多少少自己嘢出嚟講都無乜貨，先搞到好似森美由頭lead到落尾咁，如果遇著啲嘉賓同森美對到嘴嘅就好好多。」
《十人巷》舊片再被翻炒 控森美虛偽
惹起熱論後，又有網民以「一條片証明森美心地仲差過豆豆」重提森美2009年在選秀節目《十人巷》的教訓學員豆豆的片段，同樣惹來激烈討論，當時森美指學員以揶揄對方心態訪問嘉賓，指責該學員心地差，兩人更因此即場駁火。事後每次森美被批評就會被網民以此片回帶，可謂「歷久不衰」。
今年5月遭通訊事務管理局勸諭
由森美、小儀及Marco主持的商台節目《早霸王》，去年2月被聽眾投訴，去年2月16日接獲投訴，指商台節目《早霸王》的聽眾來電環節中，有主持涉嫌重複使用以「戇居者有其屋」一詞，嘲笑及侮辱「居者有其屋計畫」的業主，並在約10分鐘的時間內共提及該用語10次。通訊局經調查後，認為相關主持有欠審慎，亦會引起聽眾反感，違反《電台節目守則》第6段的規定，因此宣布有關該節目使用惹人反感用語的投訴成立，決定向商台發出勸諭，敦促商台嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。森美後來就表示純粹想玩食字，就像「郁郁貢去西貢」等，他強調當時無講過任何住屋關係、問題、甚至業主，更加冇談論「居者有其屋」任何內容。
森美獲日媒封「國民主持」 卻被網民指已「回塘」
現年48歲的森美中學就讀喇沙書院，大學則修讀中大傳理系，畢業後參加商台《叱吒殺戮新大陸》入行成為DJ，在商台主持《公子會》、《早霸王》兩個節目多年，近年更為TVB主持節目《森美旅行團》系列及拍攝劇集《誇世代》等，亦大受歡迎。不過有網民直指他已「回塘」及欠新意，做主持狀態已不復當年好笑。雖然被網民批評，不過早前森美獲日媒封為「國民主持」。
盤點森美過去7宗惹爭議事件：
1.「最想非禮女藝人」選舉被狠批侮辱女性
2006年6月，森美在《架勢堂》節目中舉行「我最想非禮的香港女藝人」選舉，被11個婦女團體批評及到影視處、平機會投訴，廣管局亦收到過百宗市民投訴，指其有侮辱女性之嫌，森美初時堅持聽眾誤會其意思拒絕道歉，但最後與小儀公開道歉，節目更被商台停播兩個月，而森美和小儀就被停薪留職兩個月，森美更因此需辭去其中文大學兼職講師的教席。
2. 512事件
2008年7月，森美邀請吳日言擔任商業節目《架勢堂》的主持人，消息公布後，有不少聽眾湧至My903交流區表達不滿，批評吳日言主持節目缺乏趣味，引起和支持者的罵戰，有聽眾更揚言要罷聽該節目。之後森美回應時表示這是高層的命令，但網民認為森美只是幫吳日言講好話，也有人認為森美因此在節目中對聽眾「單單打打」，令聽眾感到失望，結果為吳日言離開節目。網民稱這次事件為「512事件」，因512是吳日言名字的諧音。
3.節目爆粗
2009年，森美主持節目《早霸王》時，為宣傳其主演的舞台劇，重複讀出《加樽抽》及主題曲〈家春秋〉，結果意外讀成粗口「家噸×」，自知不慎爆粗的森美立即補鑊致歉，小儀都幫忙道歉，後商台把這段爆粗刪走，以「乾淨」版重新放上網上重播。
4.亂噏狗咬B
2010年6月，森美在主持《早霸王》時，接到聽眾來電談及養狗問題，勸聽眾要小心「狗咬B」。 他指狗始終是動物，不排除會獸性大發：「有朝一日牠咬你兒子的時候，你不要驚訝！」更指外國發生過好多狗咬小朋友嘅個案，而且唔只一次，引來眾多愛狗人士聲討。事後森美指自己並無教人遺棄動物，只是如果飼養打鬥犬或大隻犬種時，就要小心點。
5.發表安心食唐狗論
2011年，森美在節目中討論食肉類問題，分析人性比較愛護美麗嘅動物時，森美表示：「如果狗種冇西施、金毛同芝娃娃呢啲，全部都係唐狗，咁就食得安心啦！」食狗論引來愛狗人士譴責，話佢冇腦又冇愛心，紛紛呼籲罷聽，仲有人發起帶唐狗去廣播道「圍」佢，最後森美要公開道歉了事。
6.被指有戀足癖
2013年，森美被發現在其IG内珍藏大量「女足」特寫，當中涉及多名女星，包括「索腿天后」陳敏之、楊怡、陳煒、林穎彤、苟芸慧等，另有OL、酒吧女及一些不知名女郎，被網友批評鹹濕、變態！而森美接受本刊訪問時，就聲稱被影者全部是認識及知情的，但為免惹誤會，亦表明「以後更加會提醒自己」！
7.被捲入「安心偷食」
「安心偷食」事件轟動全城，唔少圈中人都受牽連，有傳黃心穎鄰居爆料，稱有一名商台男DJ和畫眼線的Band友都先後到訪過女方香閨，令曾與黃心穎合作多時的商台DJ森美突然捲入偷食風波，加上森美Like過心穎道歉嘅Post，惹來不少網民的反感。雖然事後再有媒體爆料指鄰居口中的商台DJ疑是商台DJ劉翁，但森美就透露老婆及子女都為事件感到困擾，因此他再三澄清未曾和黃心穎有過工作以外的接觸。
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