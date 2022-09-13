森美口賤扮大佬恰同事惹反感招熱議：少少尊重都唔識，雙重標準

現時48歲的電台DJ森美曾兼任電視節目主持、司儀演員、歌手兼作家，又有好父親的形象，屬娛樂圈現役「萬金油」藝員，不過最近有網民在網上表示森美惹人討厭，更聲稱因為佢主持而唔想再聽一個電台節目，該post竟引來不少網民和議及討論。