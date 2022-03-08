森美「柴房」抗疫凸現「士啤呔」被網民取笑 下戰書一個月後除衫示眾

近日有多名商台員工先後確診，為保障家人安全，身為商台DJ的森美，連日來都在家中「柴房」開咪主持節目和過著自我隔離的生活，森美日前分享一段在「柴房」內做運動的影片，卻被網友發現曾經有過八嚿腹肌的他，現在卻凸現出一條「士啤呔」！
森美：毅力係成功嘅關鍵
現年48歲的森美日前在社交網上載了一條做HIIT影片，並寫著：「有人問我每日做咩運動（其實冇人問），不如同大家分享下（其實分享唔到），好啦我拍低畀你睇啦（冇咩好睇啦），就知辛苦啦（30分鐘咋喎），毅力係成功嘅關鍵（又談唔上），好去片（快啲like完就算）#柴房健身 #真正健心 #hiit」
網民笑森美：要加監趕走個肚腩仔
片中森美除了滿面鬚根，感覺非常頹廢外，在貼身的運動衫下，驚現肚腩，成為網民焦點，紛紛留言取笑他：「Chok樣凸點都唔夠肚腩搶鏡喎」、「士啤呔出晒嚟呀大哥」、「森美大哥有小肚腩」、「點解咁辛苦都趕唔走個肚腩仔嘅？要加監囚禁柴房7天吧！」等等。
森美：一個月，我會再除衫！
森美凸腩做運動的影片被網民取笑後，森美不甘示弱，話自己「鬥志返嚟啦！」，更說：「戰書我已寫下，一個月，柴房健身！我要有成績！我會再除衫！（可能除，我有少少淆底，如果唔得就咁認衰得唔得？肥豬仔肚影相太可愛啦！）密切留意，健森過程。柴房健身，真正健森。」
麥美恩懷念大鵰出沒
連麥美恩（Mayanne）都留言話：「我都係最懷念當年沙灘…大鵰出沒。」丁子朗就用3把火emoji為森美加油，而森美就繼續「反擊」說：「疫情下，冇健身室，冇髮型屋，頭髮，冇修，身材，冇修，你同我應該一樣！我努力！一個月後見！#柴房健身 #真正健森」
森美獲日本傳媒封為國民主持
此外森美近日衝出香港，被日本傳媒封為「國民人氣電視主持」，原來日本有一本男性雜誌，在專欄中介紹森美為：「亮眼時尚、狀態絕佳的人氣主持。因為風趣的應對和爽朗的性格而備受歡迎的48歲森美。除了電視主持，作為電台DJ、演員、歌手也相當活躍。外形也是公認的好，只要他存在，畫面就充滿時尚感。」
小儀：點解唔話你係香港天王巨星
雖然麥美恩同小儀都唔係好認同篇報道形容森美係歌手，但森美就話覺得好驚喜，笑言：「國民主持，抬舉喇！不過時尚！我好認同！人生快樂就係咁簡單，一篇小小嘅介紹竟然可以咁驚喜，可能近排疫情真係太苦啦！這令我很滿足！唔係疫情我即刻過日本發展！哈！講笑！」