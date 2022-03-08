森美「柴房」抗疫凸現「士啤呔」被網民取笑 下戰書一個月後除衫示眾

近日有多名商台員工先後確診，為保障家人安全，身為商台DJ的森美，連日來都在家中「柴房」開咪主持節目和過著自我隔離的生活，森美日前分享一段在「柴房」內做運動的影片，卻被網友發現曾經有過八嚿腹肌的他，現在卻凸現出一條「士啤呔」！