森美孖老婆遊日本酒店竟突然被取消 險「7街瞓」網民估係呢個原因

50歲森美於日前（12日）與老婆陳雅嫻（Veronica）2人世界去日本旅行，更由京都玩到大阪。不過森美就喺即將抵達大阪時收到酒店被突然取消嘅消息，搞到搵唔到地方落腳差點要「7街瞓」！好彩森美最後都搵到酒店暫住，不過網民們就齊齊估booking被取消係因為呢個原因……

