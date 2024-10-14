森美孖老婆遊日本酒店竟突然被取消 險「7街瞓」網民估係呢個原因
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50歲森美於日前（12日）與老婆陳雅嫻（Veronica）2人世界去日本旅行，更由京都玩到大阪。不過森美就喺即將抵達大阪時收到酒店被突然取消嘅消息，搞到搵唔到地方落腳差點要「7街瞓」！好彩森美最後都搵到酒店暫住，不過網民們就齊齊估booking被取消係因為呢個原因……
森美大阪旅遊酒店突然取消！夜晚無家可歸
森美日前到日本旅遊，由京都玩到大阪。他在IG拍了影片透露，來大阪的途中大約中午5時多時收到酒店email指突然取消了他們的預訂房間，但明明早在上一個星期已收到酒店的confirm booking。森美與酒店爭論了2個多小時，酒店表示未有收到預定，其後他晚上10點多還拿著行李箱在街上遊走，找了一整晚找不到酒店，就連網吧都滿座，陷入困境。森美表示從未想過來日本旅行，會遇到沒有酒店的挑戰，更指他老婆都開始「嬲豬」，不理會他。
森美靠朋友book到房終於唔駛「7街瞓」 區永權建議「報東張」
許多圈中好友在網上留言「真係7街瞓」、「搵個按摩地方，過夜，唔好令老婆唔開心」、「講唔完嘅旅遊真樂趣」、「去伊健日本屋企」、「去睇漫畫嗰啲地方過一晚」，其中一位好友區永權建議他「報東張」。
不久後，森美終於傳來好消息，因為一位朋友的幫忙已經找到住宿不用「7街瞓」，並感謝所有幫助他的朋友，以及每一個關心嘅電話同短訊。森美表示經過這次的經歷，建議大家book了酒店都要發email到酒店confirm才好出發，強調中介都信唔過。明白大家好想知道是那一間，但詳情留回節目再講。
網民勁估係呢個中介網 網民：呢啲錢真係唔慳得
除了有不少網民以及圈內人留言幫忙搵酒店外，還在猜測到底是那一間中間網站。而其中在森美留言中有人提議一間a字的中間網後，森美馬上回應呢間真係唔好信，親身到酒店問完全無房，疑似就是這間中間網站讓森美大阪之旅陷入困境。不少網民在討論區表示也曾中過招「又係A字網呀？」「而家啲酒店都會好似機票咁Overbook博有人no show」、「呢啲錢真係唔慳得」、「之前中過伏」
撰文：東方新地圖片來源：ig＠sammy903、ig＠sammy903留言截圖