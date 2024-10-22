梁思浩質疑森美炒作酒店風波！為提昇知名度加薪 網友：佢先係博出位嗰位
梁思浩對森美行為提出一大疑點：第一次去日本我就信！
在節目《娛樂好好玩》中，梁思浩與其他主持人一起討論了這一事件，更聲稱大爆「內幕」。梁思浩稱讚森美是廣播界的聰明人，但對事件的真實性表示懷疑，他推測森美此舉可能是為了新聞效應和宣傳。「如果呢單新聞係第一次去日本嘅，我百分百信！」梁思浩表示，但他認為任何去過日本的人都應該知道，所有JR站附近都有即日酒店可以住宿，價格大約是10,000日元一晚，他自己也曾經住過，而且通常都能即時入住，強調一定會有房。
梁思浩揭露廣播界內幕 3大點懷疑森美想提高知名度同薪酬
梁思浩進一步透露，首先表示每年11月的「全港聽眾調查」對於電台和DJ來說非常重要。指11月時會有人做民意調查，問有否聽電台節目，或者最喜歡那個DJ。其次梁思浩認為，森美的事件可能是為了在這個重要時期吸引注意力，因為森美在電台節目「早霸王」中詳細講述了整個經歷片段竟免費上傳到YouTube中，與平時非常不同。最後梁思浩認為如果真有此事，不會到最後酒店名或中介網的名完全沒有透露，讓市民避免「中伏」。梁思浩仲預言這段時間除了森美外，還會有其他DJ爆出花生，從而提高自己的知名度和薪酬。
梁思浩指森美故意10點做廣播 對決《瘋show快活人》
梁思浩大讚森美是「聰明仔」，他回顧自己從90年代至2011年主持的節目《瘋show快活人》，提到森美和他的搭檔小儀曾經不太願意在早上10點時段進行廣播，因為那時他們的節目收聽率很高，但還是決定「專登打我哋」雖然一開始未能攻陷，但後來森美最終成為了10點時段的「皇帝」，這在業內是眾所周知的事實。
梁思浩自誇呢個拎第一！完勝林海峰、森美
江美儀聽到這裡忍唔住笑，指沒想過梁思浩會自己讚自己，不過思浩再風騷地講：「連續攞咗18年全港最受歡迎嘅第一位節目，OK？我都唔介意話畀大家聽，有五年，大部份嗰三個排位，頭三名來來去去都係得呢三個人……」這三位便是梁思浩、林海峰、森美，而他有其中五年都得第一位。
網友鬧爆梁思浩：其實佢先係博出位嗰位
言論一出，唔少網友議論紛紛，不少人認為梁思浩「先係博出位嗰位」，又指：「咁即係呢條友家下都想加人工啦」、「好明顯佢自己成日炒新聞博加薪，至會覺得人人都有咁嘅需要啦」、「100步笑50步」、「呢件事確實有發生過先至有得炒作，待人處事亦應該要明辨是非才對！」