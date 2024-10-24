森美23字否認梁思浩「7街瞓」炒作指控 高EQ回應兼大讚前輩節目

森美早前與老婆遊日時酒店突然被取消，森美隨即於社交平台分享此事，並於回港後在電台節目披露更多細節，引起網民熱議。不過森美嘅分享就被梁思浩指係為「全港聽眾調查」出招拉人氣。日前（23日）森美出席活動時就被問及此事，森美更大方回應梁思浩嘅指控……

