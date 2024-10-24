森美23字否認梁思浩「7街瞓」炒作指控 高EQ回應兼大讚前輩節目
森美回應梁思浩：無前輩諗咁多
梁思浩在其網台節目《娛樂好好玩》中批評森美利用「7街瞓」事件來炒作，增加自己的人氣。對此，森美則是以輕鬆的態度回應，他表示自己真的沒有前輩想這麼多，只是想分享一下自己千年難得一遇的經歷，表示「前輩確實都係前輩，喺廣播界咁多年，睇到好多唔同窿路」他欣賞梁思浩的節目《瘋show快活人》，並尊重業界的前輩，更指自己下年會努力。
森美從來都無聽過DJ人氣調查 表示自己年年都有人工加
森美被問到對於是否存在全港DJ人氣調查表示時，就表示有點懷疑，兼用「好少講」來形容此事。他認為這可能只是高層的事情，自己做幕前從未聽說過。不過，他認為自己無需借助炒作也能每年加薪。並表示如果有機會與梁思浩合作，他會感到榮幸，並自豪地表示自己是香港電台的忠實聽眾。
梁思浩揭森美炒作酒店風波「博加人工」大爆廣播界秘聞 網友：佢先博出位
森美與太太因於大阪被取消酒店booking，搞到夜晚10點都仲未有地方落腳，成為唔少網民熱話。事後不少知名人士討論，就連梁思浩都有發表意見，更指森美是在炒作，真正目的另有所圖？！
梁思浩對森美行為提出一大疑點：第一次去日本我就信！
在節目《娛樂好好玩》中，梁思浩與其他主持人一起討論了這一事件，更聲稱大爆「內幕」。梁思浩稱讚森美是廣播界的聰明人，但對事件的真實性表示懷疑，他推測森美此舉可能是為了新聞效應和宣傳。「如果呢單新聞係第一次去日本嘅，我百分百信！」梁思浩表示，但他認為任何去過日本的人都應該知道，所有JR站附近都有即日酒店可以住宿，價格大約是10,000日元一晚，他自己也曾經住過，而且通常都能即時入住，強調一定會有房。
梁思浩揭露廣播界內幕 3大點懷疑森美想提高知名度同薪酬
梁思浩進一步透露，首先表示每年11月的「全港聽眾調查」對於電台和DJ來說非常重要。指11月時會有人做民意調查，問有否聽電台節目，或者最喜歡那個DJ。其次梁思浩認為，森美的事件可能是為了在這個重要時期吸引注意力，因為森美在電台節目「早霸王」中詳細講述了整個經歷片段竟免費上傳到YouTube中，與平時非常不同。最後梁思浩認為如果真有此事，不會到最後酒店名或中介網的名完全沒有透露，讓市民避免「中伏」。梁思浩仲預言這段時間除了森美外，還會有其他DJ爆出花生，從而提高自己的知名度和薪酬。
梁思浩指森美故意10點做廣播 對決《瘋show快活人》
梁思浩大讚森美是「聰明仔」，他回顧自己從90年代至2011年主持的節目《瘋show快活人》，提到森美和他的搭檔小儀曾經不太願意在早上10點時段進行廣播，因為那時他們的節目收聽率很高，但還是決定「專登打我哋」雖然一開始未能攻陷，但後來森美最終成為了10點時段的「皇帝」，這在業內是眾所周知的事實。
梁思浩自誇呢個拎第一！完勝林海峰、森美
江美儀聽到這裡忍唔住笑，指沒想過梁思浩會自己讚自己，不過思浩再風騷地講：「連續攞咗18年全港最受歡迎嘅第一位節目，OK？我都唔介意話畀大家聽，有五年，大部份嗰三個排位，頭三名來來去去都係得呢三個人……」這三位便是梁思浩、林海峰、森美，而他有其中五年都得第一位。
網友鬧爆梁思浩：其實佢先係博出位嗰位
言論一出，唔少網友議論紛紛，不少人認為梁思浩「先係博出位嗰位」，又指：「咁即係呢條友家下都想加人工啦」、「好明顯佢自己成日炒新聞博加薪，至會覺得人人都有咁嘅需要啦」、「100步笑50步」、「呢件事確實有發生過先至有得炒作，待人處事亦應該要明辨是非才對！」