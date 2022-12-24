森美上「熊館」反客為主安慰熊仔頭 自爆抑鬱症唔斷尾 舉中指要做回自己
森美深受後輩敬重
熊仔頭成功邀請到自己的偶像森美上「熊館」做嘉賓，一開始就讚森美是個好前輩，因為曾經上過「熊館」的余德丞與保錡@ERROR都異口同聲提及入行後一定要多謝的人是森美大哥，原來森美多年前認識保錡時，保錡是做茄哩啡，當時全場冇人理保錡，得森美一個與他傾偈，仲話當時覺得保錡幾靚仔，熊仔頭反應好大：「你認真㗎？」
熊仔頭大膽提問 森美大方回答
熊仔頭在片中表示森美曾提過，要尊重所有受訪者，不過熊仔頭就大膽問及網上有不少網民批評森美「老屎忽、寸寸貢、認叻、講啲嘢content farm」，而森美亦大方回應：「係呀！係呀！佢哋講嘅嘢全部都啱，我成日都講啲content farm嘅嘢……而呢個係我嘅節目要做嘅嘢，我真係要搵唔同嘅content去同人講，不過我都要為自己攞番個公道，content farm同我有分別嘅，打個譬如我會將印度神童講嘅嘢mark低個日子，我就喺佢話發生嗰日講，大家睇吓係唔係……我會做資料搜集，做多啲嘢，我唔係content farm。」
森美舉中指講人生道理
對於與小儀合作多年，經常被指做上把欺負小儀，森美解釋只是為了節目效果，不過他也曾因太過份而令小儀當場爆喊，事後要反省及檢討。森美更用5隻手指來說明人生道理，往往人只會最喜歡看最短的大拇指被舉起，但他最喜歡最長的中指就不能隨便畀人睇，說時森美舉起的中指被打格，並說現在想做回自己：「劉德華都會有人唔鍾意、張學友都畀人話唱歌唔好聽……你冇可能取悅晒所有人，做返自己可能有人會鍾意你呢？」
森美估中熊仔頭情緒爆煲
森林第一次見熊仔頭真身，竟以麻甩佬來形容他，在對話中更發現熊仔頭情緒有問題，指他極有可能會有抑鬱症，而熊仔頭開門見山對森美說這一集是「熊館」尾二一集，因為他將會大休息，森美不敢相信自己估中熊仔頭真的爆廠，並以過來人身份分享他患抑鬱症的經歷，仲反客為主訪問返熊仔頭。森美說：「容易抑鬱嘅人係最記得自己做錯嘅嘢，會忘記晒自己好嘅事！……你要睇醫生喇！我有食藥……唔斷尾㗎！我覺得醫生講得幾好，你由冇事變有事用咗5、6年，咁你變番好要5、6年就緊㗎啦！」
森美由受訪者變主持
森美重提自己當時的感受：「抑鬱嘅時候無論你做咩都覺得唔快樂，實際上係你開心，做咩都開心……如果嗰件事大家都覺得好差，而你都感覺到嗰樣嘢係好嘅時候，你就係最好運嘅時候。」最後森美語重心長同熊仔頭講：「我希望你做番自己，唔好放棄自己嘅創作，你欠咗呢個社會，你欠咗你嘅followers，佢哋嘅精神食糧喺你度。」森美的一番說話感動了不少網民，有不少人在討論區表示支持熊仔頭，祝佢早日康復。
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