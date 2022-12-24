森美上「熊館」反客為主安慰熊仔頭 自爆抑鬱症唔斷尾 舉中指要做回自己

森美上「熊館」接受PHProductionHK熊仔頭訪問，對於所有敏感話題包括網上有不少負面指責及被抑鬱症多年，森美都一一回應。訪問中森美無意間踢爆熊仔頭因為情緒爆煲，這集「熊館」會是尾二一集，熊仔頭將會大休息，森美以過來人身份反客為主，更自爆原來未斷尾……