48歲森美聞胳肋底有「反應」自爆補習補上牀：嗰陣味我到而家都記得
森美聞胳肋底有「反應」 自爆補習補上牀
森美喺節目分享，有科學家發現男女相愛同汗味等基因配合程度有關，若果唔覺得對方汗味難聞，就好大機會可以發展落去。講講吓，森美自爆當年同女朋友拍緊拖，有次上門幫女學生補習，補習時情不自禁親熱起上嚟，對方一瞓落牀，「我聞到佢胳肋底有陣味，我聞到即刻有反應著晒，覺得好正，嗰陣原始嘅味好香，可能佢自己都聞到陣味，就行出去噴止汗劑。之後我真係覺得冇咁正，但嗰陣味我到而家都記得，係sexy嘅味道，覺得佢同我喺身體上，完全係perfect。」
森美爆金句：
如果男人完事後，攬住你，佢就係愛你。
人類天生愛「臭味」
連詩雅聽完森美自爆，自言好明白嗰種感覺，因為身邊朋友生完BB，都好鍾意攬住BB用鼻聞「BB騷味」，就如養狗朋友聞到愛犬有尿味可以表現得咁享受。森美解釋呢樣嘢係天生，因為寵物馴化過程中，係一代代配種，下一代特性會更得人鍾意，所以狗仔會愈來愈可愛。而人類喜不喜歡對方也是一樣，因為嗅覺基因一早決定「臭味相投」的人容易喺埋一齊，佢哋大機會繁衍到下一代，所生嘅下一代免疫系統亦會更好。
青春期突然覺得阿媽臭 原來有得解
森美仲分享自身經歷，話自己青春期嗰陣突然覺得阿媽好臭，後尾發覺原來同人類演進學有關，「去到青春期，我成日覺得阿媽好臭，成陣汗味，其實係基因上驚你脫離唔到媽咪，所以先會覺得阿媽臭。而家我太太都覺得阿囝開始臭，但我係聞唔到，反而我個女就覺得我好臭。」簡單嚟講，即係基因上令你覺得父母臭，唔會亂嚟，避免近親繁衍情況出現。
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森美自爆學生時代試過補習補上牀，認真大膽！
同場加映：每個男人都要4個女人
森美表示男女唔只身體構造不同，連腦部構造都好大分別，所以係冇辦法完全明白對方。對於搵老婆，森美就大爆每個男人其實都係想要四個女人，「男人係希望有一個老婆，一個情婦，一個情人，然後再有一個知己，每個位置都可以放一個人，最有趣嘅地方係佢會鍾意以上全部人，好公平對待每個人。」連詩雅聽完呢個獨到見解一頭霧水，森美續以一雙手解釋，每個人對左、右手都好公道，唔會錫右手多啲，而唔錫左手，揚言女人要接受老公或男朋友可以同時擁有兩個女人。森美呢番說話聽落好似好有道理，但諗深一層總係怪怪地，唔知佢老婆受唔受呢？
點解女人鍾意壞男人？
森美話戀愛係為咗開心、快樂，而人之所以會得到開心嘅感覺就係嚟自荷爾蒙，而荷爾蒙喺生物角度嚟講，就係繁衍下一代，將基因流傳到下一代。正因為多情嘅壞男人可以俾到女人更多新鮮感、開心感覺，女人自然會傾向揀壞男人做另一半，同時多情亦代表容易發生親密關係繁衍下一代，「揀個渣男，係確保你嘅仔女有幸福，你個孫出到世，而犧牲女人自己嘅幸福，女人幾偉大呀。」
森美提醒女性不宜太早獻出第一次，因為俾咗個初 夜出去，女人價值便大下跌。（圖片來源：《絲打圍佬》影片截圖）
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森美大哥愛情觀真獨特。