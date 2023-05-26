森美爆兒子英國留學4年用咗300萬 預告做多一年嘢隨時退休

今⽇（5⽉25⽇）⾦牌司儀及主持，著名演員及DJ森美，與獵頭公司創辦⼈兼 CEO張慧敏（Son姐），⼀同出席相關調查的分享會，席上兩位暢談送⼦女到海外升學的親⾝經歷。而早前森美確診新冠肺炎，現在康復後，在活動中自爆後遺症很多，除了有腦霧，呼吸也不順暢。