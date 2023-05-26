森美爆兒子英國留學4年用咗300萬 預告做多一年嘢隨時退休
森美長子港大讀醫科 曾英國留學4年加埋用咗300萬港元
森美長⼦之前在英留學4年，當時入讀全英排名頭10位的寄宿學校，近年回流香港就讀港⼤醫科，原來當時的學費及⽣活費等加起來共⽤了森美近300萬港元，遠超他的預算，當中花費最多的地⽅，竟意想不到是補習。「以為香港才 INTERNAL 流⾏補習，豈不知去到英國原來⼀樣要補習，要補英國High school的A-level課 程，為了他好當然也要補。」兒⼦亦不負眾望，在英國A-Level考獲4科A*佳 績。森美表⽰⾃⼰⼀直有儲蓄，但以前沒有特別為兒⼦儲備海外留學費⽤，如果有機會再來⼀次，定必會提早準備，「因為送完個仔去英國才發現，嘩，原來有這麼多額外開⽀。」
森美提醒各位家長送子女到海外讀書要有周詳計劃
另外，森美長⼦在疫情期間也來回香港英國多次，機票加上隔離酒店等費⽤， 也是⼀筆突如其來的費⽤ 。森美提醒有意讓⼦女到海外升學的家長，事前要有周詳計劃並多預留額外資⾦。雖然⽤了近300萬送兒⼦出外升學，但森美表⽰兒⼦到英國讀書後信⼼⼤增，成績⼤躍進，⾃理能⼒及⾃律性提⾼，更重要是變得有個⼈想法。森美透露現時讀醫的兒⼦亦有計劃再到英國攻讀為期⼀年的碩⼠課程。
森美搵多一年錢預告隨時退休
事後接受傳媒訪問時，談到家中的兩位孩子，笑言囝囝已經由英國返嚟香港讀醫，因為英國讀醫貴，最重要是英國醫生收入唔及香港高，所以囝囝決定喺香港讀。另外森美囡囡今年17歲，明年會考國際文憑試，表示如果佢喺香港讀書，咁佢自己賺多一年錢就可以退休。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！