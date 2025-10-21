51歲森美由板間房變手握3物業身家破千萬 揭秘九龍塘1700呎豪宅！
廣告
51歲森美入行二十多年來成功累積可觀身家，現時坐擁三個物業，總值逾6,000萬元。出身基層、曾住板間房的他，更在訪問中分享自己從節儉到致富心得！
51歲森美住1700呎九龍塘豪宅
森美一家現居九龍塘嘉皇台的相連單位，兩個單位打通後約1,700呎，地方寬敞足夠一家四口舒適居住。從他社交平台的分享可見，豪宅採用白色主調，走英倫風裝修路線，既具空間感又不失溫馨感覺。森美經常在家中白色大牆前配襯衣服打卡，成為他最愛的拍攝角度。豪宅更設有露台花園，愛種花卉的森美把露台種滿各式植物，打造成悠閒的小天地。
森美親述慳家致富心得
森美接受訪問時坦言，自己不懂投資，純粹靠努力工作及理智消費累積財富。「我會將所有收入上繳給太太，因為基層出身，很明白血汗錢的重要性。」他透露現時手持三個自住物業，估計總市值超過6,000萬元，不過他強調這只是帳面數字，除非放售才算真正屬於自己的錢。森美更計劃日後若樓市下跌，會考慮購買較細單位作收租用途，待子女長大後送給他們，減輕上車壓力。
板間房到九龍塘豪宅奮鬥史
回顧森美的置業歷程，他兒時家境並不富裕，曾與父母同住板間房，之後才遷往葵青公屋。1996年森美首次置業，靠父母資助在西貢購入約600萬元物業，其後努力儲錢供樓並清還首期給父母。2003年沙士後，已成家立室的森美把握入市良機，決定由西貢搬到九龍塘，「細屋搬大屋」買入現時居住的嘉皇台單位。該區不但屬名校網，同時方便他往返廣播道商台工作，節省不少交通費及時間。
網民大讚森美好爸爸典範
森美的理財智慧和家庭觀念獲得網民一致讚賞。有網民留言表示「森美真係好爸爸典範，為子女鋪路但又教佢哋腳踏實地」、「慳家但唔孤寒，呢個先係真正嘅理財智慧」。亦有網民羨慕他的家庭生活，「一家四口住1,700呎九龍塘，呢個先係人生贏家」、「基層出身靠自己努力置業，真係值得尊敬」。不少人更大讚森美將收入上繳太太的做法，認為是愛妻號的最佳示範。
圖片來源：IG@sammy903資料或影片來源：原文刊於新假期