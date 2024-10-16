森美遊大阪險瞓街講足2日被批評「好小器」網民反駁：比晒錢無房你都嬲啦
森美遊大阪險瞓街講足2日被批評「好小器」
網民對森美遊大阪險瞓街講足2日一事感到非常不滿，於今早（16日）在討論區以「覺唔覺得森美好小器？」為題發文，內容就寫道：「Hotel overbook 成日發生，明明好小事，但係已經係電台講足兩日」。
大量網民反駁：比晒錢無房你都嬲啦
不過大部分網民留言力撐森美，認為森美嬲得有道理，又指樓主針唔拮到肉唔知痛，甚至話樓主係當年十人巷「豆豆」，故意發文鬧森美：「係咪豆豆」、「做錯嘢抵畀人講啦，有咩問題」、「俾完錢冇貨收 咁都唔追擊得?」、「做電台係要搵嘢講㗎啦 今次咁大noise 仲要涉及消費者權益 唔通輕輕帶過？」、「比曬錢 入住當日先話冇房 仲要X足2次 比著我 我會講一世 凡親有朋友去旅行 都一定講一次叫佢地唔好用」等。
網上重溫逾15萬觀看次數
另一方面，有唔少網友事後在網上重溫森美親述「連環不幸」心路歷程，短短一日內已超過15萬觀看次數，認真勁！網民紛紛表示：「機票酒店龬應該搵森美盡快拍返個廣告」、「睇完之後YouTube 立刻彈 XXX 廣告出嚟」、「呢條片 好多人睇」。
網民齊齊分享中介訂房遭遇：對大眾一個好好的提醒
此外，亦有網民分享欲森美相似經歷，並指希望能夠透過森美今次公開追擊中介平台，能令酒店超額預訂的情況有所改善：「機票酒店龬應該搵森美盡快拍返個廣告」、「對大眾一個好好的提醒，訂酒店後一定要再confirm」、「我都試過起txxx網站book高鐵票，都係畀晒錢confirm晒點知到高鐵站攞票話冇我訂單」
「因為森美個單大阪酒店事件，嚇X到我email問酒店，double confirm booking 好在酒店confirm左」、「千祈唔好貪平，我試過XXX 向瑞士少女峰出事，又係全世界都無房得佢有，$10k一晚，去到話無房，最後嘈左兩個鐘，我地真係比左錢，經理算有良心，比左間超靚的套房我地！」
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森美遊日本酒店被取消 原本超淡定：畀晒錢唔使驚啦！
森美分享當時先與老婆到京都遊玩2日，隨後大家開開心心就前往大阪，豈料在搭車的途中，森美的妻子陳雅嫻（Veronica）收到來自中介網站電郵，當中寫道他們原本預定的酒店被取消！由於所有流程都是由Veronica處理，因此她感到非常緊張，而森美就認為非常小事「再book過就OK」，森美透露解釋房間被取消的原因：「佢話你間房因為其他佢唔能夠控制嘅原因而取消，係唔關佢地事嘅，所以就話間房冇咗啦，個陣係下晝5點鐘。」由於早在1個星期前已經繳付了酒店房間費用，並且是不能退款的，隨後又收到確認信以及相關的號碼，因此當時他淡定表示：「畀晒錢唔使驚啦！佢哋一定會幫你搵房嘅！」
撞正日本3日連假 全大阪酒店full到爆 要住5萬港幣一晚的酒店？
此時，Veronica表示對方提出2個解決方法，其一是接受酒店的賠償，然後自己另覓酒店；其二是酒店方幫手搵其他酒店，不過森美當時態度強硬，表示要選擇第3個選擇：「我已經畀咗book嘅錢，你都send咗comfirmation letter，你畀返呢間酒店我！冇其他選擇！你嗰2個選擇都唔make sense嘅」雖然森美看似態度強硬，不過實則在京都前往大阪的路途上，已經與Veronica在各大不同的中介酒店平台上尋找其他房間，可惜full到爆根本沒有空餘的！情況誇張到對方表示「幫手搵其他酒店」的解決方法已經冇埋！森美提及到中介表示有賠償金：「其實有賠償金嘅，最開頭係50蚊美金，咁你就自己搵酒店，咁我要你個50蚊美金做咩，我淨係要房！」
隨後森美直接去到涉事酒店，對方居然表示沒有收到森美的預定，Veronica更與他們周旋近2小時。最後只能上網找酒店，最可怕是二人發現整個大阪都沒有酒店，當時妻子說到：「有一間有，不過5萬一晚，住唔住？」森美以為是5萬日元：「住啦！都係3000港幣！雖然都貴」於是妻子無奈表示：「係5萬港幣….真係住？」
幸獲朋友相助 森美警世：要同酒店double check！
最後他們在同一間中介網站下發現一間酒店，雖然二人擔心再次中伏，不過都馬上過數book酒店，隨即收到確認電郵。二人終於放下心頭大石，就去了原本已經預約好的餐廳用餐，在用餐時候，二人再次收到中介的電郵，原來預約再次被取消！當時已經夜晚10點，二人無論是網吧、膠囊酒店都嘗試搵下，不過都已經full晒。最後幸好獲得朋友幫助，對方在另一個中介網站book到酒店，最後順利入住。最後森美表示根本是酒店以及中介網站的問題，有機會是中介未及時向酒店支付一定的金錢，因此酒店轉賣了房間。以及提醒各位觀眾就算收到中介網站的確認信，都要自己親自向酒店發送電郵確認多一次！
森美返港後拍片報平安
森美除了在《早霸王》分享自己在日本的經歷，其實他今早凌晨（15/10）從日本回到香港後，亦有在Instagram上載影片報平安，只見他面容憔悴踏入屋苑範圍，表示自己終於返到屋企：「唔知點解今次有一種特別舒暢嘅感覺，有驚無險」隨後更向幫助及關心他的朋友道謝。森美又提及到這次旅程的機票、酒店及行程，均由太太負責：「我本身冇過問，淨係享受，其實佢已經做得好好㗎啦，所以都感激佢！」最後他再三提醒各位網民：「總之下次大家都要小心啲，做足準備先去旅行，就算confirm咗機票同酒店都不妨，Send個email Double confirm。」