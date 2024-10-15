森美《早霸王》講大阪酒店被取消詳情 連中2次伏險要住天價酒店？

近日森美與太太因於大阪被取消酒店booking，搞到夜晚10點都仲未有地方落腳，成為唔少網民熱話。森美今日（15日）在IG報平安表示已經返港，更於今早嘅《早霸王》上大談呢段難忘嘅經歷，並透露2人仲差啲要入住天價酒店……

