森美被改叫「森仔」除名大哥身份 與阿正Elsie新節目名稱惹爭議

森美與小儀這對商台金牌拍檔正式分手，《早霸王》今日播出最後一集後落下帷幕。下周一開始，森美將與阿正、Elsie合作主持全新節目《Bad Girl 大過佬》，但這個安排卻引起網民激烈討論，不少人質疑節目名稱有「收留」森美的意味，更有網民預言森美可能會被迫離開商台。