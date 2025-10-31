森美被改叫「森仔」除名大哥身份 與阿正Elsie新節目名稱惹爭議
森美與小儀這對商台金牌拍檔正式分手，《早霸王》今日播出最後一集後落下帷幕。下周一開始，森美將與阿正、Elsie合作主持全新節目《Bad Girl 大過佬》，但這個安排卻引起網民激烈討論，不少人質疑節目名稱有「收留」森美的意味，更有網民預言森美可能會被迫離開商台。
阿正宣布森美「大哥」除名改叫「森仔」
在接受訪問時，阿正大膽宣布將不再稱呼森美為「大哥」，改口叫他「森仔」。阿正笑言：「以佢『大哥』嘅身份，去到今日就完喇！下個禮拜開始，我會叫佢做『森仔』！」森美聞言即時反應激烈：「佢唔嗌我『森仔』我唔覺老嘅，一嗌森仔，做乜事呀…」阿正更形容森美在鏡頭後根本是「一個老人家」，開完會要回家睡覺，「『唔得呀我搞唔掂呀！我要瞓覺呀！』」
森美承認家事及小儀離職令情緒低落
森美坦承過去一年情緒確實受到影響，他說：「過去一年，我自己屋企啦，小儀離開啦，情緒係麻麻哋嘅，佢兩個做節目又好啦、開會又好啦，都希望將個情緒拉返起，好多謝佢兩個姑娘帶畀我嘅一個幫助。」他形容現在是阿正、Elsie「拉住我行」，又承認自己要跟上她們的節奏：「始終佢哋都係年青，因為我對慣咗小儀同埋嘉琪，我哋嗰個年紀，節奏冇咁快。」
Elsie稱森美為「電台成龍」森美驚嚇噴血
當阿正提到Elsie向外國朋友介紹森美時稱他為「Radio Jackie Chan」，森美即時驚嚇反應激烈，連聲大叫：「呢個真係唔得！受唔起呀！折壽㗎！」他寧願被稱為「孔劉」也不接受這個稱號。Elsie解釋：「我同佢哋講，嗰個人好猛好勁，但我講唔出點樣形容，所以我就嗌佢『Radio Jackie Chan』！因為都係大哥！」森美聞言幾乎噴血，情緒激動。
網民熱議新節目名稱質疑「收留」森美
新節目《Bad Girl 大過佬》的名稱引起網民強烈反彈，不少人認為節目名稱暗示森美被「收留」。有網民留言：「聽到個新節目名個心好難受，搞到好似大哥入贅佢哋咁」、「頭早阿正姐仲大言不慚話收留大哥，又叫大哥做森仔，不知所謂」。更有網民預測：「可能呢個節目10年後我哋就要睇住大哥離開商台」、「大哥應該好快頂唔順佢哋會自己走，商台無非想用佢哋逼走大哥」。部分網民表示不會支持新節目，希望森美跟隨小儀離開商台另闖新天地。
