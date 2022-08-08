48歲森美字字珠璣分析點解要戀愛爆金句：男人要有4個女人
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唔少女人都希望遇上專一男人，可以拉埋天窗結婚生仔，好男人森美大哥又點睇談戀愛？一定係男人唔壞，女人唔愛嗎？
每個男人都要4個女人
《絲打圍佬》節目一開波，嘉賓森美就表示男女唔只身體構造不同，連腦部構造都好大分別，所以係冇辦法完全明白對方。對於搵老婆，森美就大爆每個男人其實都係想要四個女人，「男人係希望有一個老婆，一個情婦，一個情人，然後再有一個知己，每個位置都可以放一個人，最有趣嘅地方係佢會鍾意以上全部人，好公平對待每個人。」連詩雅聽完呢個獨到見解一頭霧水，森美續以一雙手解釋，每個人對左、右手都好公道，唔會錫右手多啲，而唔錫左手，揚言女人要接受老公或男朋友可以同時擁有兩個女人。森美呢番說話聽落好似好有道理，但諗深一層總係怪怪地，唔知佢老婆受唔受呢？
點解女人鍾意壞男人？
森美話戀愛係為咗開心、快樂，而人之所以會得到開心嘅感覺就係嚟自荷爾蒙，而荷爾蒙喺生物角度嚟講，就係繁衍下一代，將基因流傳到下一代。正因為多情嘅壞男人可以俾到女人更多新鮮感、開心感覺，女人自然會傾向揀壞男人做另一半，同時多情亦代表容易發生親密關係繁衍下一代，「揀個渣男，係確保你嘅仔女有幸福，你個孫出到世，而犧牲女人自己嘅幸福，女人幾偉大呀。」
男人容易一見鍾情
森美仲分享關於男女睇「成人動作片」嘅唔同反應，佢話男人睇「成人動作片」，身體覺得興奮會直接表達，而女人對於自己要求高好多，就算身體好興奮，都要經過一番計算同思考，認定對方可以長相廝守先會認定係初戀。所以男人喺街上面見到覺得靚嘅女人就好容易一見鍾情，因為男人見到女人有一個好處，就會有興奮感覺。而且男人生理上生育下一代唔需要負責任，好短時間就完成工作，所以唔使太揀擇。
男女關係仍要堅守原則
雖然森美分享男女關係嘅諗法好open，不過佢都提大家有啲嘢一定要堅守，唔係人類進程會完結，例如女性不宜太早獻出第一次，因為俾咗個初 夜出去，男人個腦就會諗女人價值經已下跌，呢段關係好快玩完，最好都係留返喺結婚之後啦。
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森美大哥嘅愛情觀認真獨特！