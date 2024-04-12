《美女廚房》辣妹椋名凜變5孩之母 身材零走樣勁fit ！

曾經在TVB節目《美女廚房》中以其獨特的烹飪技巧讓人印象深刻的日本女星椋名凜，時隔多年後，已經回到日本生活，並成為五孩之母。椋名凜曾被觀眾戲稱為「地獄廚神」，臭豆辣椒蝦和喇沙米粉更是讓現場的觀眾和主持人難以忍受，甚至有人因此衝向廁所，相當經典！