《美女廚房》辣妹椋名凜變5孩之母 身材零走樣勁fit ！
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曾經在TVB節目《美女廚房》中以其獨特的烹飪技巧讓人印象深刻的日本女星椋名凜，時隔多年後，已經回到日本生活，並成為五孩之母。椋名凜曾被觀眾戲稱為「地獄廚神」，臭豆辣椒蝦和喇沙米粉更是讓現場的觀眾和主持人難以忍受，甚至有人因此衝向廁所，相當經典！
椋名凜家庭生活曝光
椋名凜在社交媒體上分享了與長子的合照，透露長子已經升入中學。在日本開學的日子裡，她以一位典雅的日本母親形象出席了開學典禮，而她的兒子則穿著整齊的西裝，看起來已經和媽媽一樣高大了。椋名凜在2005年左右來到香港發展，當時以性感形象示人，但現在她已經是五個孩子的母親。
椋名凜封「超級地獄廚神」
2009年出道的椋名凜，當年她以「超級地獄廚神」聞名，最經典必定是她在《美女廚房》中炮製的臭豆辣椒蝦及喇沙米粉，令鄭中基及梁漢文食到嘔。即使事隔多年，鄭中基曾公開向椋名凜道歉：「諗住搵佢道歉，當時嘅批評太過苟刻，點知佢已經走咗，喊住咁走咗，原來嗰日係佢生日，所以好對唔住！」
椋名凜生5孩努力學廚藝
雖然椋名凜當年的廚藝嚇死人，但她於2010年與職業車手高村直樹結婚後，育有5位小朋友，現年44歲的她經常帶仔女四團玩，為了令孩子有均衡飲食，她努力進修廚藝，更不時親手炮製便當給他們，一洗超地獄廚神污名！
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圖片來源：IG@rin_takamura、《美女廚房》劇照