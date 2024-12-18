24歲椿野優子「胸狠」報天氣畫面網上瘋傳 真身原來多才多藝仲係女團成員
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近日有一位日本天氣女主播以「超胸狠」造型報道天氣的畫面在網上瘋傳，這位年僅24歲的主播椿野優子（椿野ゆうこ）身份原來並不簡單，除了是天氣女郎外，更是一位多才多藝的女團成員！
椿野優子 專業與美貌的完美結合
椿野優子不僅是一名氣象主播，還是一位活躍的偶像。她在大學主修氣象學，並同時參與偶像活動，展現了她的多才多藝。椿野優子表示，她的目標是成為一名既有親和力又具備責任感的氣象主播，用她的專業知識來保護民眾的生活與安全。
網絡瘋傳的性感畫面
椿野優子播報天氣的畫面，讓她迅速成為網絡紅人，她的IG帳戶上更充滿了各種吸引眼球的照片，其中不乏展示她完美身材的辣照，網民紛紛大讚她：「太辣了，顏值和身材都是一級棒」、「我只看到『爆彈』低氣壓！」、「新聞畫面好有AV感」、「對不起，我看天氣一直想色色的東西」、「身材根本就是流量密碼」、「有誰能不被椿野優子給迷倒」等。
香港亦有Big爆天氣女郎
講到身形Big爆的天氣女郎，不少香港網民都會諗起前TVB天氣女郎黃婉曼（Icy），仲有身形同樣Big爆的前TVB主播梁凱寧（Maggie）也曾報過天氣，兩人至今都仍深得網民喜愛。
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2020年加入女團出道
作為00後的椿野優子，在進入大學修讀她喜愛的氣象學同時，又因為憧憬乃木坂46等偶像，而參加了偶像團體的試鏡，並自2020年7月起作為女團 Himemosu Orchestra（ひめもすオーケストラ）成員出道，翌年開始更成為寫真女星，為不少雜誌拍攝過水著寫真，並在去年推出了她首本個人寫真集。
親自寫歌助記天氣預報術語
今年3月，椿野優子宣布通過了氣象預報士的考試，正式在日本氣象廳註冊成為氣象預報士，同年10月起，她開始負責 TOKYO MX 資訊節目《Oha Rina!》中的天氣預報。近日她更親自填詞，寫了一首有關記憶天氣預報術語的歌曲，來幫助有志參加天氣預報士考試的人，認真多才多藝！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@tsubakinoyuko、電視截圖