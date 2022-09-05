38歲楊丞琳再度強調自己係廣東人 被台網民狠批忘本 建議改埋生日

出道已有22年的楊丞琳在台北出生和長大，但父親是廣東人，她自2019年與中國藝人李榮浩結婚後，密密北上發展，近日有台灣網民翻出楊丞琳早前參加一個內地節目《還有詩和遠方》時，強調自己是廣東人的言論，狠批她忘本，不過其實楊丞琳以特邀嘉賓現身《聲生不息》時，已經講過自己唔係台灣人！