38歲楊丞琳再度強調自己係廣東人 被台網民狠批忘本 建議改埋生日
楊丞琳：我係廣東人 網民：不如改埋生日
近日有台灣網民翻出楊丞琳早前參加一個內地文化傳播節目《還有詩和遠方》的片段，不滿她在節目中有關身世的言論：「我在台灣長大，但我是廣東人，我先生是蚌埠人。」蚌埠是安徽省下的一個城市，李榮浩就是在蚌埠市出世，而楊丞琳是在台北出世和長大，但父親是廣東人。
現年38歲的楊丞琳的父母在她小時候已離異，而她一直隨著母親長大，因為父親做生意失敗，楊母更曾為了給楊父作保，欠下高達900萬台幣（約230萬港元）的債務，楊丞琳透露自己早在16歲時，就四處參加選秀騷出道，也是為了想幫母親還債。
16歲出道 遺憾讀書不多
在《還有詩和遠方》中，楊丞琳講到想念住在台灣的母親，同時又想陪在老公李榮浩身邊，此外她又說到自己上這個節目的原因：「我來這節目也是想跟文化圈多交流，覺得可以提升很多，然後學到很多智慧，因為我小時候書真的讀不多 ，真的太早就出來工作了！」
台灣網民都認為楊丞琳在撇清和台灣的關係，狠批她忘本：「說你是廣東人就好了，不要扯到台灣來好嗎！」、「報個出生地還要報祖上在哪，笑死 」、「向人民幣跪了」等。有網民更指楊丞琳就算點撇，也撇不開自己6月4日的生日，事關這個日子在內地是一個禁忌數字，網民都留言笑指「生日會不會都不能提了？」、「可以講農曆生日啊」、「人家生日明明就是五月三十五號」等等。
楊丞琳《還有詩和遠方》片段：
重溫《聲生》楊丞琳：我是廣東人 要唱廣東話歌
早前以特邀嘉賓現身《聲生》舞台的楊丞琳，已曾直言自己是廣東人，她說：「從小父親就告訴我，廣東人一定要會廣東話。」 當楊丞琳獲邀出演《聲生》時，她先與TVB劇迷好友商量演出歌曲，並鎖定《使徒行者》片尾曲《越難越愛》。最終楊丞琳真的以頗為標準的廣東話， 克服了歌曲各方面的高難度順利演出，獲得全場如雷掌聲。
楊丞琳為咗唱好《越難越愛》，絕對係做足準備。（圖片來源：《聲生不息》節目截圖）
楊丞琳由決定好歌曲當日起便苦練廣東話，相當敬業，她說：「這首歌咬字非常的密，坦白說它的旋律也挺難，因為跨度蠻大，真假音又一直的轉換，技巧和咬字都有難度。我決定要唱甚麼歌開始的那一天，就開始把拼音及字都印出來、做筆記。每天都讀給香港的朋友聽，要她們幫我吹毛求疵的去更正。因為我選的是情歌，不能夠打斷聽得懂的人的情緒，所以標準很重要。」
楊丞琳用廣東話獻唱《越難越愛》：
網民都大讚楊丞琳唱廣東歌咬字好清晰！
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