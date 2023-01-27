楊偲泳 上位

毒舌大狀｜ 楊偲泳演技終受認同 曾演女同志雨中激吻 性格女拒靠剝上位

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今年賀歲片熱鬧回歸，電影《毒舌大狀》口碑票房雙贏，拍住黃子華的楊偲泳（Renci）擔正要角，飾演霸氣正義女律師方家軍，觀眾睇過都大讚Renci表現出色，戲中幾幕都甚具壓場感，而Renci令觀眾刮目雙看的演出，「方家軍」角色連帶她近期人氣急升。

楊偲泳是張振朗女友

Renci樣貌酷似陳妍希，身材極好，被稱「巨咪陳妍希」，亦是TVB小生張振朗女友。Renci本來是nowTV及ViuTV經理人合約藝人，曾演出劇集《暖男爸爸》、《男排女將》等，不過2020年約滿後宣告離巢，近年改為主攻電影發展，早前拍住談善言（Hedwig）演出《喜歡妳是妳》，大膽扮演女同性戀者，當時Renci表現已經備受讚賞。唔講唔知，Renci除咗演技出色，亦是香港排球乙組聯賽球隊匯青的球員，運動了得！

楊偲泳 上位 楊偲泳拍住黃子華擔正要角，飾演霸氣正義女律師方家軍。
楊偲泳拍住黃子華擔正要角，飾演霸氣正義女律師方家軍。（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）
楊偲泳 上位 男排女將
Renci曾演出ViuTV劇集《男排女將》，亦是香港排球乙組聯賽球隊匯青的球員。（圖片來源：[email protected]楊偲泳）
楊偲泳 上位 Renci人氣急升，成廣告商新寵
Renci人氣急升，成廣告商新寵（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 上位 Renci樣貌可愛
Renci樣貌可愛（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 上位 Renci頻頻現身宣傳《毒舌大狀》刺激票房
Renci頻頻現身宣傳《毒舌大狀》刺激票房（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 上位 Renci演律師「方家軍」，演技大受好評
Renci演律師「方家軍」，演技大受好評（圖片來源：[email protected]

Renci熱愛排球 揚言要同排球過餘生

Renci細個已接觸排球，覺得電視打排球的女仔好型，開始對排球產生興趣，後來甚至加入校隊，曾奪得「香港學界體育聯會學界排球賽」女子甲組亞軍。就算而家Renci依然對排球念念不忘，加入香港排球乙組聯賽匯青隊，即使只係替補球員，Renci仍珍惜每次上場機會。Renci曾接受訪問謂：「排球對我嚟講，就好似一見如故嘅男仔，甚至想同佢定下終生。」Renci興趣多多，仲熱愛滑浪，亦係不折不扣的「文青」，夢想到南非餵大白鯊，睇戲會揀海洋紀錄片及太空電影，平時亦熱愛攝影和文字。

楊偲泳 上位 楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 楊偲泳 張振朗女友 楊偲泳表示自己在冒險精神方面與今次劇中的角色有點相似：「 細個鍾意落街周圍玩，喺爸爸（艾威飾）唔舒服嘅時候嗰種逞強都好似。」
Renci除咗排球，同樣熱愛水上運動（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊偲泳 上位 楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 喜愛運動的楊偲泳，不時在IG分享滑水技術 ，動作流麗！
Renci不時IG分享滑水技術 ，動作流麗（圖片來源：[email protected]

22歲靠拍《矛盾一生》MV入行 自此獲觀眾留意

Renci在2015年被選中飾演JW《矛盾一生》MV女主角，當時鮮有演出經驗嘅Renci，在MV中剛接受男友求婚，可惜男友唔爭氣靠不住，Renci結局只好含淚割愛。Renci當時只有22歲，未有太多人生歷練，要演活「失婚」角色有一定難度，但Renci絕不省油，MV中喊戲收放自如，演活女孩對伴侶的失望。Renci嘅演出令人眼前一亮，加上憑住青澀的面孔，成功吸引不少宅男注意。但Renci甚有性格，堅拒靠剝上位，直言：「短期定終生，我都係想做一個演員。」

楊偲泳 上位 Renci當年樣貌好青澀，成功吸引宅男注意
Renci當年樣貌好青澀，成功吸引宅男注意（圖片來源：《矛盾一生》MV截圖）
楊偲泳 上位 低鏡頭無減Renci仙氣
低鏡頭無減Renci仙氣（圖片來源：《矛盾一生》MV截圖）
楊偲泳 上位 Renci與男拍擋舉動都好親密
Renci與男拍擋舉動都好親密（圖片來源：《矛盾一生》MV截圖）
楊偲泳 上位 Renci笑容好甜，酒窩露出
Renci笑容好甜，酒窩露出（圖片來源：《矛盾一生》MV截圖）
楊偲泳 上位 Renci當時年紀少少，喊戲已好自然
Renci當時年紀少少，喊戲已好自然（圖片來源：《矛盾一生》MV截圖）
楊偲泳 上位 Renci喊得楚楚可憐，成功吸引觀眾眼球
Renci喊得楚楚可憐，成功吸引觀眾眼球（圖片來源：《矛盾一生》MV截圖）
楊偲泳 上位 《矛盾一生》成績理想，製作團隊齊齊慶功
《矛盾一生》成績理想，製作團隊齊齊慶功（圖片來源：Facebook）

Renci覺得自己身材好成負累 想觀眾注重她演出

Renci後來簽約ViuTV，拍過唔少劇集，形象入屋，網民都習慣稱呼佢「巨咪陳妍希」，但Renci似唔太鍾意被標籤「巨咪」，佢曾接受媒體訪問，指工作焦點因自己豐滿身材被模糊化，直言：「其實我從來無將身材當成一回事，但控制唔到其他人想法。很多時新演員都會被封為『翻版XXX』，我明白娛樂新聞需要噱頭，但我會質疑自己，係咪工作上未有亮麗的成績，所以大家只記得我暱稱？我會更努力，等大家去留意我工作，而唔係純粹外表。」

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Renci原來身材勁好（圖片來源：網絡圖片）
楊偲泳 上位 楊偲泳 楊偲泳突然在社交網上載身穿吊帶裙的自拍照。
Renci早前突然上載身穿吊帶裙自拍照（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 上位 楊偲泳 楊偲泳留言表示這條裙是由好朋友借給她，著在她身上，視覺效果真一流。
Renci留言表示條裙係好朋友借，著在佢身上，視覺效果真一流（圖片來源：renciysw）
楊偲泳 上位 楊偲泳 楊偲泳的美好身材連好友余香凝與廖子妤都忍不住要大讚，更有男網民話佢配埋條裙不得了。
Renci美好身材連好友余香凝與廖子妤都忍不住要大讚，更有男網民話佢配埋條裙不得了（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 上位 楊偲泳 楊偲泳唔止身材出眾，兩個極深的酒凹都好吸引。
Renci唔止身材出眾，兩個極深的酒凹都好吸引（圖片來源：[email protected]

Renci曾飾金鐘性感OL：「東鐵過海真的很興奮」

東鐵綫過海段去年5月通車，港鐵邀請多位明星藝人合演「東鐵過海真的很興奮」MV，不但有DSE考生「羅生」（羅哲琛）做彩蛋，其中Renci在MV中飾演過海夜蒲的OL，係MV中唯一有變裝的角色，由斯文OL變成性感夜蒲女郎，造型大騷身材。

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金鐘站代表楊偲泳，由OL 變身性感夜蒲，MV中唯一變裝登場的角色，大騷身材。（圖片來源：MTR Hong Kong ）
楊偲泳 上位 楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 身高1米62的楊偲泳，自信騷32D激凸上圍。
楊偲泳自信騷32D激凸身形。（圖片來源：MTR Hong Kong ）
楊偲泳 上位 楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 楊偲泳
楊偲泳出場是仍然係一位斯文OL（圖片來源：MTR Hong Kong ）

Renci性格敢愛係烈女 同張振朗戀情直認不諱

Renci同張振朗係飯敍中相識，一見情投意合，喺張振朗主動追求下，極速發展成情侶。2019年5月就被踢爆在東京與張振朗著情侶裝拍拖，回港後Renci直認不諱，自此佢地感情隱定，越愛越高調，繼二人一同出席洪永城與梁諾妍婚禮後，楊偲泳亦高調融入張家，同張振朗一齊慶祝大嫂生日，Renci與張振朗姪仔非常熟絡，同場亦有朱敏瀚和謝東閔。兩人罕有認愛，不過有指戀情曾遭張振朗公司TVB反對，他亦拒為事業放棄女友，一直小心護愛。有報道指二人感情已昇華，並於張振朗位於深井的海景寓所試婚同居。

楊偲泳 上位 張振朗與楊偲泳不時深情對望，男方對眼閃出光，隔住個芒都甜到惹蟻。
張振朗與楊偲泳行街不時深情對望，男方對眼閃出光，隔住個芒都甜到惹蟻（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊偲泳 上位 張振朗在西九龍藝術公園內的意大利餐廳與女友楊偲泳撐枱腳，二人邊傾邊食，氣氛好輕鬆，期間張振朗更瞪大對眼撩隔籬枱小朋友。
張振朗與女友楊偲泳撐枱腳，二人邊傾邊食，氣氛好輕鬆，期間張振朗更瞪大對眼撩隔籬枱小朋友（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊偲泳 上位 張振朗為人風趣幽默，把口𠺘過油，冧女仲有一手，這日見他拎住把遮當武器舞來舞去，已成功令女友楊偲泳笑逐顏開，開心就係咁簡單。
張振朗為人風趣幽默，冧女仲有一手，這日見他拎住把遮當武器舞來舞去，已成功令女友Renci笑逐顏開，開心就係咁簡單。（圖片來源：新傳媒照片庫）

Renci同談善言雨中濕吻勁轟動 戲中大膽場面狠被刪

Renci曾拍住談善言演出電影《喜歡妳是妳》，故事講述就讀女校嘅兩位主角，由中學開始嘅成長故事，從而發展出一段情事，當時電影口碑同票房都不錯，入選第17屆大阪亞洲電影節2022「競賽單元」及「特別關注香港電影」項目，兩位主角雨中濕吻一幕就最經典。Renci之後接受訪問踢爆，原來電影刪減了一幕更加親密場口，觀眾因而無緣睇到。Renci同談善言合作後一拍即合，經常以男女朋友互稱。兩人在社交平台上不時分享甜蜜時光，並且喺對方版面上留言宣示主權。

楊偲泳 上位 楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 喜歡妳是妳｜楊潮凱首次執導電影 談善言楊偲泳sheshe戀雨中濕吻
Renci與談善言合演《喜歡你是你》，入選第17屆大阪亞洲電影節2022「競賽單元」及「特別關注香港電影」項目，其中一幕雨中濕吻最為經典（圖片來源：《喜歡妳是妳》預告片截圖）
楊偲泳 上位 戲中內容非常大膽
戲中內容非常大膽（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 上位 兩人感情極好，勁有默契
Renci與談善言感情極好，勁有默契（圖片來源：[email protected]

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：Instagram、新傳媒照片庫、MTR Hong Kong、Facebook、Youtube資料或影片來源：新傳媒照片庫

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