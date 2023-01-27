毒舌大狀｜ 楊偲泳演技終受認同 曾演女同志雨中激吻 性格女拒靠剝上位
楊偲泳是張振朗女友
Renci樣貌酷似陳妍希，身材極好，被稱「巨咪陳妍希」，亦是TVB小生張振朗女友。Renci本來是nowTV及ViuTV經理人合約藝人，曾演出劇集《暖男爸爸》、《男排女將》等，不過2020年約滿後宣告離巢，近年改為主攻電影發展，早前拍住談善言（Hedwig）演出《喜歡妳是妳》，大膽扮演女同性戀者，當時Renci表現已經備受讚賞。唔講唔知，Renci除咗演技出色，亦是香港排球乙組聯賽球隊匯青的球員，運動了得！
Renci熱愛排球 揚言要同排球過餘生
Renci細個已接觸排球，覺得電視打排球的女仔好型，開始對排球產生興趣，後來甚至加入校隊，曾奪得「香港學界體育聯會學界排球賽」女子甲組亞軍。就算而家Renci依然對排球念念不忘，加入香港排球乙組聯賽匯青隊，即使只係替補球員，Renci仍珍惜每次上場機會。Renci曾接受訪問謂：「排球對我嚟講，就好似一見如故嘅男仔，甚至想同佢定下終生。」Renci興趣多多，仲熱愛滑浪，亦係不折不扣的「文青」，夢想到南非餵大白鯊，睇戲會揀海洋紀錄片及太空電影，平時亦熱愛攝影和文字。
22歲靠拍《矛盾一生》MV入行 自此獲觀眾留意
Renci在2015年被選中飾演JW《矛盾一生》MV女主角，當時鮮有演出經驗嘅Renci，在MV中剛接受男友求婚，可惜男友唔爭氣靠不住，Renci結局只好含淚割愛。Renci當時只有22歲，未有太多人生歷練，要演活「失婚」角色有一定難度，但Renci絕不省油，MV中喊戲收放自如，演活女孩對伴侶的失望。Renci嘅演出令人眼前一亮，加上憑住青澀的面孔，成功吸引不少宅男注意。但Renci甚有性格，堅拒靠剝上位，直言：「短期定終生，我都係想做一個演員。」
Renci覺得自己身材好成負累 想觀眾注重她演出
Renci後來簽約ViuTV，拍過唔少劇集，形象入屋，網民都習慣稱呼佢「巨咪陳妍希」，但Renci似唔太鍾意被標籤「巨咪」，佢曾接受媒體訪問，指工作焦點因自己豐滿身材被模糊化，直言：「其實我從來無將身材當成一回事，但控制唔到其他人想法。很多時新演員都會被封為『翻版XXX』，我明白娛樂新聞需要噱頭，但我會質疑自己，係咪工作上未有亮麗的成績，所以大家只記得我暱稱？我會更努力，等大家去留意我工作，而唔係純粹外表。」
Renci曾飾金鐘性感OL：「東鐵過海真的很興奮」
東鐵綫過海段去年5月通車，港鐵邀請多位明星藝人合演「東鐵過海真的很興奮」MV，不但有DSE考生「羅生」（羅哲琛）做彩蛋，其中Renci在MV中飾演過海夜蒲的OL，係MV中唯一有變裝的角色，由斯文OL變成性感夜蒲女郎，造型大騷身材。
Renci性格敢愛係烈女 同張振朗戀情直認不諱
Renci同張振朗係飯敍中相識，一見情投意合，喺張振朗主動追求下，極速發展成情侶。2019年5月就被踢爆在東京與張振朗著情侶裝拍拖，回港後Renci直認不諱，自此佢地感情隱定，越愛越高調，繼二人一同出席洪永城與梁諾妍婚禮後，楊偲泳亦高調融入張家，同張振朗一齊慶祝大嫂生日，Renci與張振朗姪仔非常熟絡，同場亦有朱敏瀚和謝東閔。兩人罕有認愛，不過有指戀情曾遭張振朗公司TVB反對，他亦拒為事業放棄女友，一直小心護愛。有報道指二人感情已昇華，並於張振朗位於深井的海景寓所試婚同居。
Renci同談善言雨中濕吻勁轟動 戲中大膽場面狠被刪
Renci曾拍住談善言演出電影《喜歡妳是妳》，故事講述就讀女校嘅兩位主角，由中學開始嘅成長故事，從而發展出一段情事，當時電影口碑同票房都不錯，入選第17屆大阪亞洲電影節2022「競賽單元」及「特別關注香港電影」項目，兩位主角雨中濕吻一幕就最經典。Renci之後接受訪問踢爆，原來電影刪減了一幕更加親密場口，觀眾因而無緣睇到。Renci同談善言合作後一拍即合，經常以男女朋友互稱。兩人在社交平台上不時分享甜蜜時光，並且喺對方版面上留言宣示主權。
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