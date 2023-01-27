毒舌大狀｜ 楊偲泳演技終受認同 曾演女同志雨中激吻 性格女拒靠剝上位

今年賀歲片熱鬧回歸，電影《毒舌大狀》口碑票房雙贏，拍住黃子華的楊偲泳（Renci）擔正要角，飾演霸氣正義女律師方家軍，觀眾睇過都大讚Renci表現出色，戲中幾幕都甚具壓場感，而Renci令觀眾刮目雙看的演出，「方家軍」角色連帶她近期人氣急升。