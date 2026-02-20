夜王｜楊偲泳大量性感鏡頭被刪 戲份大縮水對白少過麗英 無奈於社交平台用歌詞訴心聲
楊偲泳低胸坐黃子華大髀劇照曝光
今日網上瘋傳一組《夜王》的絕密刪剪劇照，火速引起網民關注！照片中楊偲泳身穿低胸性感晚裝，親密地坐在黃子華的大腿上，而子華哥就肉緊地攬實楊偲泳的蛇腰，畫面極惹人遐想。楊偲泳親自在IG上分享這張激罕性感照，短短十小時已吸引近20,000名粉絲按讚，成功為電影再掀一波討論熱潮。有網民直言「咁樣就三級，真係攪笑」，亦有人質疑「唔cut變III級？」
楊偲泳用歌詞訴心聲回應刪剪
對於大量戲份被刪，楊偲泳在社交平台貼出被刪片段的劇照，並引用《心照一生》的歌詞訴說心聲，似乎對刪剪安排有所不滿。不過她公開表示理解製作需要，「如果是導演，也希望保留所有劇情，但有時就是要以大局為重」，認為只要做好演員的本分、盡了自己的努力就可以。楊偲泳的專業態度獲得不少網民讚賞，但同時也有人為她抱不平，認為以她的實力和話題性，理應獲得更多發揮空間。
網民炮轟剪接決定 質疑商業考量
網民對楊偲泳戲份被刪感到不滿，紛紛留言炮轟：「唔怪得佢成場戲都唔開心咁，原來佢啲戲俾人cut哂」、「最大對最少戲」、「犧牲咁多都出唔到1分鐘戲頭」。有網民分析指「我覺得係佢經理人公司同電影公司嘅安排，因為你睇到佢接嘅電影全部都錫身完全冇用過佢嘅身材，所以公司會安排佢繼續密密實實千萬唔可以行性感路線」。
導演暗示加長版有望推出
面對網民質疑「點解cut左咁多靚女片段？」，導演吳煒倫在社交平台回應時表示「多謝意見，我都希望有」，暗示加長版有望推出。不少網民期待「票房破億，咪有三級版囉」、「加長版可能會出」、「現在是二級片，加長版將會是三級片！票房破億不是夢！」楊偲泳本人對於戲份被刪則表現大方，指如果自己是導演也希望保留所有劇情，但有時就是要以大局為重，認為只要做好演員本分、盡了自己努力就可以。
回顧《毒舌》表現受注目
楊偲泳（Renci）在電影《毒舌大狀》中飾演正義女大律師「方家軍」，戲份吃重，是黃子華陣營的核心成員。她表現亮眼，與黃子華、謝君豪等前輩有精彩的法庭對峙與對手戲，展現了專業、冷靜且具爆發力的一面，演技獲得網民及影評人的高度讚賞。飾演「方家軍」，是一名堅守原則、有正義感的女大狀，與黃子華飾演的林涼水是合作夥伴。楊偲泳在片中表現冷靜沉著，被認為氣場能壓制黃子華，成功擺脫「張振朗女友」的標籤，演技得到肯定。