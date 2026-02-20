夜王｜楊偲泳大量性感鏡頭被刪 戲份大縮水對白少過麗英 無奈於社交平台用歌詞訴心聲

賀歲片《夜王》票房勢如破竹，大年初一單日狂收866萬港元，總票房已突破千萬大關，榮登香港史上賀歲電影單日票房之冠！不過最令網民熱議的，竟然是TVB視帝張振朗女友楊偲泳（Renci）的大量性感戲份遭到刪減，當中包括一幕她身穿低胸晚裝親密坐在黃子華大腿上的激罕畫面，以及與何啟華（Dee）的激吻片段通通被cut走，令一眾粉絲大呼「嘥曬」！