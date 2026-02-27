楊偲泳戲份被刪後再遭開名評價身型 深夜出Po 引用影后金句曲線表達不滿

賀歲片《夜王》票房勢如破竹，單日狂收866萬港元創下香港史上賀歲電影單日票房之冠！然而最令網民熱議的，竟然是TVB視帝張振朗女友楊偲泳（Renci）的大量性感戲份慘遭刪減，更被公開點名評價身型。面對雙重打擊，楊偲泳深夜在社交平台引用Boyz II Men的歌曲《That’s Why I Love You》的歌詞「You are who u are , that’s why i love u」以及貼影后金句曲線表達不滿！