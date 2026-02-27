楊偲泳戲份被刪後再遭開名評價身型 深夜出Po 引用影后金句曲線表達不滿
楊偲泳深夜發文引用金句 曲線表達內心不滿
面對戲份被刪加上被公開評價身型的雙重打擊，楊偲泳深夜在社交平台貼出被刪片段的劇照，並引用Boyz II Men的歌曲《That’s Why I Love You》的歌詞以及貼影后金句訴說心聲，「Too fat, too skinny, too short, too tall, too ANYTHING. There’s just a sense we’re all too “something” and we’re all not enough! This is life. Our bodies change.Our minds change.Our hearts change.」似乎對整個事件有所不滿。雖然她公開表示理解製作需要，「如果是導演，也希望保留所有劇情，但有時就是要以大局為重」，認為只要做好演員的本分、盡了自己的努力就可以。然而這句看似正面的金句背後，卻被網民解讀為她對被刪戲份和被評價身型的無奈回應，展現出她內心的真實感受。
楊偲泳性感戲份慘遭大刀闊斧刪減
網上瘋傳一組《夜王》的絕密刪剪劇照，火速引起網民關注！照片中楊偲泳身穿低胸性感晚裝，親密地坐在黃子華的大腿上，而子華哥就肉緊地攬實楊偲泳的蛇腰，畫面極惹人遐想。除此之外，楊偲泳與何啟華（Dee）的激吻片段也通通被cut走，令一眾粉絲大呼「嘥曬」！楊偲泳親自在IG上分享這張激罕性感照，短短十小時已吸引近20,000名粉絲按讚，成功為電影再掀一波討論熱潮。有網民直言「咁樣就三級，真係攪笑」，亦有人質疑「唔cut變III級？」
網民炮轟剪接決定 為楊偲泳抱不平
網民對楊偲泳戲份被刪感到不滿，紛紛留言炮轟：「唔怪得佢成場戲都唔開心咁，原來佢啲戲俾人cut哂」、「最大對最少戲」、「犧牲咁多都出唔到1分鐘戲頭」。有網民分析指「我覺得係佢經理人公司同電影公司嘅安排，因為你睇到佢接嘅電影全部都錫身完全冇用過佢嘅身材，所以公司會安排佢繼續密密實實千萬唔可以行性感路線」。更有粉絲為她抱不平，認為以她的實力和話題性，理應獲得更多發揮空間，而不是被公開評價身型後還要承受戲份被刪的打擊。楊偲泳的專業態度雖然獲得讚賞，但網民普遍認為她在這次事件中受到不公平對待。
Brian李凱賢現場爆金句惹爭議
2月25日Brian李凱賢現身旺角為《電競女孩》首映分享會擔任主持時，竟然大膽評論《夜王》的剪輯問題，更直接點名楊偲泳爆出驚人金句！Brian毫不避諱地表示：「係個頻道我都有同Sammi食嘢講《夜王》，套戲好正，但聽講《夜王》啲正嘢好多都Cut晒，啲波好似Cut晒喎。梗係睇Renci個波波，好多人都想睇Renci個波底。」當記者追問他自己想不想看時，Brian更是直接回應：「我冇乜所謂，我唔使嘅，我係睇故事。」這番言論立即引起現場一陣哄笑，但同時也讓楊偲泳再次成為話題焦點。