楊偲泳

張振朗北上交流 女友楊偲泳寂寞難耐 上載著吊帶裙酒店開房照

最新娛聞
東方新地

張振朗與被封「巨咪陳妍希」的楊偲泳拍拖3年，感情穩定，早前被發現在深井愛巢同居試婚，楊偲泳更早已融入張家，與張振朗一齊湊姪仔放學，係時候學定湊仔做張太。不過上月張振朗跟王祖藍北上交流，與楊偲泳要分開一段日子，趁男友不在身邊，楊偲泳日前上載身穿吊帶裙在酒店房自拍的舊照，美好身段表露無遺。

楊偲泳突然大解放

28歲的楊偲泳（Renci）雖然是有料之人，不過她從來不刻意賣弄，身為無綫當家小生張振朗的女友，楊偲泳行徑低調，上月張振朗跟大隊北上交流，短時間內要分隔兩地，楊偲泳卻突然在社交網派福利，來個大解放。

楊偲泳 楊偲泳突然在社交網上載身穿吊帶裙的自拍照。
楊偲泳突然在社交網上載身穿吊帶裙的自拍照。（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 楊偲泳留言表示這條裙是由好朋友借給她，著在她身上，視覺效果真一流。
楊偲泳留言表示這條裙是由好朋友借給她，著在她身上，視覺效果真一流。（圖片來源：[email protected]

楊偲泳獨守空房

楊偲泳在IG上載了一輯身穿藍色吊帶短裙，在酒店房間對鏡自拍的照片，在貼身裙的視覺效果下，楊偲泳極盡誘惑，她更留言表示是去年夏天的舊照，趁男友張振朗不在港公開性感自拍照，獨守空房的楊偲泳係咪寂寞難耐？楊偲泳的好姊妹余香凝與廖子妤都留言大讚：「太完美」、「這樣穿好好看，身材玲瓏有致」，相信不少男網民都希望楊偲泳唔好再收埋收埋，繼續發放福利。

楊偲泳 楊偲泳的美好身材連好友余香凝與廖子妤都忍不住要大讚，更有男網民話佢配埋條裙不得了。
楊偲泳的美好身材連好友余香凝與廖子妤都忍不住要大讚，更有男網民話佢配埋條裙不得了。（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 張振朗跟大隊北上參加交流團，女友楊偲泳卻大膽作反。
張振朗跟大隊北上參加交流團，女友楊偲泳卻大膽作反。（圖片來源：[email protected]_cho_lam）
楊偲泳 楊偲泳唔止身材出眾，兩個極深的酒凹都好吸引。
楊偲泳唔止身材出眾，兩個極深的酒凹都好吸引。（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 男友不在身邊，楊偲泳自己搵節目，早前約朋友一齊去camping。
男友不在身邊，楊偲泳自己搵節目，早前約朋友一齊去camping。（圖片來源：[email protected]

張振朗失視帝自我檢討

張振朗在無綫10年，今年冒出頭憑《拳王》「海正藍」一角角逐視帝，最後由譚俊彥封視帝，張振朗雖敗猶榮，冇獎但有女友楊偲泳呵番，一樣咁開心。為劇集《拳王》谷肥自己再操大隻的張振朗，雖然失落於視帝寶座，不過他表示未有感到不快，反而覺得自己演技未夠好，並替出爐視帝譚俊彥開心。

楊偲泳 張振朗被指是視帝熱門之一，不過最後輸給譚俊彥。
張振朗被指是視帝熱門之一，不過最後輸給譚俊彥。（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 張振朗為演好「海正藍」一角操得一身肌肉。
張振朗為演好「海正藍」一角操得一身肌肉。（圖片來源：[email protected]

不為事業放棄愛情

張振朗事業運仍未滿，不過愛情運就好甜蜜，19年被踢爆與楊偲泳溫馨遊日本，之後張振朗更罕有認愛，不過有指戀情曾遭公司反對，張振朗拒為事業放棄女友，一直小心護愛。有報道指二人感情已昇華，並於張振朗位於深井的海景寓所試婚同居。

楊偲泳 張振朗近年喜歡滑水。
張振朗近年喜歡滑水。（圖片來源：[email protected]
楊偲泳不時跟張振朗孖住出海滑水。
楊偲泳不時跟張振朗孖住出海滑水。（圖片來源：[email protected]

一家三口好幸福

趁住近日冇工開，張振朗被影到與楊偲泳一齊離開深井愛巢，去元朗湊張振朗的姪仔放學，當日張振朗駕駛其逾百萬的平治越野車，到達學校後，與楊偲泳一齊在門外等仔放學，楊偲泳好似阿媽咁拖實小朋友，張振朗就好似阿爸咁全程用手機攝錄，看似幸福的一家三口。有指楊偲泳對張的姪仔非常細心，上落車都「慈母上身」照顧周到，之後更一齊去快餐店買外賣。張振朗向來重視家庭生活，最錫兩個姪仔，因為大姪仔已升中，只有這個細姪仔仲可以湊放學，肯接受湊仔當做拍拖節目之一，又愛屋及烏，看來楊偲泳有晒做張太的條件。

楊偲泳 張振朗與一對姪仔感情要好。
張振朗與一對姪仔感情要好。（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 張振朗一得閒就會親自去湊絰仔放學。
張振朗一得閒就會親自去湊姪仔放學。（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 張振朗不時駕駛其過百萬平治越野車接送家人，早前表示大姪仔已升中，依家只可以湊細姪仔放學。
張振朗不時駕駛其過百萬平治越野車接送家人，早前表示大姪仔已升中，依家只可以湊細姪仔放學。（圖片來源：[email protected]
楊偲泳亦喜歡小朋友，與張振朗非常合拍。
楊偲泳亦喜歡小朋友，與張振朗非常合拍。（圖片來源：[email protected]
楊偲泳 楊振朗與舊愛陳芷尤拍拖時，已於深井築愛巢，二人不時在深井附近出沒搵食。
楊振朗與舊愛陳芷尤拍拖時，已於深井築愛巢，二人不時在深井附近出沒搵食。（圖片來源：東方新地資料庫）

張振朗撻著ViuTV女神公開戀情低調拍拖

事業小陽春之時，張振朗亦沉醉在愛河中，19年5月被網民踢爆在日本東京與ViuTV女神楊偲泳著情侶裝拍拖，返港後他直認不諱，希望外界唔好只評論女友的外形，還公開大讚對方是個非常有內涵的女仔。張振朗和楊偲泳當時分別效力無綫與ViuTV，本應大纜都扯唔埋，二人透過共同朋友在一次飯敍中相識，一見便情投意合，在張振朗主動追求下，極速發展成情侶，不過由於身份關係，始終要避忌，所以甚少提及對方，楊偲泳曾說：「唔好影響身邊人，唔好傷害我在意嘅人。」可見他們早有共識公開戀情但低調拍拖。

張振朗與楊偲泳不時深情對望，男方對眼閃出光，隔住個芒都甜到惹蟻。
張振朗與楊偲泳不時深情對望，男方對眼閃出光，隔住個芒都甜到惹蟻。（圖片來源：東方新地資料庫）
張振朗鏡頭前後都係鬼馬小生，對住楊偲泳不時伸脷又嘟嘴，冧死女友。
張振朗鏡頭前後都係鬼馬小生，對住楊偲泳不時伸脷又嘟嘴，冧死女友。（圖片來源：東方新地資料庫）
張振朗在西九龍藝術公園內的意大利餐廳與女友楊偲泳撐枱腳，二人邊傾邊食，氣氛好輕鬆，期間張振朗更瞪大對眼撩隔籬枱小朋友。
張振朗在西九龍藝術公園內的意大利餐廳與女友楊偲泳撐枱腳，二人邊傾邊食，氣氛好輕鬆，期間張振朗更瞪大對眼撩隔籬枱小朋友。（圖片來源：東方新地資料庫）
楊偲泳 個位置咁開揚，行過路過一定見到大明星，張振朗食食吓飯被大批年輕人邀合照，佢有求必應。
個位置咁開揚，行過路過一定見到大明星，張振朗食食吓飯被大批年輕人邀合照，佢有求必應。（圖片來源：東方新地資料庫）
張振朗近年升呢無綫一線小生，劇集角色討好又入屋，就連粉絲也變得國際化，外籍男士途經也要與他合照，相比之下楊偲泳知名度稍遜。
張振朗近年升呢無綫一線小生，劇集角色討好又入屋，就連粉絲也變得國際化，外籍男士途經也要與他合照，相比之下楊偲泳知名度稍遜。（圖片來源：東方新地資料庫）

楊偲泳簽古仔公司發圍極速上位

張振朗公開畀女友名份等同封盤自斷米路，28歲的楊偲泳初出道有「巨咪陳妍希」的稱號，32D身材雖然出眾，但她甚少利用導彈身材做武器博出位，在ViuTV拍過多套劇集，演技開始受到關注，早前更加盟古天樂的天高娛樂，跳出電視圈正式進軍影壇，身價亦幾級跳。

26歲的楊偲泳是ViuTV「32D爆乳女神」，由初期主演綜藝節目至近年專注拍劇，早前她有份參演林保怡監製劇集《歎息橋》，與好友談善言再度合作並挑戰演16歲少女。初出道時的她有著一份青澀味被封「文青女神」，加上不經意地展現 fit爆性感身材，前途無限。
28歲的楊偲泳是ViuTV「32D爆乳女神」，由初期主演綜藝節目至近年專注拍劇，早前她有份參演林保怡監製劇集《歎息橋》，與好友談善言再度合作並挑戰演16歲少女。初出道時的她有著一份青澀味被封「文青女神」，加上不經意地展現 fit爆性感身材，前途無限。（圖片來源：東方新地資料庫）
獨家直擊張振朗、楊偲泳野外調情 男方冧女有法連體自拍
楊偲泳曾是ViuTV藝人。（圖片來源：東方新地資料庫）

張振朗、楊偲泳野外調情 男方冧女有法

楊偲泳炙手可熱，張振朗更加不容有失，一有時間當然要陪女友拍拖keep住團熱戀愛火，早前二人現身西九龍藝術公園，先去撐枱腳歎個意大利午餐，然後漫遊公園談情，去到野外特別free，飯後二人脫去口罩，張振朗不時被途人認出邀合照，但他不介意甜蜜時刻被騷擾，有求必應。現場所見，張振朗與楊偲泳雖然在公眾地方沒有任何親密行為，但他們話題不絕，一秒悶場都冇，張振朗不時揸住把遮當武器，舞來舞去逗得楊偲泳笑不攏嘴，期間二人走到偏僻一角玩自拍，張振朗更使出絕招chok樣，睇得出楊偲泳真心鍾意同欣賞男友，心心眼不停放閃，他們的互動似足拍緊青春愛情劇，不過影了多款鬼馬自拍合照都唔見在社交網放閃，有點兒嘥料。

楊偲泳 在公園內見到小朋友玩耍，張振朗望住甜笑完，仲出手去搞小朋友個頭，慈父樣出晒嚟。
在公園內見到小朋友玩耍，張振朗望住甜笑完，仲出手去搞小朋友個頭，慈父樣出晒嚟。（圖片來源：東方新地資料庫）
33歲張振朗與26歲楊偲泳，外形相襯性格同樣開朗活潑，合拍程度攞滿分，難怪異口同聲對外表示拍拖非常開心。
34歲張振朗與28歲楊偲泳，外形相襯性格同樣開朗活潑，合拍程度攞滿分，難怪異口同聲對外表示拍拖非常開心。（圖片來源：東方新地資料庫）
二人走到偏僻一角靜靜影相，張振朗不停擺出chok樣同姣樣，娛樂性非常豐富，楊偲泳對男友的鬼馬行為已經習以為常。
二人走到偏僻一角靜靜影相，張振朗不停擺出chok樣同姣樣，娛樂性非常豐富，楊偲泳對男友的鬼馬行為已經習以為常。（圖片來源：東方新地資料庫）
獨家直擊張振朗、楊偲泳野外調情 男方冧女有法連體自拍
影到高潮眼！（圖片來源：東方新地資料庫）
張振朗為人風趣幽默，把口𠺘過油，冧女仲有一手，這日見他拎住把遮當武器舞來舞去，已成功令女友楊偲泳笑逐顏開，開心就係咁簡單。
張振朗為人風趣幽默，冧女仲有一手，這日見他拎住把遮當武器舞來舞去，已成功令女友楊偲泳笑逐顏開，開心就係咁簡單。（圖片來源：東方新地資料庫）
雖然全程冇親密行為，但張振朗與楊偲泳的身體語言已話畀大家知二人有幾甜蜜，女的左邊有酒凹，男的右邊有酒凹，果然係絕配。
雖然全程冇親密行為，但張振朗與楊偲泳的身體語言已話畀大家知二人有幾甜蜜，女的左邊有酒凹，男的右邊有酒凹，果然係絕配。（圖片來源：東方新地資料庫）
拍完拖上張振朗車離開，早前有指二人已發展至同居試婚階段，楊偲泳被影到不時在男友深井寓所出入，不過張振朗就否認同居。
拍完拖上張振朗車離開，有指二人已發展至同居試婚階段，楊偲泳被影到不時在男友深井寓所出入，不過張振朗就否認同居。（圖片來源：東方新地資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、東方新地資料庫

讀者留言

熱門文章

 