張振朗北上交流 女友楊偲泳寂寞難耐 上載著吊帶裙酒店開房照

張振朗與被封「巨咪陳妍希」的楊偲泳拍拖3年，感情穩定，早前被發現在深井愛巢同居試婚，楊偲泳更早已融入張家，與張振朗一齊湊姪仔放學，係時候學定湊仔做張太。不過上月張振朗跟王祖藍北上交流，與楊偲泳要分開一段日子，趁男友不在身邊，楊偲泳日前上載身穿吊帶裙在酒店房自拍的舊照，美好身段表露無遺。