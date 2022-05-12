楊偲泳 東鐵過海真的很興奮

楊偲泳拍東鐵MV大騷身材 自爆想走跳唱路線｜東鐵過海真的很興奮

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東鐵綫過海段於5月15日（星期日）通車，港鐵邀請了多位明星藝人合演「東鐵過海真的很興奮」MV，不但有DSE考生「羅生」（羅哲琛）做彩蛋，其中飾演OL的楊偲泳是唯一變裝的角色，令人印象深刻！

楊偲泳飾金鐘OL：「東鐵過海真的很興奮」

楊偲泳在MV中飾演過海夜蒲的OL，是MV中唯一有變裝的角色，由斯文OL變成性感夜蒲女郎，更在IG分享片段時大爆拍攝心得：

「初嘗錄音跳唱，第一次在眾人面前唱歌，有點不好意思
幸好過程比想象中順利，為我走跳唱路線埋下伏線 (笑)
完成了給自己的小挑戰，亦算是小確幸
通車後有機會搭地鐵見啦 」

楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 羅生 真的很興奮 東鐵過海真的很興奮MV
金鐘站代表楊偲泳，由OL 變身性感夜蒲，MV中唯一變裝登場的角色，大騷身材。（圖片來源：MTR Hong Kong ）
楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 身高1米62的楊偲泳，自信騷32D激凸上圍。
身高1米62的楊偲泳，自信騷32D激凸上圍。（圖片來源：MTR Hong Kong ）

為跳唱路線埋下伏筆

楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 楊偲泳
楊偲泳出場是仍然係一位斯文OL（圖片來源：MTR Hong Kong ）

28歲楊偲泳簽古天樂經理人公司

現年28歲的楊偲泳曾是Viu台的新晉小花，2020年8月，楊偲泳與ViuTV結束合約，轉投古天樂創立之燊天娛樂，早在2015年拍攝JW的〈矛盾一生〉MV而受人認識，一向形象健康，走文青路線，加上笑起來有酒窩，有「翻版陳妍希」之稱。

楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 楊偲泳 張振朗女友 楊偲泳過往曾演出過 《詭探》 、 《未來還未來》 、 《身後事務所》等ViuTV劇集，以及電影《催眠·裁決》等，但都只是戲份不多的配角。
楊偲泳過往曾演出過 《詭探》 、 《未來還未來》 、 《身後事務所》等ViuTV劇集，以及電影《催眠·裁決》等，但都只是戲份不多的配角。
楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 楊偲泳 張振朗女友 走文青路線的楊偲泳一向形象健康，加上有酒窩的甜美笑容，令她有翻版陳妍希之稱，後來她在 Viu 的綜藝節目《 SE7EN 》著上泳衣亮相，激凸32D 上圍，因此被封為「 巨咪陳妍希 」。
走文青路線的楊偲泳一向形象健康，加上有酒窩的甜美笑容，令她有翻版陳妍希之稱，後來她在 Viu 的綜藝節目《 SE7EN 》著上泳衣亮相，激凸32D 上圍，因此被封為「 巨咪陳妍希 」。
楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 喜歡妳是妳｜楊潮凱首次執導電影 談善言楊偲泳sheshe戀雨中濕吻
楊偲泳與談善言合演《喜歡你是你》，入選第17屆大阪亞洲電影節2022「競賽單元」及「特別關注香港電影」項目，其中一幕雨中濕吻最為經典。（圖片來源：《喜歡妳是妳》預告片截圖）

桃紅色泳衣奪目上位

直至在Viu的綜藝節目《 SE7EN》以桃紅色泳衣亮相，32D激凸上圍立即成為焦點，身材隨之蓋過顏值，曾於電影《催眠．裁決》同張家輝有對手戲 ﹗早年ViuTV台自家劇如《詭探》、《身後事務所》、《理想國》、《歎息橋》等都有佢份，一度受ViuTV力捧可惜後勁不繼，於是轉投古天樂旗下公司另謀發展。

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在Viu的綜藝節目《 SE7EN》以桃紅色泳衣亮相，32D激凸上圍立即成為焦點，身材隨之蓋過顏值 ！

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楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 楊偲泳 張振朗女友 楊偲泳表示自己在冒險精神方面與今次劇中的角色有點相似：「 細個鍾意落街周圍玩，喺爸爸（艾威飾）唔舒服嘅時候嗰種逞強都好似。」
楊偲泳表示自己在冒險精神方面與今次劇中的角色有點相似：「 細個鍾意落街周圍玩，喺爸爸（艾威飾）唔舒服嘅時候嗰種逞強都好似。」
楊偲泳 東鐵過海真的很興奮 喜愛運動的楊偲泳，不時在IG分享滑水技術 ，動作流麗！
喜愛運動的楊偲泳，不時在IG分享滑水技術 ，動作流麗！（圖片來源：[email protected]

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圖片來源：mtr hong kong

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