楊偲泳拍東鐵MV大騷身材 自爆想走跳唱路線｜東鐵過海真的很興奮
東鐵綫過海段於5月15日（星期日）通車，港鐵邀請了多位明星藝人合演「東鐵過海真的很興奮」MV，不但有DSE考生「羅生」（羅哲琛）做彩蛋，其中飾演OL的楊偲泳是唯一變裝的角色，令人印象深刻！
楊偲泳飾金鐘OL：「東鐵過海真的很興奮」
楊偲泳在MV中飾演過海夜蒲的OL，是MV中唯一有變裝的角色，由斯文OL變成性感夜蒲女郎，更在IG分享片段時大爆拍攝心得：
「初嘗錄音跳唱，第一次在眾人面前唱歌，有點不好意思
幸好過程比想象中順利，為我走跳唱路線埋下伏線 (笑)
完成了給自己的小挑戰，亦算是小確幸
通車後有機會搭地鐵見啦 」
為跳唱路線埋下伏筆
28歲楊偲泳簽古天樂經理人公司
現年28歲的楊偲泳曾是Viu台的新晉小花，2020年8月，楊偲泳與ViuTV結束合約，轉投古天樂創立之燊天娛樂，早在2015年拍攝JW的〈矛盾一生〉MV而受人認識，一向形象健康，走文青路線，加上笑起來有酒窩，有「翻版陳妍希」之稱。
桃紅色泳衣奪目上位
直至在Viu的綜藝節目《 SE7EN》以桃紅色泳衣亮相，32D激凸上圍立即成為焦點，身材隨之蓋過顏值，曾於電影《催眠．裁決》同張家輝有對手戲 ﹗早年ViuTV台自家劇如《詭探》、《身後事務所》、《理想國》、《歎息橋》等都有佢份，一度受ViuTV力捧可惜後勁不繼，於是轉投古天樂旗下公司另謀發展。
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