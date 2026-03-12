葵芳憑《夜王》爆紅首度拍廣告 與「煲煲」楊偲泳搵食慘被彈鐘？

憑電影《夜王》爆紅的「葵芳」蔡蕙琪（Kay）馬上有工開！近日與「煲煲」楊偲泳（Renci）合體拍攝快餐店廣告，從性感女公關華麗轉身變親民代言人！兩位女星趁熱打鐵「過檔搵食」，不但可以奉旨狂擦美食，更在廣告中玩轉電影金句！