葵芳憑《夜王》爆紅首度拍廣告 與「煲煲」楊偲泳搵食慘被彈鐘？
憑電影《夜王》爆紅的「葵芳」蔡蕙琪（Kay）馬上有工開！近日與「煲煲」楊偲泳（Renci）合體拍攝快餐店廣告，從性感女公關華麗轉身變親民代言人！兩位女星趁熱打鐵「過檔搵食」，不但可以奉旨狂擦美食，更在廣告中玩轉電影金句！
楊偲泳蔡蕙琪首度合體拍廣告 奉旨狂擦美食開工
兩位女星在廣告中分別以伶牙俐齒與「煞食」鄉音展示「百貨應百客」的看家本領，雖然初時遭「彈鐘」指不夠濃烈，但最終憑高超的「口才」得到認證，成功轉型過檔「搵食」。Renci與Kay高呼開心又感恩，事關可以奉旨狂擦美食，食住咖喱開工，大飽口福！Renci透露：「之前拍攝《夜王》時，因為要穿貼身裙而不敢多吃，今次拍攝廣告反而可以邊拍邊食，毋須擔心肚餓，絕對是嶄新體驗！自己從小到大都是快餐店的忠實顧客，最愛幫襯價廉物美的下午茶，尤其是招牌紅豆冰，現在的最愛當然是咖喱，原來不算太辣，老少咸宜的口味。」
「葵芳」自認肉食女 首個廣告成就解鎖
Kay就自認是「肉食女」，很榮幸自己的首個廣告是跟快餐店合作，簡直是成就解鎖！她更幽默地將咖喱比喻成自己戲中角色，Kay笑言：「戲中的『葵芳』一角絕對是『咖喱雜扒飯本人』，因為夠晒『雜食』，從不揀客，哈哈！」鬼馬的Renci聞言即笑說：「自己的角色『煲煲』更可算是『咖喱』的集合體，因為盛載的器具同樣『一煲煲』，大家同屬『煲氏』家庭！」
廣告玩轉電影金句 四捨五入呢期最興
談到廣告中玩轉電影金句，例如「四捨五入」、「呢期最興」、「堅持百貨應百客」等，幽默感十足的Kay繼續發揮創意：「自己最喜歡戲中所說的『開心要嚟，唔開心更加要嚟！』」
網民爆笑：煲煲唔賣埋煲仔飯？
Renci與Kay又希望可以原班人馬再合作，Renci說：「自己小時候也經常模仿快餐店姐姐在櫃檯嗌咪取餐的場景，嘴巴一定緊貼咪高峰，聲音朦朧之間帶點性感，更有『Chok聲』的效果，相當好玩！」Kay則說：「我想挑戰粗獷的角色，例如雙刀火雞之類，安排我到燒味部斬叉燒就Perfect了，事關葵芳不用四捨五入，一定足秤，哈哈！」
唔少網友睇完廣告笑指：「想問邊間分店請咗佢哋？想去幫襯 食系豬軟骨」、「煲煲唔賣埋煲仔飯？」、「嗰句你好我係葵芳，真係好洗腦」、「好鐘意呢個加長版」。
圖片來源：IG圖片、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期