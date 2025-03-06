楊偲泳小背心上陣激罕派福利 視帝男友張振朗2字留言宣示主權

31歲楊偲泳（Renci）近年在唔少影視作品上都大獲好評，2019年認撻著TVB雙料視帝張振朗嘅Renci就愛得十分低調，甚少會在社交平台放閃。早前楊偲泳就驚喜曬出「變髮」新相，更大派小背心福利，火速引來張振朗2字留言宣示主權……