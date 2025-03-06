楊偲泳小背心上陣激罕派福利 視帝男友張振朗2字留言宣示主權

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31歲楊偲泳（Renci）近年在唔少影視作品上都大獲好評，2019年認撻著TVB雙料視帝張振朗嘅Renci就愛得十分低調，甚少會在社交平台放閃。早前楊偲泳就驚喜曬出「變髮」新相，更大派小背心福利，火速引來張振朗2字留言宣示主權……

楊偲泳罕派小背心福利

楊偲泳早前在社交平台分別曬出驚喜「變髮」嘅新相，相中Renci更將一頭黑色短髮漂成金色，並配文道「角色限定 售完即止」。不過網民嘅重點就擺咗喺楊偲泳以白色緊身小背心出鏡上，更連環大讚楊偲泳嘅世一身材：「可以將白背心著到咁性感都幾難」、「高炒嘅視角效果永遠都係最勁」、「雖然金髮好正，但係我真係唔知望邊到好」、「好X正！暈哂」

楊偲泳 身材 楊偲泳早前在社交平台驚喜大派福利，以白色小背心上陣騷震撼身材！（圖片來源：ig@renciysw）
楊偲泳早前在社交平台驚喜大派福利，以白色小背心上陣騷震撼身材！（圖片來源：ig@renciysw）

張振朗2字留言宣示主權

楊偲泳大方派福利嘅帖文除咗引來大批網民留言力讚外，就連男友張振朗都火速留言「我買」以宣示主權。2人突然高調放閃，更惹來唔少人都直言幾時有好消息宣布：「幾時可以封盤做張太？」、「雖然你哋好低調，但係真心覺得你哋勁襯」、「竟然會留言！」、「期待你哋嘅好消息！」

楊偲泳 身材 楊偲泳嘅帖文更引來男友張振朗留言宣示主權！（圖片來源：ig@renciysw）
楊偲泳嘅帖文更引來男友張振朗留言宣示主權！（圖片來源：ig@renciysw）
楊偲泳 身材 楊偲泳2019年與張振朗撻著，不過2人對戀情都十分低調，甚少在社交平台放閃。（圖片來源：ig@renciysw）
楊偲泳2019年與張振朗撻著，不過2人對戀情都十分低調，甚少在社交平台放閃。（圖片來源：ig@renciysw）
楊偲泳 身材 唔少網民都直言十分期待2人嘅好消息！（圖片來源：ig@owencheung）
唔少網民都直言十分期待2人嘅好消息！（圖片來源：ig@owencheung）

雙料視帝張振朗9字曝結婚計劃 與楊偲泳低調愛足5年網民盼有好消息

37歲張振朗於上月舉辦嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中勇奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」以及「最佳男主角」2個獎項，超威水正式榮升「雙料視帝」！張振朗上月現身「77工作室」舉辦嘅春茗暨慶功宴後接受訪問，仲以9字大方回應與拍拖5年嘅31歲女友楊偲泳（Renci）嘅結婚大計……

張振朗父愛爆棚抱賴慰玲細仔

張振朗憑住2020年作品《反黑路人甲》與賴慰玲及朱敏瀚成為好友，年初宣布誕下細仔Kavis嘅賴慰玲日前就曬出張振朗同朱敏瀚探訪自己嘅照片，當中除咗有3人嘅合照外，仲有張振朗冧樣望實BB，父愛爆棚嘅畫面！唔少網民仲大讚張振朗抱BB姿勢好熟練，十分有人父樣，連賴慰玲都留言表示：「想交兩個仔比佢哋湊一日」、「感覺好幸福家庭」！

楊偲泳 身材 張振朗日前與朱敏瀚齊齊去探望賴慰玲同佢嘅細仔Kavis！（圖片來源：ig@laiwinki）
張振朗日前與朱敏瀚齊齊去探望賴慰玲同佢嘅細仔Kavis！（圖片來源：ig@laiwinki）
楊偲泳 身材 張振朗抱住BB時不停冧樣甜笑！（圖片來源：ig@laiwinki）
張振朗抱住BB時不停冧樣甜笑！（圖片來源：ig@laiwinki）

張振朗9字爆結婚計劃

張振朗2019年被爆出與楊偲泳（Renci）撻著，同年8月張振朗大方認愛，引來唔少網民熱議！不過張振朗與楊偲泳多年來就愛得低調，甚少在社交平台公開放閃。上月張振朗接受訪問時被問到打算幾時「生返個」，佢就表示自己向來都好鍾意小朋友，不過自己就未有打算：「真係要遲少少先，即係又啱啱攞完獎，咁真係要努力去搵吓錢先啦，要儲多個錢先。」

張振朗隨後又被問到是否已經認定楊偲泳，張振朗對此就鬼馬稱「唔知佢認唔認定我呢」，9字回應結婚計劃名。不過亦直言目前想先專注工作：「雙向嘅呢樣嘢，即係大家做好依家目前嘅嘢先，其他嘢就遲啲再算。」

楊偲泳 身材 張振朗近日出席活動時就被問到與女友楊偲泳嘅結婚大計，不過張振朗對此就鬼馬表示「唔知佢認唔認定我呢」，及透露目前想以工作為重。（圖片來源：youtube@TVB娛樂新聞台）
張振朗近日出席活動時就被問到與女友楊偲泳嘅結婚大計，不過張振朗對此就鬼馬表示「唔知佢認唔認定我呢」，及透露目前想以工作為重。（圖片來源：youtube@TVB娛樂新聞台）
楊偲泳 身材 楊偲泳去年出演電影《毒舌大狀》，在戲中大騷演技嘅Renci更於《第42屆香港電影金像獎》中獲提名「最佳女配角」一獎！（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）
楊偲泳去年出演電影《毒舌大狀》，在戲中大騷演技嘅Renci更於《第42屆香港電影金像獎》中獲提名「最佳女配角」一獎！（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）
楊偲泳 身材 楊偲泳除咗演技出眾外，就連身材都唔輸蝕！（圖片來源：ig@renciysw）
楊偲泳除咗演技出眾外，就連身材都唔輸蝕！（圖片來源：ig@renciysw）
楊偲泳 身材 楊偲泳早已融入張家（圖片來源：ig@owencheung）
楊偲泳早已融入張家（圖片來源：ig@owencheung）
楊偲泳 身材 張振朗望住楊偲泳嘅眼神真係甜到爆！（圖片來源：東方新地）
張振朗望住楊偲泳嘅眼神真係甜到爆！（圖片來源：東方新地）
楊偲泳 身材 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

撰文：東方新地圖片來源：ig@renciysw、ig@owencheung資料或影片來源：原文刊於新假期

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