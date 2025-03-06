楊偲泳小背心上陣激罕派福利 視帝男友張振朗2字留言宣示主權
楊偲泳罕派小背心福利
楊偲泳早前在社交平台分別曬出驚喜「變髮」嘅新相，相中Renci更將一頭黑色短髮漂成金色，並配文道「角色限定 售完即止」。不過網民嘅重點就擺咗喺楊偲泳以白色緊身小背心出鏡上，更連環大讚楊偲泳嘅世一身材：「可以將白背心著到咁性感都幾難」、「高炒嘅視角效果永遠都係最勁」、「雖然金髮好正，但係我真係唔知望邊到好」、「好X正！暈哂」
張振朗2字留言宣示主權
楊偲泳大方派福利嘅帖文除咗引來大批網民留言力讚外，就連男友張振朗都火速留言「我買」以宣示主權。2人突然高調放閃，更惹來唔少人都直言幾時有好消息宣布：「幾時可以封盤做張太？」、「雖然你哋好低調，但係真心覺得你哋勁襯」、「竟然會留言！」、「期待你哋嘅好消息！」
雙料視帝張振朗9字曝結婚計劃 與楊偲泳低調愛足5年網民盼有好消息
37歲張振朗於上月舉辦嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中勇奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」以及「最佳男主角」2個獎項，超威水正式榮升「雙料視帝」！張振朗上月現身「77工作室」舉辦嘅春茗暨慶功宴後接受訪問，仲以9字大方回應與拍拖5年嘅31歲女友楊偲泳（Renci）嘅結婚大計……
張振朗父愛爆棚抱賴慰玲細仔
張振朗憑住2020年作品《反黑路人甲》與賴慰玲及朱敏瀚成為好友，年初宣布誕下細仔Kavis嘅賴慰玲日前就曬出張振朗同朱敏瀚探訪自己嘅照片，當中除咗有3人嘅合照外，仲有張振朗冧樣望實BB，父愛爆棚嘅畫面！唔少網民仲大讚張振朗抱BB姿勢好熟練，十分有人父樣，連賴慰玲都留言表示：「想交兩個仔比佢哋湊一日」、「感覺好幸福家庭」！
張振朗9字爆結婚計劃
張振朗2019年被爆出與楊偲泳（Renci）撻著，同年8月張振朗大方認愛，引來唔少網民熱議！不過張振朗與楊偲泳多年來就愛得低調，甚少在社交平台公開放閃。上月張振朗接受訪問時被問到打算幾時「生返個」，佢就表示自己向來都好鍾意小朋友，不過自己就未有打算：「真係要遲少少先，即係又啱啱攞完獎，咁真係要努力去搵吓錢先啦，要儲多個錢先。」
張振朗隨後又被問到是否已經認定楊偲泳，張振朗對此就鬼馬稱「唔知佢認唔認定我呢」，9字回應結婚計劃名。不過亦直言目前想先專注工作：「雙向嘅呢樣嘢，即係大家做好依家目前嘅嘢先，其他嘢就遲啲再算。」