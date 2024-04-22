楊偲泳側身大方騷極震撼上圍 網友：望唔到個景！

30歲的楊偲泳（Renci）身材向來出眾，雖然平時楊偲泳的打扮都十分低調，甚少在社交平台大派福利。不過楊偲泳參與《香港電影金像獎2024》時，超性感的服裝就成為全場焦點，極澎湃的上圍更令不少網民大讚！楊偲泳早前在社交平台大派福利，分享咗多張當日的花絮照，火辣上陣睇到網民齊齊留言激讚！

