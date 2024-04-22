楊偲泳 renci

楊偲泳側身大方騷極震撼上圍 網友：望唔到個景！

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30歲的楊偲泳（Renci）身材向來出眾，雖然平時楊偲泳的打扮都十分低調，甚少在社交平台大派福利。不過楊偲泳參與《香港電影金像獎2024》時，超性感的服裝就成為全場焦點，極澎湃的上圍更令不少網民大讚！楊偲泳早前在社交平台大派福利，分享咗多張當日的花絮照，火辣上陣睇到網民齊齊留言激讚！

楊偲泳側身視覺效果爆燈

楊偲泳在金像獎時的服裝睇頭十足，喺Renci分享嘅幕後花絮中，佢仲以側身的姿勢出鏡，震撼上圍視覺效果爆燈！楊偲泳大方派福利更獲網民激讚：「維港咁波濤洶湧嘅咩」、「望唔到個景！」、「真係好大……個海景」、「除咗震撼之外我唔知可以講啲咩！」

楊偲泳 renci 楊偲泳在金像獎時的服裝十分有睇頭！（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳在金像獎時的服裝十分有睇頭！（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳 renci 楊偲泳側身影響更獲網民激讚！（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳側身影響更獲網民激讚！（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳 renci 網民齊齊表示睇唔到後面個景！（圖片來源：IG@renciysw）
網民齊齊表示睇唔到後面個景！（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳 renci 楊偲泳大方派福利！（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳大方派福利！（圖片來源：IG@renciysw）

睇更多楊偲泳fit爆靚相！

楊偲泳 renci （圖片來源：IG@renciysw）
（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳 renci （圖片來源：IG@renciysw）
（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳 renci （圖片來源：IG@renciysw）
（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳 renci （圖片來源：IG@renciysw）
（圖片來源：IG@renciysw）

金手指｜30歲楊偲泳扮學生妹脫穎而出 穿校裙依然擋不住好身材

由梁朝偉和劉德華主演的電影《金手指》上映至今一星期，在香港大破2300萬票房成為2023年聖誕新年檔開畫票房冠軍，除了有2大影帝助陣之外，電影中亦雲集多位金像級好戲之人，包括姜皓文、任達華等位位大卡士，然而楊偲泳（Renci）卻成功憑住扮演學生妹而脫穎而出……

楊偲泳 renci 楊偲泳於《金手指》中脫穎而出。（圖片來源：大會提供）
楊偲泳於《金手指》中脫穎而出。（圖片來源：大會提供）
楊偲泳 renci 30歲的楊偲泳飾演學生妹。（圖片來源：IG@renciysw）
30歲的楊偲泳飾演學生妹。（圖片來源：IG@renciysw）

楊偲泳扮學生妹大騷青春本色 好身材依然擋不住

現年30歲的楊偲泳，初初出道時因為樣貌酷似陳妍希加上姣好身材而被稱「巨咪陳妍希」，本來是nowTV及ViuTV經理人合約藝人的她曾演出劇集《暖男爸爸》、《男排女將》等，不過2020年約滿後宣告離巢，近年改為主攻電影發展，2年前拍住談善言演出《喜歡妳是妳》扮演女同性戀者，當時Renci表現已經備受讚賞，其後於今年初在香港過億票房的電影《毒舌大狀》中扮演精明成熟獨立的律師方家軍，即使站在黃子華身旁都甚有壓場感而得到觀眾一致的讚賞。如今她穿回校裙一下子再扮學生妹大騷青春本色依然毫無違和感，與44歲的「媽媽」周家怡站在一起亦似足2母女！

楊偲泳 renci 楊偲泳穿回校裙一下子再扮學生妹大騷青春本色依然毫無違和感。（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳穿回校裙一下子再扮學生妹大騷青春本色依然毫無違和感。（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳 renci 楊偲泳向來身形每姣好，穿上校裙依然遮擋唔到。（圖片來源：大會提供）
楊偲泳向來身形每姣好，穿上校裙依然遮擋唔到。（圖片來源：大會提供）
楊偲泳 renci Renci在戲中飾演劉德華和周家怡女兒。（圖片來源：IG@renciysw）
Renci在戲中飾演劉德華和周家怡女兒。（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳 renci 楊偲泳拍住黃子華擔正要角，飾演霸氣正義女律師方家軍。（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）
楊偲泳拍住黃子華擔正要角，飾演霸氣正義女律師方家軍。（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）

Renci覺得自己身材好成負累 想觀眾注重她演出

Renci後來簽約ViuTV，拍過唔少劇集，形象入屋，網民都習慣稱呼佢「巨咪陳妍希」，但Renci似唔太鍾意被標籤「巨咪」，佢曾接受媒體訪問，指工作焦點因自己豐滿身材被模糊化，直言：「其實我從來無將身材當成一回事，但控制唔到其他人想法。很多時新演員都會被封為『翻版XXX』，我明白娛樂新聞需要噱頭，但我會質疑自己，係咪工作上未有亮麗的成績，所以大家只記得我暱稱？我會更努力，等大家去留意我工作，而唔係純粹外表。」

楊偲泳 renci Renci原來身材勁好。（圖片來源：新傳媒照片庫）
Renci原來身材勁好。（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊偲泳 renci Renci早前突然上載身穿吊帶裙自拍照。（圖片來源：IG@renciysw）
Renci早前突然上載身穿吊帶裙自拍照。（圖片來源：IG@renciysw）

Renci楊偲泳初登場極震撼

張振朗女友楊偲泳一向身材好好，她在第一集一出場就已經以迫爆的緊身衫登場，每行一步都充滿視覺震撼，雖然打扮休閒，但論吸睛度絕不輸穿上空姐制服的Yanny。另外，湯怡亦以黑色背心look加上黑超登場，一登場猶如女神降臨般自帶女神光，除眼鏡的一幕亦已經相當之吸睛！

楊偲泳 renci 楊偲泳在第一集一出場就已經以迫爆的緊身衫登場。（圖片來源：黃Viu）
楊偲泳在第一集一出場就已經以迫爆的緊身衫登場。（圖片來源：黃Viu）
楊偲泳 renci 視覺效果滿分！（圖片來源：黃Viu）
視覺效果滿分！（圖片來源：黃Viu）
楊偲泳 renci Renci充滿陽光氣息。（圖片來源：黃Viu）
Renci充滿陽光氣息。（圖片來源：黃Viu）

Renci曾飾金鐘性感OL：「東鐵過海真的很興奮」

東鐵綫過海段去年5月通車，港鐵邀請多位明星藝人合演「東鐵過海真的很興奮」MV，不但有DSE考生「羅生」（羅哲琛）做彩蛋，其中Renci在MV中飾演過海夜蒲的OL，係MV中唯一有變裝的角色，由斯文OL變成性感夜蒲女郎，造型大騷身材。

楊偲泳 renci 金鐘站代表楊偲泳，由OL 變身性感夜蒲，MV中唯一變裝登場的角色，大騷身材。（圖片來源：Youtube@MTR Hong Kong ）
金鐘站代表楊偲泳，由OL 變身性感夜蒲，MV中唯一變裝登場的角色，大騷身材。（圖片來源：Youtube@MTR Hong Kong ）
楊偲泳 renci 楊偲泳自信騷32D激凸身形。（圖片來源：Youtube@MTR Hong Kong）
楊偲泳自信騷32D激凸身形。（圖片來源：Youtube@MTR Hong Kong）

撰文：東方新地圖片來源：IG@renciysw

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