楊偲泳側身大方騷極震撼上圍 網友：望唔到個景！
楊偲泳側身視覺效果爆燈
楊偲泳在金像獎時的服裝睇頭十足，喺Renci分享嘅幕後花絮中，佢仲以側身的姿勢出鏡，震撼上圍視覺效果爆燈！楊偲泳大方派福利更獲網民激讚：「維港咁波濤洶湧嘅咩」、「望唔到個景！」、「真係好大……個海景」、「除咗震撼之外我唔知可以講啲咩！」
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金手指｜30歲楊偲泳扮學生妹脫穎而出 穿校裙依然擋不住好身材
由梁朝偉和劉德華主演的電影《金手指》上映至今一星期，在香港大破2300萬票房成為2023年聖誕新年檔開畫票房冠軍，除了有2大影帝助陣之外，電影中亦雲集多位金像級好戲之人，包括姜皓文、任達華等位位大卡士，然而楊偲泳（Renci）卻成功憑住扮演學生妹而脫穎而出……
楊偲泳扮學生妹大騷青春本色 好身材依然擋不住
現年30歲的楊偲泳，初初出道時因為樣貌酷似陳妍希加上姣好身材而被稱「巨咪陳妍希」，本來是nowTV及ViuTV經理人合約藝人的她曾演出劇集《暖男爸爸》、《男排女將》等，不過2020年約滿後宣告離巢，近年改為主攻電影發展，2年前拍住談善言演出《喜歡妳是妳》扮演女同性戀者，當時Renci表現已經備受讚賞，其後於今年初在香港過億票房的電影《毒舌大狀》中扮演精明成熟獨立的律師方家軍，即使站在黃子華身旁都甚有壓場感而得到觀眾一致的讚賞。如今她穿回校裙一下子再扮學生妹大騷青春本色依然毫無違和感，與44歲的「媽媽」周家怡站在一起亦似足2母女！
Renci覺得自己身材好成負累 想觀眾注重她演出
Renci後來簽約ViuTV，拍過唔少劇集，形象入屋，網民都習慣稱呼佢「巨咪陳妍希」，但Renci似唔太鍾意被標籤「巨咪」，佢曾接受媒體訪問，指工作焦點因自己豐滿身材被模糊化，直言：「其實我從來無將身材當成一回事，但控制唔到其他人想法。很多時新演員都會被封為『翻版XXX』，我明白娛樂新聞需要噱頭，但我會質疑自己，係咪工作上未有亮麗的成績，所以大家只記得我暱稱？我會更努力，等大家去留意我工作，而唔係純粹外表。」
Renci楊偲泳初登場極震撼
張振朗女友楊偲泳一向身材好好，她在第一集一出場就已經以迫爆的緊身衫登場，每行一步都充滿視覺震撼，雖然打扮休閒，但論吸睛度絕不輸穿上空姐制服的Yanny。另外，湯怡亦以黑色背心look加上黑超登場，一登場猶如女神降臨般自帶女神光，除眼鏡的一幕亦已經相當之吸睛！
Renci曾飾金鐘性感OL：「東鐵過海真的很興奮」
東鐵綫過海段去年5月通車，港鐵邀請多位明星藝人合演「東鐵過海真的很興奮」MV，不但有DSE考生「羅生」（羅哲琛）做彩蛋，其中Renci在MV中飾演過海夜蒲的OL，係MV中唯一有變裝的角色，由斯文OL變成性感夜蒲女郎，造型大騷身材。