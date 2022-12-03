36歲楊冪陷禿頭危機忽現「胎毛流海」 街頭和神秘男子搭肩攬腰向劉愷威示威
「楊冪的胎毛劉海」登熱搜
楊冪近日以導師身份作客《GQ》中國版真人騷《紅毯背後》，節目中的楊冪的額髮卻意外成為網民焦點。一向髮線高的楊冪被網民發現她額頭上有很多零零碎碎的BB毛，，同時還改善了髮線，看上去年輕不少。網民大讚楊冪髮線改善後，更加漂亮「楊冪好漂亮」、「想要冪冪女士的胎毛」。
搽生髮水增BB髮
其實11月初的時候，楊冪就曾獲朋友推薦使用生髮水。而該生髮水會令原先不健康的頭髮加速脫落，然後再生長健康的頭髮。當時她曾經前額頭髮撥起，再問身邊工作人員：「是不是長出很多小頭髮。」令不少網民羨慕。
楊冪疑和新歡街頭搭肩攬腰向劉愷威示威
楊冪日前被拍到在街頭攬住一個戴帽的神秘男子，而男子也同樣攬住楊冪的腰間。原來男方為《小時代系列》的作者和同名電影導演郭敬明，二人行為非常親密，疑似是向前夫劉愷威的戀情示威。不過有楊冪粉絲指二人本來是好朋友，而搭肩攬腰只是好友的表現。
劉愷威公開認愛 劉丹未敢和孫女說
而早前楊冪前夫劉愷威則被記者拍到和內地女演員李曉峰十指緊扣現身北京機場，並且大方宣布有新戀情。而李曉峰則在微博上間接承認新戀情。劉愷威爸爸劉丹出席愛回家的宣傳活動時被問道劉愷威的新戀情時，則回應很開心劉愷威有新戀情，但則指自己未敢和孫女「小糯米」說，不過他表示孫女聽到此消息時應該會很開心。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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