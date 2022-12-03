36歲楊冪陷禿頭危機忽現「胎毛流海」 街頭和神秘男子搭肩攬腰向劉愷威示威

楊冪的髮線一直都是網民的焦點之一，她在拍攝內地電視劇《三生三世十里桃花》時，因為古裝束頭，所以暴露了楊冪的髮線。當時楊冪則被網民批評髮線太高，而引起熱話。時隔五年，楊冪最近以導師身份作客《GQ》中國版真人騷《紅毯背後》時，一條「楊冪的胎毛劉海」的話題令楊冪的髮線再度成為熱話。