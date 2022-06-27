楊冪提前夫劉愷威句句有骨 被指過於商業化 霸氣反擊：藝術家？他是個屁

楊冪與劉愷威離婚近4年，雖然育有一女小糯米，但二人不相往來，再見不是朋友。早前楊冪受訪時不屑劉愷威自稱藝術家，又批評她過於商業化，霸氣回應：「很多人會覺得自己是個藝術家，但別人可能覺得他是個『屁』！」擺明暗寸前夫劉愷威。