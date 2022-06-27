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楊冪提前夫劉愷威句句有骨 被指過於商業化 霸氣反擊：藝術家？他是個屁

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楊冪與劉愷威離婚近4年，雖然育有一女小糯米，但二人不相往來，再見不是朋友。早前楊冪受訪時不屑劉愷威自稱藝術家，又批評她過於商業化，霸氣回應：「很多人會覺得自己是個藝術家，但別人可能覺得他是個『屁』！」擺明暗寸前夫劉愷威。

楊冪 楊冪與劉愷威離婚4年，關係繼續惡化。
楊冪與劉愷威離婚4年，關係繼續惡化。（圖片來源：微博@劉愷威）

楊冪公開談私事

楊冪與劉愷威離婚後關係更加惡劣，日前她公開暗寸自稱是藝術家的劉愷威講「屁話」，又指愛情耗盡時會毫不眷戀，近年雖未遇到真命天子，但不缺裙下之臣，至於與閨蜜唐嫣被傳爭角色鬧翻，她直認朋友變了就要斷絕來往，被揣測所指的就是對方。

楊冪 楊冪表示離婚後不乏追求者，不過仍未有真命天子出8。
楊冪表示離婚後不乏追求者，不過仍未有真命天子出8。（圖片來源：微博@楊冪）
楊冪 楊冪在內地的節目中暗寸劉愷威自稱是藝術家。
楊冪在內地的節目中暗寸劉愷威自稱是藝術家。（圖片來源：內地節目截圖）

楊冪激罕疑暗寸

楊冪早前在內地綜藝節目受訪，突然爆Seed說：「很多人會覺得自己是個藝術家，但別人可能覺得他是個『屁』！」楊冪雖沒有指名道姓，但有心水清網友翻查到劉愷威曾接受節目訪問，大談與楊冪都是演員，但藝術氣質不同：「我跟太太發展的方向，其實是兩個不同的方向，我希望自己還是比較有藝術性的一點。」劉愷威更指楊冪並非不夠藝術性，而是其商業價值較高，當時二人未離婚，楊冪曾回應：「並不同意劉愷威的說法。」

楊冪 網民翻出劉愷威曾表示自己是藝術家的訪問。
網民翻出劉愷威曾表示自己是藝術家的訪問。（圖片來源：內地節目截圖）
楊冪 劉愷威曾公開指楊冪太過商業化。
劉愷威曾公開指楊冪太過商業化。（圖片來源：微博@劉愷威）

分享愛情觀

楊冪直言與劉愷威三觀不合，當提及愛情觀，她說：「有時候，喜歡一個人就是沒辦法控制，因為那個人是你唯一的『解藥』，但如有一天對方消耗了自己的愛，就會瀟灑離去毫不眷念。」而劉愷威早年亦曾公開分享與楊冪最甜蜜時的相處：「在家就是一副小鳥依人的模樣。當年說自己懷孕時，藏不住一臉的開心。」

楊冪 楊冪公開講愛情觀。
楊冪公開講愛情觀。（圖片來源：微博@楊冪）
楊冪 楊冪曾與內地小鮮魏大勛曾傳出緋聞。
楊冪曾與內地小鮮魏大勛曾傳出緋聞。（圖片來源：微博@魏大勛）

楊冪再揀男友未必要有共識

楊冪入行多年緋聞不絕，婚前緋聞男友有謝霆鋒、胡歌及李易峰等，離婚後則先後跟小鮮肉魏大勛及富二代周柯宇傳緋聞。楊冪在節目中表示桃花多到擋不住，自己在戀愛中一定要當「女王」角色：「不要太多在乎對方怎麼想，先要考慮自己舒服，先愛自己，再愛對方。」楊冪認為揀男友彼此未必要有共識，意見有很大分歧反而會覺得很有趣、很好奇。

楊冪 楊冪話再揀男朋友唔一定要好啱KEY。
楊冪話再揀男朋友唔一定要好啱KEY。（圖片來源：微博@楊冪）

自爆與閨密斷交？

至於談及多年友情，被問到會唔會接受朋友離開自己？她笑說：「可以接受，不會難過。」她更解釋表示：「曾經很看重的朋友，突然間就變了，那就斷吧！」網友即猜測楊冪所說的就是當年為好當伴娘、跟她同封「四大古偶天后」的唐嫣，早年有傳二人為爭角色而鬧翻，從此變成陌路人，楊冪曾經愛的前夫劉愷威，與好姊妹唐嫣，同樣成為她生命中的過客。

楊冪 曾與楊冪情如姊妹的唐嫣，如今已變成陌路人。
曾與楊冪情如姊妹的唐嫣，如今已變成陌路人。（圖片來源：微博@唐嫣）

劉丹爆楊冪、小糯米無見超過一年

劉愷威與楊冪在2018年離婚後，女兒劉苡馨（小糯米）一直交由劉愷威父親劉丹撫養，如今小糯米已8歲大，78歲的「丹爺」劉丹依然精力充沛，近年除了忙於為無綫拍攝處境劇《愛·回家之開心速遞》外，又一直為已離婚的兒子劉愷威照顧小糯米，去年劉丹出席《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動時，罕有提及前新抱楊冪，原來因為疫情關係，楊冪被指已經有超級一年無同女兒小糯米見過面，劉丹回應時直認此事。

楊冪 劉丹透露小糯米即將升小二，令他感慨時間過得好快。
劉丹透露小糯米即將升小三，令他感慨時間過得好快。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
劉丹直認楊冪已有近一年無同女兒小糯米見過面。
劉丹直認楊冪已超過一年無同女兒小糯米見過面。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

劉丹直言無聽過孫女小糯米話掛住媽咪，又理解地指因為疫情關係，的確好難見面。他表示現年8歲的小糯米自己有一部手機，因此不清楚她們兩母女有否透過視像通話，又指小糯米的手機只會有限度地使用。

楊冪 劉丹指小糯米平日在電視上看到他便會叫爺爺，見他在劇中被人欺負時更會喊出來。
劉丹指小糯米平日在電視上看到他便會叫爺爺，見他在劇中被人欺負時更會喊出來。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
楊冪 劉丹表示會在暑假安排小糯米學打網球、高爾夫球和畫畫，又大讚孫女好有畫畫天分。
劉丹表示會在暑假安排小糯米學打網球、高爾夫球和畫畫，又大讚孫女好有畫畫天分。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

劉丹的言論就引來大量內地網友不滿，認為：「生育的生理痛苦都是女性在承擔，十月懷胎生下來，怎麼會不愛她，強行與自己的女兒分開本來就很殘忍，實在沒必要還要說這種話造成二次傷害。」更指責劉丹說這種話只是為了「找存在感」、「一家人消費楊冪」等，令「劉丹稱楊冪小糯米因疫情一年沒見」的話題在內地一度登上了熱搜，不過香港網民都力撐劉丹，認為「根叔」劉丹比楊冪人氣更高，不需要「消費」對方。

香港網民都力撐「根叔」劉丹比楊冪人氣高。
香港網民都力撐「根叔」劉丹比楊冪人氣高。（圖片來源：網民留言截圖）
楊冪 有網友更認為係楊冪消費丹爺。
有網友更認為係楊冪消費丹爺。（圖片來源：網民留言截圖）
楊冪 「劉丹稱楊冪小糯米因疫情一年沒見」的話題在內地一度登上了熱搜。
「劉丹稱楊冪小糯米因疫情一年沒見」的話題在內地一度登上了熱搜。（圖片來源：楊冪微博）

當年重溫：

劉愷威、楊冪離婚 小糯米留港讀書

2013年奉女成婚，婚前愛晒恩愛做黐頭芒，婚後反而互動愈來愈少，傳足多年婚變的劉愷威及楊冪在2018年冬至當天終於通過經紀人公司宣布離婚，並表示會以家人方式共同撫養女兒小糯米。不過結婚後同老公互動少、陪女抱女次數更加少，網友統計過一年陪女不過23日的楊冪卻在離婚後卻一度動作連連，有網友質疑係工作室團隊出招打慈母牌，一心想爭番女兒撫養權。

楊冪 劉丹
劉愷威2011年拍攝電視劇《如意》時與女主角楊冪戲假情真，於2013年拉埋天窗，但五年後卻離婚收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
平時少見老公少湊女，一公布離婚消息，突然流出楊冪機場安撫喊爆小糯米新相及疑似朋友圈發文，表示唔晒女不代表唔愛個女，所以不少網友認為楊冪有心爭奪撫養權。
平時少見老公少湊女，一公布離婚消息，突然流出楊冪機場安撫喊爆小糯米新相及疑似朋友圈發文，表示唔晒女不代表唔愛個女，所以當年有不少網友認為楊冪有心爭奪撫養權。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

劉丹主動減產

據知情人士透露，一心以為可以活到老拍到老深愛演戲的丹爺，前年曾主動向電視台提出要減產：「 小糯米一出世就留喺香港，由爺爺嫲嫲照顧又喺香港返學，丹爺都以為就算兩公婆離婚都唔會有咩變數。不過有傳楊冪一直同奶奶關係唔好、離完婚又盛傳佢想爭番個女，佢始終係媽媽，一旦爭起上嚟爺爺嫲嫲一定輸蝕，丹爺一嚟怕孫女生活節奏被打亂、二嚟都真係被家事煩到唔想日日返廠，所以做咗咁多年《 愛‧回家 》最近第一次叫監製同編劇幫手寫少啲戲，想對住多啲個孫女！」

楊冪 相比之下劉愷威顯然更享受小糯米的爸爸身份，晒過愛女信同畫作，去 年開學日又親自抱女返幼稚園。
相比之下劉愷威顯然更享受小糯米的爸爸身份，晒過愛女信同畫作，去年開學日又親自抱女返幼稚園。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
有傳當年劉愷威同楊冪感情未生變，但奶奶劉母 就一直對新抱不滿，見楊冪長年不見人，索性將家中楊冪房間騰出畀劉愷威胞妹，此舉更令婆媳關係僵化
有傳當年劉愷威同楊冪感情未生變，但奶奶劉母 就一直對新抱不滿，見楊冪長年不見人，索性將家中楊冪房間騰出畀劉愷威胞妹，此舉更令婆媳關係僵化。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

劉丹 為孫女搬屋

楊冪和劉愷威離婚後，小糯米繼續留在香港讀書，由爺爺劉丹照顧。丹爺曾接受訪問，分享入行演藝圈多年心得，又大談兒子劉愷威、新抱楊冪以及孫女小糯米的生活趣事。講到孫女小糯米，丹爺就笑到合唔埋口，仲話佢古靈精怪，睇嚟丹爺好錫孫女！早前劉丹全家搬屋，一來是因為校網，二來希望孫女有自己一間房。「佢都係時候要自己一間房，依家嗰度大啲、多間房。」

劉丹親爆楊冪一年無見小糯米 直言無聽過孫女話掛住媽咪
「小糯米」在2014年出世，如今已7歲大。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
楊冪 做足五十年戲、 年過七十依然晚晚 《愛• 回家》，可惜兒子新抱離婚、深恐以後冇得湊孫，所以丹爺劉丹近日深受困擾，更有 意減產爭取多同孫女相處。
丹爺劉丹做足五十年戲、 年過七十依然晚晚 《愛• 回家》，又要照顧孫女，精力充沛。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

小糯米似公關　周圍同同學打招呼

問到孫女性格，丹爺笑說：「佢好奇怪，佢返學，一入到學校門口，主動同小朋友打招呼，同學仔啲名佢記得晒，周圍打招呼，好似做公關咁，見到鍾意嘅老師，自己走埋去拖，老師名又係記得晒，佢有個好處，就係成日笑，我同個仔都係鍾意笑，可能係遺傳到我哋啲基因，學校啲老師都話佢係『Happy Girl』，哈哈！」

劉丹親爆楊冪一年無見小糯米 直言無聽過孫女話掛住媽咪
劉丹一講到孫女就笑得勁開心。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

孫女又有無遺傳到丹爺嘅演藝細胞呢？

丹爺笑說：「通常佢曳係我扮衰人，我會扮惡叫佢個名，有時我問佢爺爺做咩發脾氣，佢會扮番我發惡個樣，好多古靈精怪嘢，好好玩！」不過丹爺就唔係好想孫女成日曝光，所以好少帶孫女出街，返學、去街都係嫲嫲帶多，因為一見到丹爺就知道到佢係小糯米啦！

楊冪 出世至今四年半，小糯米一直留在爺爺嫲嫲身邊 生活，平時最常見 都係爺爺嫲嫲同家 中外傭抱實照顧。
劉丹為避採訪，通常由太太帶孫女外出，自己則多數在帶孫女到屋苑會所玩耍時才現身。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

撰文：東方新地圖片來源：微博@劉愷威、微博@楊冪、TVB娛樂新聞台截圖、新傳媒圖片庫

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