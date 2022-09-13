楊冪李易峰曾被爆出軌7年後終沉冤得雪！入行20周年兼36歲生日收驚喜大禮

楊冪2015年與李易峰合作拍攝電影《怦然星動》時傳出戲假情真，當時本刊曾直擊兩人在拍一場吻戲時咀足七次，期間李易峰的手更疑似觸及楊冪上圍，不過之後李易峰多次發聲明闢謠，有傳二人更因此斷絕來往。近日李易峰因多次「失德」被行政拘留，有一名自稱是李易峰前粉絲的網民，就爆料還楊冪一個清白！