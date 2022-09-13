楊冪李易峰曾被爆出軌7年後終沉冤得雪！入行20周年兼36歲生日收驚喜大禮
楊冪 慶祝入行20周年
楊冪在本周一（9月12日）踏入36歲，同時慶祝她入行20周年，同日剛巧有一名自稱曾是「李易峰大粉」（指忠實粉絲）的網民，就爆料還楊冪一個清白，指當年楊冪出軌李易峰及為他墮胎等醜聞，純粹是李易峰的粉絲造謠！該名網民狠批李易峰當年為了掩蓋他和網紅去泰國約炮的醜聞，任由粉絲炒作他和楊冪之間的緋聞：「後面大粉出來拿ym（楊冪）和你說事，搞得很多人以為是ym和你婚內有染，拜託別人那個時候還沒離婚，你們給男生女生造黃謠真的是一套一套的…」
指李易峰大粉造謠同楊冪緋聞
該名網民又重提李易峰2016年肇事逃逸，之後其公司曾拿wyf（吳亦凡）的假新聞出來轉移焦點，又指他曾在跨年期間和網紅去泰國蘇梅島約炮，被女方直接否認是在談戀愛，又講到大粉為此造謠李易峰同楊冪緋聞一事，稱「經歷了這幾件事後我真受不了脫了」（指脱離粉絲組織），最後他又提到：「李勝利那個派對你也在對吧，其實你真的甚麼都沒變」。
楊冪與李易峰曾被譽爲「網路最具人氣組合」
楊冪2013與比她大12歲的劉愷威結婚，並於翌年誕下女兒「小糯米」，但之後兩人屢傳婚變，直到2018年兩人終正式離婚。早在2014年，楊冪與李易峰合作拍攝劇集《古劍奇譚》時，已被指不時在網上調情，二人當時更被譽爲「網路最具人氣組合」。翌年二人再合作拍電影《怦然星動》時，有多場激咀戲，即傳出戲假情真，有指李易峰勁冧楊幂，不過之後李易峰多次發聲明辟謠，有傳二人更因此斷絕來往。
楊冪 李易峰 一場接吻戲咀足七次
2015年，楊冪在上海參與電影《怦然星動》演出時，曾被拍得與細她一歲的李易峰，於新天地拍一場接吻戲時咀足七次，期間李易峰的手疑似觸及楊幂胸部，不過楊幂未有即時縮開。據知此事傳到劉愷威耳中，當時正在橫店拍攝古裝劇《寂寞空庭春欲晚》的他嬲到全日黑口黑面，拍攝途中更疑似無名火起，忽然除去戲服拂袖而去。據消息指當年楊幂收到劇本時，已知與李易峰有激吻戲份，所以一早下禁令阻止老公探班。
重溫李易峰不雅影片被網民熱炒「失德」多次被行政拘留 床上怪癖越揭越多
內地當紅小生李易峰上周日（9月11日）因多次「失德」被行政拘留，之後李易峰的「失德」怪癖被愈爆愈多，連疑似李易峰的不雅影片亦被流出，引起網民在網上炒賣影片！曾經年入7千萬的李易峰形象直插谷底，一夜之間13個代言亦掉清光！
李易峰兩分鐘3P混戰片曝光
事件爆發之後，傳出一段疑似是李易峰的不雅影片，影片長2分鐘，片中有兩男一女在床上激戰。雖然片中的主角們都沒有露正臉，但是網民仍然憑片中身上痣的位置和聲音等特徵鎖定男主的真身便是李易峰。該影片一傳出就被微博極速刪除，引來不少網民相繼炒賣影片，反應亦相當熱烈。
李易峰嫖娼被行政拘留
9月11日北京官方警察證實內地當紅小生李易峰因為多次「失德」而被行政拘留。消息傳出後，李易峰「失德」的黑歷史更愈爆愈多，一向以乖乖仔形象示人的李易峰亦立即被封為「劣跡藝人」。李易峰「失德」被捕的消息傳開後，不少微博博主都紛紛爆料，其中一名博主表示李易峰私生活混亂，曾經試過一夜床戰7名女生，又試過嫖娼時講價，非常劣質！
嫖娼怪癖曝光 交易時因1理由不摘墨鏡
有曾經接觸過李易峰的女技師表示李易峰在「消費」時有不摘墨鏡的怪癖。該名女技師表示李易峰在KTV唱歌的時候已經戴著墨鏡坐在角落，直到進行性交易的時候也不摘下墨鏡：「晚上睡覺的時候，他還把墨鏡戴上，脫衣服也不摘墨鏡。搞的時候也不摘，我朋友說你把墨鏡摘了吧，我知道你是誰，我不是你們這個圈子的。然後他就摘了。」
用平板電腦選妃 被指「好變態」
此外，一張疑似李易峰用平板電腦「選妃」的照片亦被流出！有網民將該照片放大來看的時候，發現李易峰在「選妃」後挑選「動畫片」，而且影片的題目都是十分露骨不雅，令網民都紛紛留言怒斥李易峰「好變態」！
李易峰曾年入近7千萬 13個代言一夜消失
根據2015年福布斯中國名人榜中，李易峰曾排名第九，一年收入亦高達6,900萬人民幣。可是「失德」醜聞曝光後，大部分與李易峰合作的品牌方都迅速宣布和他取消合作關係，其中包括Prada、舒適達、六福珠寶等13個品牌。除了13個代言一夜消失之外，李易峰所代言的品牌方亦有可能會向李易峰追求法律責任和要求賠償損失。
常見問題
楊冪當年被傳與李易峰出軌原來有內幕？
楊冪當時與李易峰合拍古裝劇《古劍奇譚》時曾被傳出不倫戀，婚後二人曾合作電影再度被傳緋聞，更有傳緋聞是楊冪與劉愷威離婚的導火線，有網民近日就大爆當年緋聞的真相⋯⋯詳見：楊冪曾被爆出軌7年後終沉冤得雪
李易峰不雅影片為何被炒賣？
一段疑似是李易峰的不雅影片，影片長2分鐘，片中的主角們都沒有露正臉，但是網民仍然憑片中身上痣的位置和聲音等特征去猜出男主角的真身，而該影片一傳出就⋯⋯詳見：李易峰嫖娼被行政拘留