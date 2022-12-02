楊千嬅演唱會開賣半個月仍滯銷 賣溫情救亡網民唔受落 反教促銷良方

楊千嬅只得兩場的《B minor》演唱會將於本月中在亞洲博覽館舉行，門票早於11月17日開始公開發售，同期搞演唱會的陳奕迅、張敬軒、許廷鏗、ERROR等都一票難求，不過楊千嬅的門票就賣極都仲有，多到早前有網民話想用嚟換BlackPink演唱會！日前楊千嬅就在社交網站上大賣溫情救亡，不過網民就唔多受落！