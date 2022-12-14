楊千嬅演唱會滯銷 瘋傳送飛畀保良局學生！丁子高極速回應
楊千嬅演唱會瘋傳送飛 保良局屬校每間有10張
近日有一張「有關保良局荷蒙李何芷韻副主席轉贈『楊千嬅演唱會2022』門票事宜」的截圖在網上瘋傳，內容講述保良局副主席李何芷韻將本月18日場次的楊千嬅演唱會門票轉贈予保良局屬校的學生，每間屬校均可獲贈10張門票，有興趣的學生可以向學校索取，如人數眾多更需要進行抽籤，中選的學生就可以獲得兩張楊千嬅演唱會門票。
網民評價：應該係懲罰嚟
網民紛紛留言指「邊個早會吾唱歌，就醒兩張飛比佢」、「中學生既老豆老母都未必想睇，何況d中學生」、「應該係懲罰嚟喎，邊個仆街記缺點夠五個即派飛」、「唔係化，叫啲中學生去睇阿婆唱走音歌？同叫我去睇蔡楓華差不多咋wor，不過二揀一一定要睇， 我揀蔡楓華」、「咁夜又咁凍，仲要出大嶼山，係屋企訓唔好，第朝又要番學」等等。
共散910張飛係計錯數
有網民更指由保良局開辦的中、小學及幼稚園共計有91間，即一下子就為楊千嬅「散票」共910張！不過跟據保良局官網的記載，現時保良局屬下其實只設有16間中學、25間小學和24間幼稚園，即共計有65間學校，最多只能「散票」650張。
丁子高認與李太係朋友
對於今次傳聞，丁子高回應傳媒時指未曾聽過這個消息，但坦承李太是他的朋友，又大讚對方熱心推動教育和社會慈善活動，不過由於今次對方並未有透過他們公司買演唱會飛，所以他不清楚詳情，亦無辦法代對方回應。
楊千嬅演唱會曾誤傳「取消」 丁子高亦有出面澄清
楊千嬅兩場《B minor》演唱會早前亦曾瘋傳取消，但原來只是2020年紅館演唱會取消的消息！當年楊千嬅原本計劃在紅館搞跨年個唱，合共6場，但最後因為疫情問題，於2020年12月4日宣布取消，由於Facebook有「當年今日」的功能，令不少網民以為係新消息瘋傳。而千嬅的老公丁子高身為她的經理人受到傳媒詢問，亦有即時回應及澄清，指千嬅演唱會將繼續舉行，取消之說並非事實。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap
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