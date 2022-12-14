楊千嬅演唱會滯銷 瘋傳送飛畀保良局學生！丁子高極速回應

楊千嬅的《B minor Music Live 2022》演唱會即將在本月17日及18日舉行，近日網上瘋傳保良局獲李何芷韻副主席轉贈本月18日場次的楊千嬅演唱會門票予學生，每間學校均可以獲得10張楊千嬅演唱會門票，有網民指由保良局開辦的中、小學及幼稚園共計有91間，即一下子就送出了910張楊千嬅演唱會飛！