楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高晒恩愛 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！
編輯：東方新地｜圖片來源：楊千嬅微博、楊千嬅小紅書、丁子高微博、wang_liza IG｜原文：新monday
楊千嬅拍片介紹中途休息站 素顏出鏡嚇壞人
楊千嬅最近都一直留在內地工作，密密北上賺人仔，不時都會在社交網上拍片分享日常，而日前楊千嬅就在微博上載一條短片，並留言寫下：「工作旅行也能變旅遊，就看你會不會吃，楊千嬅示範服務區該怎麼吃！」整條片都是講述平時因工作關係而需要穿梭不同省市，期間會經過中途休息站，由於經驗多所以今次就拍片同大家分享。
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楊千嬅、丁子高拍拖將14年 網上大曬幸福照
楊千嬅與老公丁子高於2009年時在美國結婚，不經不覺囝囝Torres下月就9歲，而丁子高為慶祝同千嬅拍拖就快14年，因此在社交網上載一家三口全家福，幸福美滿。
楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping
楊千嬅日前就忙裡偷閒同老公丁子高在遊上海，兩人去到一間特式Cafe打卡，入到店內，丁子高已經在揀選咖啡，並指自己不可以飲太濃的咖啡，楊千嬅聽後就即時笑說：「你喝茶了！」跟著就搖頭指應要飲水較好，之後店員就推介了一杯冬蔭功味的咖啡，楊千嬅又爆笑指老公山長水遠來到飲咖啡，但就飲冬蔭功味勁。至於千嬅就叫了一杯威士忌咖啡，仲即時化身飲食KOL大讚威士忌咖啡味道有層次，就連在旁邊的丁子高都忍唔住偷飲。
之後，「跟得老公」丁子高竟同老婆楊千嬅分頭行事，楊千嬅獨自一人四圍行商場，仲對鏡頭說：「平時我去不同城巿工作，常常都有很多行李，我就是想自己開心一點，希望買一些精緻的小包包，讓自己的行李廂充滿童真。」有不少內地網友看到片段後，留言：「叫老公買名牌包」，但楊千嬅卻看如卡通輕便袋、試孭可裝劇本的布袋、mark劇本做功課用的螢光筆、鉛子筆等一些工時需要用的用品。
楊千嬅增肥「扮醜」 郭富城狂講N句「楊千嬅好醜樣、楊千嬅眼袋好大、楊千嬅好醜樣」
去年底，郭富城及楊千嬅齊齊接受無綫《東張西望》訪問，郭富城不但分享了劇組如何合作設計一眾角色，務求令角色更立體，對於楊千嬅素顏演出，更落足力「讚賞」，停唔到口不停模仿觀眾的反應，狂講N句「楊千嬅好醜樣、楊千嬅眼袋好大、楊千嬅好醜樣」，坐在一旁的楊千嬅亦招架不住無從搭嘴：
網友回應：「睇得出城城係真心」
去到訪問最後，城城連珠爆發狂數「楊千嬅醜樣」，壓軸都兜返一句「啱嘞，我哋就係要呢啲」，以「角色設計」作為打圓場，雖然訪問總算尷尬場面在一輪混亂中輕輕帶過，不過觀眾就睇得好仔細⋯⋯其中一個以崇拜楊千嬅為主題的臉書社群「多功能阿婆」入面，網民的意見尤其抵死：