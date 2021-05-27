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楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高晒恩愛 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

東方新地

楊千嬅密密北上賺人仔，繼日前拍短片同大家介紹州省之間的休息站後，楊千嬅今次就做日常KOL帶大家遊上海，到特式Cafe打卡兼shopping，期間仲寸老公丁子高唔飲太濃的咖啡，不如改飲茶；而在Shopping期間，有不少內地網友都叫她掃名牌手袋，但楊千嬅卻反買一些平價日常工作用品，之不過，有部份的影片鏡頭太近，將楊千嬅眼旁的魚尾紋完全出賣，不少網友看到後都表示：「啲魚尾紋多過汪阿姐！」

編輯：東方新地｜圖片來源：楊千嬅微博、楊千嬅小紅書、丁子高微博、wang_liza IG｜原文：新monday

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

楊千嬅拍片介紹中途休息站 素顏出鏡嚇壞人

楊千嬅最近都一直留在內地工作，密密北上賺人仔，不時都會在社交網上拍片分享日常，而日前楊千嬅就在微博上載一條短片，並留言寫下：「工作旅行也能變旅遊，就看你會不會吃，楊千嬅示範服務區該怎麼吃！」整條片都是講述平時因工作關係而需要穿梭不同省市，期間會經過中途休息站，由於經驗多所以今次就拍片同大家分享。

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

原先戴著太陽眼鏡的楊千嬅，在介紹完一輪後，就除下太陽眼鏡，以素顏出鏡，從片中可看到她一臉憔悴、眼皮耷晒，而且眼窩凹陷，與平時看到形象大為不同。

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

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楊千嬅、丁子高拍拖將14年 網上大曬幸福照

楊千嬅與老公丁子高於2009年時在美國結婚，不經不覺囝囝Torres下月就9歲，而丁子高為慶祝同千嬅拍拖就快14年，因此在社交網上載一家三口全家福，幸福美滿。

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping

楊千嬅日前就忙裡偷閒同老公丁子高在遊上海，兩人去到一間特式Cafe打卡，入到店內，丁子高已經在揀選咖啡，並指自己不可以飲太濃的咖啡，楊千嬅聽後就即時笑說：「你喝茶了！」跟著就搖頭指應要飲水較好，之後店員就推介了一杯冬蔭功味的咖啡，楊千嬅又爆笑指老公山長水遠來到飲咖啡，但就飲冬蔭功味勁。至於千嬅就叫了一杯威士忌咖啡，仲即時化身飲食KOL大讚威士忌咖啡味道有層次，就連在旁邊的丁子高都忍唔住偷飲。

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

之後，「跟得老公」丁子高竟同老婆楊千嬅分頭行事，楊千嬅獨自一人四圍行商場，仲對鏡頭說：「平時我去不同城巿工作，常常都有很多行李，我就是想自己開心一點，希望買一些精緻的小包包，讓自己的行李廂充滿童真。」有不少內地網友看到片段後，留言：「叫老公買名牌包」，但楊千嬅卻看如卡通輕便袋、試孭可裝劇本的布袋、mark劇本做功課用的螢光筆、鉛子筆等一些工時需要用的用品。

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

在楊千嬅購物期間，鏡頭曾拉近千嬅的外貌，令她眼旁的魚尾紋完全盡顯鏡頭前，有很多網友看到後都表示：「啲魚尾紋多過汪阿姐！」

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

楊千嬅增肥「扮醜」 郭富城狂講N句「楊千嬅好醜樣、楊千嬅眼袋好大、楊千嬅好醜樣」

去年底，郭富城及楊千嬅齊齊接受無綫《東張西望》訪問，郭富城不但分享了劇組如何合作設計一眾角色，務求令角色更立體，對於楊千嬅素顏演出，更落足力「讚賞」，停唔到口不停模仿觀眾的反應，狂講N句「楊千嬅好醜樣、楊千嬅眼袋好大、楊千嬅好醜樣」，坐在一旁的楊千嬅亦招架不住無從搭嘴：

《麥路人》訪問俾郭富城狂數「醜樣」！楊千嬅無力招架、網友笑指「睇得出城醒係真心」

到最後城城兜返一句「啱嘞，我哋就係要呢啲」，以角色設計作為打圓場⋯⋯訪問尷尬場面在一輪混亂中輕輕帶過，不過觀眾就睇得好仔細⋯⋯
到最後城城兜返一句「啱嘞，我哋就係要呢啲」，以角色設計作為打圓場⋯⋯訪問尷尬場面在一輪混亂中輕輕帶過，不過觀眾就睇得好仔細⋯⋯

《麥路人》訪問俾郭富城狂數「醜樣」！楊千嬅無力招架、網友笑指「睇得出城醒係真心」

網友回應：「睇得出城城係真心」

去到訪問最後，城城連珠爆發狂數「楊千嬅醜樣」，壓軸都兜返一句「啱嘞，我哋就係要呢啲」，以「角色設計」作為打圓場，雖然訪問總算尷尬場面在一輪混亂中輕輕帶過，不過觀眾就睇得好仔細⋯⋯其中一個以崇拜楊千嬅為主題的臉書社群「多功能阿婆」入面，網民的意見尤其抵死：

有網友表示訪問過程好似立法會辯論⋯⋯「楊千嬅勁介意」。
有網友表示訪問過程好似立法會辯論⋯⋯「楊千嬅勁介意」。
連環講楊千嬅好醜樣，網友認為「睇得出城醒係真心」
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有網友張貼傳媒拍下楊千嬅無化妝的照片作佐證。
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