楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高晒恩愛 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！

楊千嬅密密北上賺人仔，繼日前拍短片同大家介紹州省之間的休息站後，楊千嬅今次就做日常KOL帶大家遊上海，到特式Cafe打卡兼shopping，期間仲寸老公丁子高唔飲太濃的咖啡，不如改飲茶；而在Shopping期間，有不少內地網友都叫她掃名牌手袋，但楊千嬅卻反買一些平價日常工作用品，之不過，有部份的影片鏡頭太近，將楊千嬅眼旁的魚尾紋完全出賣，不少網友看到後都表示：「啲魚尾紋多過汪阿姐！」

編輯：東方新地｜圖片來源：楊千嬅微博、楊千嬅小紅書、丁子高微博、wang_liza IG｜原文：新monday