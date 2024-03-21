楊千嬅擔任《中年好聲音2》評判捱轟 伍仲衡幫手反擊網民

TVB即將在本週日晚（3月24日）舉辦的《中年好聲音2之登峯之戰》決賽，將會有七位實力派參賽者角逐冠、亞、季軍的榮譽。節目在日前宣布，蔡琴將會作為表演嘉賓獻唱，而評判陣容除了肥媽、張佳添、陳慧嫻、伍仲衡、周國豐等音樂界資深人士外，更驚喜邀請了楊千嬅作為嘉賓評判，這一決定隨即在網絡上引起了熱烈討論。