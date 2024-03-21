楊千嬅擔任《中年好聲音2》評判捱轟 伍仲衡幫手反擊網民
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TVB即將在本週日晚（3月24日）舉辦的《中年好聲音2之登峯之戰》決賽，將會有七位實力派參賽者角逐冠、亞、季軍的榮譽。節目在日前宣布，蔡琴將會作為表演嘉賓獻唱，而評判陣容除了肥媽、張佳添、陳慧嫻、伍仲衡、周國豐等音樂界資深人士外，更驚喜邀請了楊千嬅作為嘉賓評判，這一決定隨即在網絡上引起了熱烈討論。
楊千嬅擔任評判陣容受質疑
不過近日公布楊千嬅做總決賽終極評判，部份網民質疑其評判資格，仲話要罷睇添！網民認為應該邀請如陳潔靈、杜麗莎或蔡琴等資深歌手來擔此重任。
網民為楊千嬅平反：難道伍仲衡識唱歌？
另有網民覺得楊千嬅做評審根本唔差，有唱功有人氣，更認為評判不用識唱歌：「其實千嬅嚟做評判都要比（俾）你哋鬧？你要搵哂（晒）啲唱歌好掂嘅？仲要千嬅唱歌根本唔差，國內咁多歌手佢都可以咁紅，證明唱功！佢喺國內開演唱會門票秒殺，證明人氣！請佢做嘉賓有何不可？難道伍仲衡識唱歌？」
伍仲衡回應：冇常識嘅人先會覺得做評判要唱歌好聽
伍仲衡亦有轉發此po回應：「冇常識嘅人先會覺得做歌唱比賽評判一定要唱歌好聽」。即惹來一眾讚好，網友紛紛表示：「呢段嘢，重點不是楊千嬅，重點係話伍仲衡唔識唱歌」「唔係靚仔靚女唔可以做選美評判？」「識唱歌唔代表識評分」
網民紛紛表示不滿：有佢出場我哋罷睇
今次楊千嬅加盟擔任評審，不少網民都紛紛留言表示不滿，不僅質疑其歌唱實力和評審資格之外，更揚言要罷睇：「參賽者仲唱得好過佢」、「佢自己唱歌都未攪得掂」、「我以為佢係參賽者咋」、「搵個唱歌走音做評判」、「咁唔洗睇lu」、「本來都想睇總決賽嘅，有佢出場我哋罷睇」、「有說服力咩？」等。
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圖片來源：伍仲衡@Facebook、Facebook@中年好聲音2- 粉絲討論區、IG@yeungchinwah