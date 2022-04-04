楊千嬅仙女Look現身央視獻唱 獲官方發文表揚「有詩意」

楊千嬅近年全力在內地發展，多個真人騷及綜藝節目邀演不斷，包括《妻子的浪漫旅行3》、《做家務的男人3》、《我們的歌3》等，人氣地位直線上升。日前楊千嬅以一身仙女Look打扮，亮相央視節目《古韻新聲清明》，更獲央視官方發文高度表揚。