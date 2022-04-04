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楊千嬅仙女Look現身央視獻唱 獲官方發文表揚「有詩意」

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楊千嬅近年全力在內地發展，多個真人騷及綜藝節目邀演不斷，包括《妻子的浪漫旅行3》、《做家務的男人3》、《我們的歌3》等，人氣地位直線上升。日前楊千嬅以一身仙女Look打扮，亮相央視節目《古韻新聲清明》，更獲央視官方發文高度表揚。

仙女Look現身央視

楊千嬅去年4月舉家移居上海，主力留在內地發展。過去一年工作不斷的楊千嬅，絕對是內地各大綜藝節目的搶手貨，有指她吸金力強勁，輕輕鬆鬆便賺過千萬人仔。近日楊千嬅再登上央視舞台，現身節目《古韻新聲清明》獻唱。節目上48歲的楊千嬅刻意安排以仙女Look登場，穿上一身淺綠漸變色超高腰禮服傘裙，加上煙霧瀰漫的舞台效果，猶如置身仙景一樣。楊千嬅將杜牧的詩作《清明》演唱成歌曲，以中國經典詩詞配上流行曲旋律，連央視亦特意在社交網發文稱讚：「楊千嬅唱出千年前的清明詩意，瞬間將我們帶回千年前那個細雨紛紛的時節。」

楊千嬅去年4月舉家移居上海，主力留在內地發展。
楊千嬅去年4月舉家移居上海，主力留在內地發展。（圖片來源：[email protected]央視新聞）
楊千嬅過去一年在內地工作不斷的，是內地各大綜藝節目的搶手貨，有指她吸金力強勁，輕輕鬆鬆已賺過千萬人仔。
楊千嬅過去一年在內地工作不斷的，是內地各大綜藝節目的搶手貨，有指她吸金力強勁，輕輕鬆鬆已賺過千萬人仔。（圖片來源：[email protected]央視新聞）
楊千嬅 近日千嬅再登上央視舞台，現身節目《古韻新聲清明》獻唱。
近日楊千嬅再登上央視舞台，現身節目《古韻新聲清明》獻唱。（圖片來源：[email protected]央視新聞）
楊千嬅 48歲的千嬅刻意以仙女Look登場，加上煙霧瀰漫的舞台效果，猶如置身仙景一樣。
48歲的楊千嬅刻意以仙女Look登場，加上煙霧瀰漫的舞台效果，猶如置身仙景一樣。（圖片來源：[email protected]央視新聞）
楊千嬅 千嬅將杜牧的的詩作《清明》演唱成歌曲。
楊千嬅將杜牧的的詩作《清明》演唱成歌曲，獲央視特意在社交網發文稱讚。（圖片來源：[email protected]央視新聞）
楊千嬅 央視官方微博。
央視官方微博。（圖片來源：[email protected]央視新聞）
楊千嬅 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]央視新聞）
楊千嬅 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]央視新聞）

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一家三口移居上海

全力進軍內地的楊千嬅，不但密密接拍內地廣告及代言，又孖著老公丁子高拍攝了《妻子的浪漫旅行3》、《新生日記2》、《做家務的男人3》等多個內地真人騷，實行兩公婆有錢齊齊搵。有指為方便在內地工作，楊千嬅、丁子高和兒子Torres自去年4月開始，舉家搬到上海居住。

楊千嬅與丁子高夫妻檔搵人仔。
楊千嬅與丁子高夫妻檔搵人仔。（圖片來源：微博@楊千嬅）
丁子高又經常陪老婆楊千嬅出席活動。
丁子高又經常陪老婆楊千嬅出席活動。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅近日參演了多個內地真人騷節目，包括《誰是寶藏歌手》、《我們的歌3》和《導演請指教》等，又為電影《梅艷芳》在上海及廣州等地現身謝票。
楊千嬅近日參演了多個內地真人騷節目，包括《誰是寶藏歌手》、《我們的歌3》和《導演請指教》等，又為電影《梅艷芳》在上海及廣州等地現身謝票。（圖片來源：微博@電影梅艷芳）

分享與Torres隔離日記

去年4月，楊千嬅曾在小紅書中拍片，透露這次跟孩子一起在酒店隔離了14日，每天24小時互相觀察，令兩母子更加了解對方。有指楊千嬅又為現年9歲的Torres報讀了好友陳小春兒子Jasper和Yumiko（鄭希怡）女兒梁浸浸所讀的當地名校，根據這間學校的收費表，小學一至四年級的一年學費為人民幣284,400人民幣（約34.28萬港幣）。

今年4月楊千嬅入駐小紅書的同時，又分享同囝囝的隔離生活。
去年4月楊千嬅進駐小紅書的同時，又分享同囝囝的隔離生活。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）
楊千嬅 提到在隔離中首次食到囝囝Torres做的早餐。
提到在隔離中首次食到囝囝Torres做的早餐。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）
楊千嬅 拍片分享室內做運動時，曾影到背後叠住山咁高的行李，可見這次隔離不止是為去上海短期生活。
拍片分享室內做運動時，曾影到背後叠住山咁高的行李，可見這次隔離不止是為去上海短期生活。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）

全家福用上海地標做背景

去年5月丁子高為慶祝同楊千嬅拍拖就快14年，曾在社交網上載一家三口全家福，背景就是上海地標「東方明珠塔」。丁子高亦在42歲生日時，上載全家福，並寫道：「有地方可去就是家，有愛的人就是家庭，兩者兼得是一種幸福，我愛你們兩個。」

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！
丁子高為慶祝同千嬅拍拖14年，去年5月曾在社交網上載一家三口全家福，背景就是上海地標「東方明珠塔」。（圖片來源：微博@丁子高）
現年47歲的楊千嬅與42歲的老公丁子高於2009年時在美國結婚，不經不覺囝囝Torres在今年6月已滿9歲大。
現年48歲的楊千嬅與42歲的老公丁子高於2009年時在美國結婚，不經不覺囝囝Torres已滿9歲大。（圖片來源：微博@丁子高）
楊千嬅 楊千嬅早前又曾拍片分享與老公丁子高同遊上海，到特色Cafe打卡兼shopping。
楊千嬅早前又曾拍片分享與老公丁子高同遊上海，到特色Cafe打卡兼shopping。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）

丁子高孖劉嘉玲上海街頭練跑

移居上海後，丁子高除了陪老婆出席活動和上節目外，原來也經常會陪劉嘉玲在街頭跑步，劉嘉玲日前在社交網分享兩人的合照，其中兩張相更是以上海地標「東方明珠塔」做背景，丁子高表示：「來了上海這麼久，終於發現原來黃埔江有一條這麼棒的跑步徑。謝謝+0姐！」

楊千嬅 丁子高在話語中透露自己已到了上海很久時間。
丁子高在話語中透露自己已到了上海很久時間。（圖片來源：微博@丁子高）
楊千嬅 相隔約一個星期，劉嘉玲又再貼出同丁子高的合照，笑指有帥哥陪跑，令她心曠神怡。
相隔約一個星期，劉嘉玲又再貼出同丁子高的合照，笑指有帥哥陪跑，令她心曠神怡。（圖片來源：微博@丁子高）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]央視新聞、微博@楊千嬅、微博@丁子高、小紅書@楊千嬅、微博@電影梅艷芳、微博@劉嘉玲

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