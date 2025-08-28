楊千嬅被 KOL 爆與吳彥祖拍戲黑面事件 網民起底原來唔係講梗《新紮師妹》
近日有KOL爆料，指楊千嬅在與吳彥祖合作拍攝電影時，因拒絕與客戶合照而被指「黑面」態度冷淡，事件一度引發熱議。隨後即有網民特意起底查出係哪一齣電影以及相關情節，翻查資料後發現，有網民認為楊千嬅「黑面」原來「情有可原」！
楊千嬅被KOL爆與吳彥祖拍戲無禮黑面事件
近日有網民在社交平台爆料，指早年公司曾贊助楊千嬅與吳彥祖合作的電影，並借出辦公室作拍攝場地。當時一眾同事更特意於週末返回公司，只為近距離目睹偶像風采。據爆料者所言，吳彥祖親切隨和，逐一與員工合照，甚至主動搭肩，令現場氣氛熱烈。然而，當輪到楊千嬅時，她卻面色一沉，只是勉強應允拍下一張照片，態度冷淡，令客戶與同事大感失望。
網民起底《千杯不醉》片段原來係植入廣告 楊千嬅「黑面有原因」？
不過亦有網民就此事特意「起底」，翻查資料後發現，相關戲份其實來自安信冠名贊助的2005年電影《千杯不醉》，直指所謂「借出公司環境拍攝」並非事實，而是一次植入式廣告。該段情節在電影中顯得突兀生硬，令不少觀眾覺得奇怪。有網民更指出，楊千嬅作為香港人，得知要在財務公司中拍攝植入廣告戲份略為黑面亦屬合情合理。
