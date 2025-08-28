楊千嬅被 KOL 爆與吳彥祖拍戲黑面事件 網民起底原來唔係講梗《新紮師妹》

近日有KOL爆料，指楊千嬅在與吳彥祖合作拍攝電影時，因拒絕與客戶合照而被指「黑面」態度冷淡，事件一度引發熱議。隨後即有網民特意起底查出係哪一齣電影以及相關情節，翻查資料後發現，有網民認為楊千嬅「黑面」原來「情有可原」！