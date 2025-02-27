楊千嬅吳彥祖《新紮師妹》CP相隔22年Re-U 加埋掟煲禮物大玩回憶殺
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現年51歲的楊千嬅同50歲吳彥祖曾於02及03年先後在電影《新紮師妹》及其續作《新紮師妹2美麗任務》中合作過，他們在戲中飾演的CP「方麗娟」和「區海文」更成為不少香港人的集體回憶，兩人近日就分別載了2張合照，引起網民熱議！
《新紮師妹》CP重聚楊千嬅：感覺依舊
楊千嬅在配文中寫道：「阿文，好耐冇見。今日夢幻般再相遇，相隔20多年，感覺依舊，顏值依舊。最開心的是，看到你與家人過得幸福快樂。這次匆匆相遇，還有說不盡的話題，期待下次再見！ #你們也期待嗎？ #20年前在上海拍《新紮師妹2》的情景恍如昨天 #新紮師妹 #reunion #PC11661」
吳彥祖透露相隔22年Re-U原因
而吳彥祖就用英文透露兩人今次相隔22年Re-U，是因為要為一個運動品牌活動拍廣告︰「昨天再次與楊千嬅合作拍攝新的廣告。不敢相信從我們第一次合作拍《新紮師妹》到現在已經過了25年。快樂的時光！快樂的回憶！時光飛逝，我們現在都已成為中學生的父母！」
掟煲禮物「樣衰阿闊」成網民焦點
更特別的是吳彥祖手中拿著當年戲中方麗娟送給區海文的掟煲禮物「樣衰阿闊」公仔，網民紛紛笑指：「Omg…係回憶阿」、「幾時合體拍返套《新紮師奶》？」、「世紀合體」、「回憶殺」、「回憶返晒嚟！」、「娟娟同阿文！仲有分手禮物公仔同毛巾」、「仲有樣衰阿闊呀！」、「PC11661同掟煲禮物」、「wow！！又係珍貴的recollection同埋reconnection！！」、「個掟煲禮物竟然仲喺度！」等。
撰文：東方新地圖片來源：IG@yeungchinwah、IG@thatdanielwu、《新紮師妹》資料或影片來源：原文刊於新假期