楊千嬅吳彥祖《新紮師妹》CP相隔22年Re-U 加埋掟煲禮物大玩回憶殺

現年51歲的楊千嬅同50歲吳彥祖曾於02及03年先後在電影《新紮師妹》及其續作《新紮師妹2美麗任務》中合作過，他們在戲中飾演的CP「方麗娟」和「區海文」更成為不少香港人的集體回憶，兩人近日就分別載了2張合照，引起網民熱議！