楊千嬅回應周啟生狠批唔適宜做歌手：對我嚟講好濕碎！ 梁詠琪尷尬避談
49歲殘樣千嬅 自嘲腦霧認錯人
過去幾年，楊千嬅都留在國內發展，不斷出席國內真人騷節目，在內地還被譽為「行走中的CD」，其中最為人知是《聲生不息》，直至去年底通關後她便回歸香港，聲言想重新開始。可能太耐冇見香港傳媒，日前楊千嬅出席活動接受無綫娛樂新聞台訪問，狂撩主播許文軒一心扮熟，點知認錯人，場面十分老尷，她只好即時以笑遮醜，還自嘲腦霧，點知呢一笑令殘樣盡現。
呃水吹出事
楊千嬅手持咪牌等埋位時，與身旁的無綫娛樂主播許文軒扮熟呃水吹，點知點錯相出事。
楊：楊千嬅 許：許文軒
楊：瘦咗喎你！
許：多謝
楊：真係瘦咗，比起嗰日做騷。
許：嗰日做騷？
楊：我自己演唱會呀！
許：你見到我咩？
楊：你冇嚟到咩？個嗰唔係你咩？
許：我有呀！但我冇入後台呀！
楊：吓！個嗰揸牌邊個嚟㗎？唔通我腦霧？嘩，神對話呀！（尷尬笑）
楊：（再追問）嗰日你唔喺度咩？
許：我冇入後台呀！
楊：唔係喎有訪問喎！
許：12月個嗰吖嘛，我有睇但冇入後台。
楊：哦⋯⋯死囉！咁個嗰邊個嚟，同我做訪問嗰個？
叉電多個月都補唔返
老貓燒鬚嘅楊千嬅尷尬到不停大笑，網民睇咗咁多年都見慣不怪，紛紛留言：「扮笑呢招用咗咁多年，自己都呃埋」、「千嬅在香港翻生機會是zero」。今次博唔到大霧扮Friend 外，楊千嬅49歲將近半百殘樣盡現，除咗頸紋、面上嘅苦紋、木偶紋、川字紋同勁下陷嘅眼窩都好礙眼。去年12月開完演唱會便一直放假休養的楊千嬅，農曆新年仲去完瑞士滑雪，都係敵不過歲月催人。
回應周啟生批評 千嬅表情不屑
對於早前周啟生重提20年前曾批評楊千嬅不適合唱歌，楊千嬅首次親身回應，她坦言因放大假沒留意報道：「我休息，放假條天線收埋咗同埋熄機啦！我唔知做咩喎……嘩！20年前呀？20年前我都有懷疑自己，無論係乜嘢評語都好，都係希望大家進步嘅啫，雖然我唔知佢講嘅內容係乜嘢，我相信都係希望大家喺自己嘅專業上面有空間進步，喺我今時今日我嘅理解所有嘢都係好事嚟嘅⋯⋯同埋對我來講好濕碎咋喎，呢啲事過咗去唔使咁執着。」千嬅說時故作輕鬆，露出一絲絲不屑的表情。
梁詠琪聞梁文禮時感尷尬
因為梁文禮暗踩梁詠琪，繼而引發楊千嬅被周啟生點名狠批事件，事後梁文禮透過DJ好友雲妮向Gigi道歉，並向她示愛，於25日出席活動時，Gigi再被記者追問是否接受對方道歉，她說：「我諗都唔重要，大家都向前行，唔好喺呢件事上面停留……我諗都唔重要，唔再講！無謂再喺呢年事上面兜圈，有更多重要嘅嘢要做！」至於周啟生公開撐梁文禮，並批評當今歌手唔夠班等，Gigi眼仔碌碌被問到口啞啞，當場dead air達十幾秒才開口：「我諗都唔去評論咁多，大家都繼續向前行，不如大家都做好自己……(記者再追問梁文禮事件)我唔知點答呀！」
楊千嬅回應周啟生
楊千嬅話20年前都有懷疑過自己。
梁詠琪尷尬避談
梁詠琪就唔想再喺梁文禮事件上兜圈。
周啟生狠批樂壇：一班食客，垃圾都可以吞落肚
樂壇前輩加音樂人周啟生日前激罕開腔撐「雙面人」梁文禮，疑遭梁詠琪粉絲狙擊。周啟生指梁文禮「去批評一個根本唔識唱歌嘅名歌手」係無錯嘅！卻遭網民狙擊，周啟生再出口：「A鬧阿B，暫且唔討論A啱定唔啱，阿B搵一千人去對付A，我認為阿B唔啱！」他慨嘆香港樂觀壇缺乏實力派歌手，更比喻「一班食客，垃圾都可以吞落肚，仲邊度會有好嘅廚師？」之後周啟生再發長文，今次點名去年回歸香港開騷的楊千嬅！
周啟生廿年前批中：楊千嬅唔適宜唱歌
周啟生發文重提廿年前曾狠批過楊千嬅根本唔適宜唱歌，他指當年被人鬧到飛起，但現在人人鬧楊千嬅，正正批中了。他長文寫道：「活在一個奇特嘅城市叫做香港，音樂藝術在流行市場裏面，其實商業佔了大部分。一個歌手會否成名，同佢本身音樂嘅能力同天份絕對不成正比例！在這環境工作差不多五十年了，曾經合作，共事嘅成名歌手也有很多，其中有著漂亮外型、俊朗、性感身材嘅也有不少…….經驗所見，真正成名利就，同唱歌好叻或者音樂造詣好高嘅，絕對唔成正比例。我經常掛喺嘴邊嘅都以實力行先，差不多20年前我曾經講過楊千樺根本唔適宜唱歌！當時畀人鬧到飛起，而家人人都鬧緊佢。改變嘅並非係事實而係大家嘅心態……寄語香港嘅迷哥迷妹，再瞓身誓死保護偶像同時，唔好忘記實力兩個字，否則香港音樂界前途堪虞….Alas！」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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