楊千嬅回應周啟生狠批唔適宜做歌手：對我嚟講好濕碎！ 梁詠琪尷尬避談

日前（24日）楊千嬅出席「聯合國兒童基金香港委員會35周年慈善晚宴」，接受傳媒訪問時，認錯無綫男主播許文軒自嘲腦霧，對於周啟生廿年前已經狠批她唔適合做歌手，楊千嬅表情不屑話自己放大假熄機，唔知對方講過乜，不過唔知又回應，坦言呢啲評論對佢嚟講好濕碎！