楊千嬅拍片稱奉旨增肥 網民嘲又老又殘 鄭秀文確診後增磅反被讚索
楊千嬅28年第一次騷前收指令增肥
楊千嬅「MY TREE OF LIVE世界巡回演唱會」廣州站將於5月27日舉行，近月綵排得如火如荼的楊千嬅，竟然唔使修身，仲奉旨增肥，日前她在排舞室拍片，對住鏡頭講：「嗰日我去試衫，真係28年第一次，造型師同我講『楊小姐你不如肥番少少，我驚你撐唔落件衫…』咁我緊係增肥啦！」楊千嬅愈講愈興奮，仲身體力行示範如何增肥。
排舞室零食放題
女歌手開個唱前要增肥真係聞所未聞，仲要係向來一啲都唔瘦的楊千嬅，楊千嬅坦言從未試過演唱會前可以食朱古力同薯條，只見她從膠袋拎出一包包零食，興奮地逐樣試，食相都幾猴擒。
網民不留情面狂嘲楊千嬅
對於楊千嬅公言嗌增肥，網民反應好大，在「多功能阿婆楊千嬋」FB專頁紛紛留言，大肆批評「對眼唔係凸係巢呀！！」、「又老又醜又假又粗魯」、「雙下巴仲增肥，造型師玩X佢咋」，更有人重提上次楊千嬅個唱要以黑布遮吉位，今次要「白布蓋面」，真係踩得好盡！
鄭秀文首次確診 休養9日增6磅
另一樂壇天后Sammi鄭秀文亦將於7月14至30日舉行《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》，為應付13場個唱連月排練的她，日前自爆在5月13日確診被迫要留家休養，昨日Sammi拍片報喜表示第9日終於變一線，不過聲沙沙的她想休息多兩日先復工，她更開心表示增了5、6磅，意外發現自己皮膚更有彈性和支撐，其實大家都覺得Sammi一直都太瘦太鋼條，有少少肉地反而更好睇，不少網民亦留言大讚增磅後的Sammi面仔脹卜卜更索更有光彩。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！