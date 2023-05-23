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楊千嬅拍片稱奉旨增肥 網民嘲又老又殘 鄭秀文確診後增磅反被讚索

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楊千嬅早前空降北京宣布展開50多站巡迴演唱會，內地首兩站將於廣州及廈門舉行，正為巡唱綵排的楊千嬅，拍片表示造型師怕她撐不起舞衣，下旨要她增肥，所以她攞正牌零食放題，網民睇完條片反應好激烈，留言狂嘲楊千嬅樣貌好唔掂，反觀同樣為個唱努力的Sammi鄭秀文，竟因確診增磅，不過兩位天后同人唔同命，Sammi被讚脹咗仲靚咗！

楊千嬅 楊千嬅食住雞蛋仔拍片講點解要增肥。
楊千嬅食住雞蛋仔拍片講點解要增肥。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）

楊千嬅28年第一次騷前收指令增肥

楊千嬅「MY TREE OF LIVE世界巡回演唱會」廣州站將於5月27日舉行，近月綵排得如火如荼的楊千嬅，竟然唔使修身，仲奉旨增肥，日前她在排舞室拍片，對住鏡頭講：「嗰日我去試衫，真係28年第一次，造型師同我講『楊小姐你不如肥番少少，我驚你撐唔落件衫…』咁我緊係增肥啦！」楊千嬅愈講愈興奮，仲身體力行示範如何增肥。

楊千嬅 楊千嬅在綵排巡唱時手持雞蛋仔拍片。
楊千嬅在綵排巡唱時手持雞蛋仔拍片。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 楊千嬅表示造型師覺得佢瘦咗，驚佢撐唔起啲衫。
楊千嬅表示造型師覺得佢瘦咗，驚佢撐唔起啲衫。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 造型師下旨叫楊千嬅增肥。
造型師下旨叫楊千嬅增肥。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 聽到造型師叫佢增肥，楊千嬅個反應...自己都O晒嘴！
聽到造型師叫佢增肥，楊千嬅個反應…自己都O晒嘴！（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 楊千嬅好粗魯咁話有得揀一定揀增肥！
楊千嬅好粗魯咁話有得揀一定揀增肥！（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）

排舞室零食放題

女歌手開個唱前要增肥真係聞所未聞，仲要係向來一啲都唔瘦的楊千嬅，楊千嬅坦言從未試過演唱會前可以食朱古力同薯條，只見她從膠袋拎出一包包零食，興奮地逐樣試，食相都幾猴擒。

楊千嬅 楊千嬅拎出一大袋零食，睇吓佢雙腿幾咁健壯！
楊千嬅拎出一大袋零食，睇吓佢雙腿幾咁健壯！（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 鯨吞高卡路里的夾心餅乾。
鯨吞高卡路里的夾心餅乾。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 興奮摷零食，仲話自己唔係偷食。
興奮摷零食，仲話自己唔係偷食。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 披頭散髮，完全唔顧形象。
披頭散髮，完全唔顧形象。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）

網民不留情面狂嘲楊千嬅

對於楊千嬅公言嗌增肥，網民反應好大，在「多功能阿婆楊千嬋」FB專頁紛紛留言，大肆批評「對眼唔係凸係巢呀！！」、「又老又醜又假又粗魯」、「雙下巴仲增肥，造型師玩X佢咋」，更有人重提上次楊千嬅個唱要以黑布遮吉位，今次要「白布蓋面」，真係踩得好盡！

楊千嬅
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
楊千嬅
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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（圖片來源：Facebook討論區截圖）

鄭秀文首次確診 休養9日增6磅

另一樂壇天后Sammi鄭秀文亦將於7月14至30日舉行《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》，為應付13場個唱連月排練的她，日前自爆在5月13日確診被迫要留家休養，昨日Sammi拍片報喜表示第9日終於變一線，不過聲沙沙的她想休息多兩日先復工，她更開心表示增了5、6磅，意外發現自己皮膚更有彈性和支撐，其實大家都覺得Sammi一直都太瘦太鋼條，有少少肉地反而更好睇，不少網民亦留言大讚增磅後的Sammi面仔脹卜卜更索更有光彩。

楊千嬅 Sammi第一次確診因禍得福，意外發現自己增磅後氣息好好。
Sammi第一次確診因禍得福，意外發現自己增磅後氣息好好。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
楊千嬅 Sammi都覺得增6磅係好事。
Sammi都覺得增6磅係好事。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
楊千嬅
（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
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（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
楊千嬅
（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
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（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
楊千嬅
（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
楊千嬅 Sammi近年好努力跑步又注意飲食，所以一直keep住鋼條身形。
Sammi近年好努力跑步又注意飲食，所以一直keep住鋼條身形。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]正向文化娛樂、[email protected]_chengsauman

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