楊千嬅拍片稱奉旨增肥 網民嘲又老又殘 鄭秀文確診後增磅反被讚索

楊千嬅早前空降北京宣布展開50多站巡迴演唱會，內地首兩站將於廣州及廈門舉行，正為巡唱綵排的楊千嬅，拍片表示造型師怕她撐不起舞衣，下旨要她增肥，所以她攞正牌零食放題，網民睇完條片反應好激烈，留言狂嘲楊千嬅樣貌好唔掂，反觀同樣為個唱努力的Sammi鄭秀文，竟因確診增磅，不過兩位天后同人唔同命，Sammi被讚脹咗仲靚咗！