楊千嬅為內地奶粉廣告代言 重P圖激發網民熱議 吸客變趕客

近年放眼神州的楊千嬅，推出全新廣東歌有意回歸本地樂壇，不過身體卻好誠實，人就繼續在內地吸人仔，仲被奶粉品牌封為「首席形象大使」，海報中的楊千嬅被指因重度P圖而激發網民熱議，再加上近日在微博開Live唱歌走晒音，楊千嬅都係返上去做綜藝算啦！