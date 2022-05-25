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楊千嬅為內地奶粉廣告代言 重P圖激發網民熱議 吸客變趕客

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近年放眼神州的楊千嬅，推出全新廣東歌有意回歸本地樂壇，不過身體卻好誠實，人就繼續在內地吸人仔，仲被奶粉品牌封為「首席形象大使」，海報中的楊千嬅被指因重度P圖而激發網民熱議，再加上近日在微博開Live唱歌走晒音，楊千嬅都係返上去做綜藝算啦！

楊千嬅 楊千嬅一家三口北,上生活。
楊千嬅一家三口北,上生活。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅 楊千嬅在內地吸人仔力強，大小活動都有她蹤影。
楊千嬅在內地吸人仔力強，大小活動都有她蹤影。（圖片來源：微博@楊千嬅）

楊千嬅全力搵人仔

楊千嬅去年全家移居內地，北上全方位接Job，為了參加《聲生不息》更兩個月冇見過囝囝Torres，好博。楊千嬅唔止參加綜藝節目繼續發展歌唱事業，仲密密接廣告做代言，早前成為奶粉品牌的內地「首席形象大使」，估唔到會引起咁大迴響。

楊千嬅 就係呢張海報引起網民熱議。
就係呢張海報引起網民熱議。（圖片來源：[email protected]多功能阿婆楊千嬋）
楊千嬅 網民發現楊千嬅為奶粉代言，估唔到仲係官方原版海報。
網民發現楊千嬅為奶粉代言，估唔到仲係官方原版海報。（圖片來源：[email protected]多功能阿婆楊千嬋）
楊千嬅 官方海報。
官方海報。（圖片來源：微博圖片）

楊千嬅廣告重手P圖似蠟像

近日有網民發現該奶粉品牌的宣傳海報曝光，海報中的楊千嬅身穿白色西裝外套，連髮色都由紫色變成深藍色，而焦點就落在楊千嬅的容貌上，因為海報過分重手P圖，令楊千嬅望上去好怪好唔自然，就像蠟像館內的蠟像一樣。網民在討論區上議論紛紛，認為海報好趕客好嚇人，有人留言「飲奶粉飲到咁」、「邊個敢買？」。

楊千嬅
（圖片來源：[email protected]多功能阿婆楊千嬋）
楊千嬅
（圖片來源：[email protected]多功能阿婆楊千嬋）
楊千嬅
（圖片來源：[email protected]多功能阿婆楊千嬋）

直播唱歌一樣唔掂

海報出事楊千嬅都唔想，不過佢最耍家的唱歌都出事，為了宣傳新廣東歌〈上善如酒〉，楊千嬅在微博開Live獻唱，點知被網民批評到體無完膚，行走的CD被指走晒音，完全聽不入耳，不過楊千嬅本人就依然好投入，仲對鏡頭派飛吻。

楊千嬅 楊千嬅在微博唱歌給你聽，被網民指變成走音給你聽。
楊千嬅在微博唱歌給你聽，被網民指變成走音給你聽。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅 楊千嬅風騷派飛吻。
楊千嬅風騷派飛吻。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅 紫頭楊千嬅唱Live逼爆鏡頭。
紫頭楊千嬅唱Live逼爆鏡頭。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅 網民cap低楊千嬅唱音的一刻。
網民cap低楊千嬅唱音的一刻。（圖片來源：[email protected]多功能阿婆楊千嬋）
楊千嬅 網民指楊千嬅唱Live勁走音好難聽。
網民指楊千嬅唱Live勁走音好難聽。（圖片來源：[email protected]多功能阿婆楊千嬋）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]多功能阿婆楊千嬋、微博@楊千嬅

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