楊千嬅為內地奶粉廣告代言 重P圖激發網民熱議 吸客變趕客
近年放眼神州的楊千嬅，推出全新廣東歌有意回歸本地樂壇，不過身體卻好誠實，人就繼續在內地吸人仔，仲被奶粉品牌封為「首席形象大使」，海報中的楊千嬅被指因重度P圖而激發網民熱議，再加上近日在微博開Live唱歌走晒音，楊千嬅都係返上去做綜藝算啦！
楊千嬅全力搵人仔
楊千嬅去年全家移居內地，北上全方位接Job，為了參加《聲生不息》更兩個月冇見過囝囝Torres，好博。楊千嬅唔止參加綜藝節目繼續發展歌唱事業，仲密密接廣告做代言，早前成為奶粉品牌的內地「首席形象大使」，估唔到會引起咁大迴響。
楊千嬅廣告重手P圖似蠟像
近日有網民發現該奶粉品牌的宣傳海報曝光，海報中的楊千嬅身穿白色西裝外套，連髮色都由紫色變成深藍色，而焦點就落在楊千嬅的容貌上，因為海報過分重手P圖，令楊千嬅望上去好怪好唔自然，就像蠟像館內的蠟像一樣。網民在討論區上議論紛紛，認為海報好趕客好嚇人，有人留言「飲奶粉飲到咁」、「邊個敢買？」。
直播唱歌一樣唔掂
海報出事楊千嬅都唔想，不過佢最耍家的唱歌都出事，為了宣傳新廣東歌〈上善如酒〉，楊千嬅在微博開Live獻唱，點知被網民批評到體無完膚，行走的CD被指走晒音，完全聽不入耳，不過楊千嬅本人就依然好投入，仲對鏡頭派飛吻。