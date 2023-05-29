楊千嬅 廣州騷

楊千嬅廣州騷歌衫炒晒車 兩萬人核心外圍聽歌 有人開枱打麻將！

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楊千嬅「MY TREE OF LIVE世界巡回演唱會」廣州站前晚（27日）舉行，不少網民將片段放上社交平台分享。今次廣州的場地是開放式，有點像香港的中環海濱騷，所以不少觀眾都可以站在場外聽到演唱會。根據網民放上網的片段，49歲的楊千嬅在廣州的粉絲多得驚人，有網民直言在場外估計高達過兩萬人，海岸線、草地上都是一個個的人海，比早前周杰倫在香港中環開騷更誇張。

楊千嬅 廣州騷 楊千嬅「MY TREE OF LIVE世界巡回演唱會」廣州站前晚舉行。
楊千嬅「MY TREE OF LIVE世界巡回演唱會」廣州站前晚舉行。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）

楊千嬅廣州騷場外 觀眾聽歌開枱打麻將

楊千嬅廣州騷除了場內兩萬多觀眾參與之外，場外亦逾十萬多核心外圍觀眾包圍，有網民拍到有民眾在場地外，帶上麻雀枱兼麻將，一邊打牌一邊聽歌，非常識嘆。

楊千嬅 廣州騷 楊千嬅廣州騷，逾兩萬人在楊外聽歌。
楊千嬅廣州騷，逾兩萬人在楊外聽歌。（圖片來源：抖音截圖）
楊千嬅 廣州騷 有網民拍到場外很多觀眾提早到場館外等候。
有網民拍到場外很多觀眾提早到場館外等候。（圖片來源：抖音截圖）
楊千嬅 廣州騷 有民眾在核心外圍開枱打麻將，好識享受。
有民眾在核心外圍開枱打麻將，好識享受。（圖片來源：抖音截圖）

網民嘲楊千嬅歌衫似錫紙包茄子

楊千嬅廣州騷除了核心外圍有人邊聽歌邊打麻將之外，觀眾的注意力亦集中在楊千嬅的歌衫上，楊千嬅其中一條銀色歌衫，被網民笑指「用錫紙包住條茄子」，亦有網民搞笑指似烏賊和鹹魚，「呢條裙連小鳳姐都唔肯着」。

楊千嬅 廣州騷 網民嘲楊千嬅歌衫似錫紙包茄子。
網民嘲楊千嬅歌衫似錫紙包茄子。（圖片來源：fb留言區截圖）
楊千嬅 廣州騷 網民搞笑Key圖，笑千嬅歌衫似烏賊。
網民搞笑Key圖，笑千嬅歌衫似烏賊。（圖片來源：fb留言區截圖）
楊千嬅 廣州騷 網民創意無限。
網民創意無限。（圖片來源：fb留言區截圖）
楊千嬅 廣州騷 網民戥楊千嬅唔抵，似被造型師整蠱。
網民戥楊千嬅唔抵，似被造型師整蠱。（圖片來源：fb留言區截圖）

楊千嬅：好擔心我哭崩舞台

前晚楊千嬅登場時站在高三層樓的吊台出場，獻唱《飛女正傳》等經典歌曲，她笑問觀眾：「這個舞台感覺好魔幻，我以為會有好多東西跟大家講，或者一開場就喊，大家都好擔心我哭崩舞台……但我忍住，冇喊，點解？因為我要好珍惜唱每一隻歌的時間，代表著我每一段人生階段遇到的你地，其實人生好簡單，仲有好多事可以一齊慶祝，希望下次演出仍然有你們和我慶祝。」

楊千嬅 廣州騷 PixCake
楊千嬅獻唱《飛女正傳》等經典歌曲。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）

楊千嬅自爆曾中招 記憶力越來越差

楊千嬅稱家人和好友專程來廣州捧場：「我親友、好朋友、七十人從香港來捧場，我個仔話唔畀我提佢，但我都要多謝佢，因為我用了很多時間去準備這個騷，好少有阿媽多謝個仔，但我要感謝佢俾左我好多生活動力，在相處中的人生鼓勵。」千嬅又自爆之前曾中招，笑稱記憶力越來越差：「我已經係有些年紀的人，記憶力係會差些，多謝漏邊個唔好怪我，希望大家繼續支持我，做一個演唱會需要好多勇氣和時間，最緊要是每一位觀眾，先可以成立這個演唱會，多謝你們。」

楊千嬅 廣州騷 楊千嬅又自爆之前曾中招，笑稱記憶力越來越差。
楊千嬅又自爆之前曾中招，笑稱記憶力越來越差。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 廣州騷 楊千嬅多謝兒子，但她說：「我個仔話唔畀我提佢。」
楊千嬅多謝兒子，但她說：「我個仔話唔畀我提佢。」（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 廣州騷 楊千嬅坐在吊台獻唱。
楊千嬅坐在吊台獻唱。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 廣州騷 楊千嬅自爆前日試衫舞台服裝時弄傷手。
楊千嬅自爆前日試衫舞台服裝時弄傷手。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）
楊千嬅 廣州騷 千嬅唱到完場安歌後，歌迷也不肯離座。
千嬅唱到完場安歌後，歌迷也不肯離座。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）

楊千嬅試衫傷手指公 不能屈曲

楊千嬅自爆前日試衫舞台服裝，因為趕時間，搞到手指公不能屈曲，幸好工作人員介紹了一支藥膏給她，搽後好很多，令她可以拿起支咪。千嬅唱到完場安歌後，歌迷也不肯離座，但廣州場地限時十點前要停止演唱會，最後她唱到九點五十九分才衝下台，清唱半首《姊妹》作結尾，令觀眾非常開心。

楊千嬅 廣州騷 楊千嬅清唱半首《姊妹》作結尾。
楊千嬅清唱半首《姊妹》作結尾。（圖片來源：[email protected]正向文化娛樂）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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圖片來源：[email protected]正向文化娛樂、小紅書、微博、抖音截圖

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