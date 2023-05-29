楊千嬅廣州騷歌衫炒晒車 兩萬人核心外圍聽歌 有人開枱打麻將！
楊千嬅廣州騷場外 觀眾聽歌開枱打麻將
楊千嬅廣州騷除了場內兩萬多觀眾參與之外，場外亦逾十萬多核心外圍觀眾包圍，有網民拍到有民眾在場地外，帶上麻雀枱兼麻將，一邊打牌一邊聽歌，非常識嘆。
網民嘲楊千嬅歌衫似錫紙包茄子
楊千嬅廣州騷除了核心外圍有人邊聽歌邊打麻將之外，觀眾的注意力亦集中在楊千嬅的歌衫上，楊千嬅其中一條銀色歌衫，被網民笑指「用錫紙包住條茄子」，亦有網民搞笑指似烏賊和鹹魚，「呢條裙連小鳳姐都唔肯着」。
楊千嬅：好擔心我哭崩舞台
前晚楊千嬅登場時站在高三層樓的吊台出場，獻唱《飛女正傳》等經典歌曲，她笑問觀眾：「這個舞台感覺好魔幻，我以為會有好多東西跟大家講，或者一開場就喊，大家都好擔心我哭崩舞台……但我忍住，冇喊，點解？因為我要好珍惜唱每一隻歌的時間，代表著我每一段人生階段遇到的你地，其實人生好簡單，仲有好多事可以一齊慶祝，希望下次演出仍然有你們和我慶祝。」
楊千嬅自爆曾中招 記憶力越來越差
楊千嬅稱家人和好友專程來廣州捧場：「我親友、好朋友、七十人從香港來捧場，我個仔話唔畀我提佢，但我都要多謝佢，因為我用了很多時間去準備這個騷，好少有阿媽多謝個仔，但我要感謝佢俾左我好多生活動力，在相處中的人生鼓勵。」千嬅又自爆之前曾中招，笑稱記憶力越來越差：「我已經係有些年紀的人，記憶力係會差些，多謝漏邊個唔好怪我，希望大家繼續支持我，做一個演唱會需要好多勇氣和時間，最緊要是每一位觀眾，先可以成立這個演唱會，多謝你們。」
楊千嬅試衫傷手指公 不能屈曲
楊千嬅自爆前日試衫舞台服裝，因為趕時間，搞到手指公不能屈曲，幸好工作人員介紹了一支藥膏給她，搽後好很多，令她可以拿起支咪。千嬅唱到完場安歌後，歌迷也不肯離座，但廣州場地限時十點前要停止演唱會，最後她唱到九點五十九分才衝下台，清唱半首《姊妹》作結尾，令觀眾非常開心。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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