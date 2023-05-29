楊千嬅廣州騷歌衫炒晒車 兩萬人核心外圍聽歌 有人開枱打麻將！

楊千嬅「MY TREE OF LIVE世界巡回演唱會」廣州站前晚（27日）舉行，不少網民將片段放上社交平台分享。今次廣州的場地是開放式，有點像香港的中環海濱騷，所以不少觀眾都可以站在場外聽到演唱會。根據網民放上網的片段，49歲的楊千嬅在廣州的粉絲多得驚人，有網民直言在場外估計高達過兩萬人，海岸線、草地上都是一個個的人海，比早前周杰倫在香港中環開騷更誇張。