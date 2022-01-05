47歲楊千嬅錄廣東歌 圖與香港歌迷Reconnect：永不放棄我的音樂

47歲的香港歌手楊千嬅，近年轉戰內地成果有目共睹，工作一籮籮。不過，她沒有忘記香港歌迷，昨日（1月4日）在IG限時動態貼出錄音室錄歌的相片，並寫上：“Never give up my music.” 又特別標明「#廣東歌」。