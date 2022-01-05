未命名設計 (6)

47歲楊千嬅錄廣東歌 圖與香港歌迷Reconnect：永不放棄我的音樂

最新娛聞
撰文：東方新地

47歲的香港歌手楊千嬅，近年轉戰內地成果有目共睹，工作一籮籮。不過，她沒有忘記香港歌迷，昨日（1月4日）在IG限時動態貼出錄音室錄歌的相片，並寫上：“Never give up my music.” 又特別標明「#廣東歌」。

文：東方新地｜圖：[email protected]、LIHKG截圖、《你會愛的人》MV截圖、《中國夢 祖國頌》截圖、《極速前進2》截圖

楊千嬅1月4日Post出自己於3日錄製廣東歌時的照片。（圖片來源：IG@yeungchinwah截圖）
楊千嬅1月4日Post出自己於3日錄製廣東歌時的照片。（圖片來源：[email protected]截圖）

楊千嬅錄廣東歌，網民反應熱烈

楊千嬅在內地身價不斐，但眼下仍不忘香港歌迷，錄製全新廣東歌，又不時在個人社交網站表示期待為歌迷補償2020年開唔成跨年騷的遺憾，真叫人感動。對此，香港網民反應相當熱烈，留言說：「唔使喇多謝。」「企開啲啦！」「香港人忘記咗你喇。」「上次搞賣到咁，好命腰斬，仲嚟？」

網民對千嬅再錄廣東歌及有意再搞演唱會接觸歌迷有熱烈反應。（圖片來源：LIHKG截圖）
網民對千嬅再錄廣東歌及有意再搞演唱會接觸歌迷有熱烈反應。（圖片來源：LIHKG截圖）

上年6月推廣東歌《你會愛的人》

楊千嬅一直想找機會再與香港歌迷Reconnect，去年本來計劃透過紅館跨年演唱會—《MY GRATITUDE 25楊千嬅演唱會2020》與香港歌迷近距離接觸，可惜因受疫情影響被迫取消。楊千嬅並未氣餒，上年6月已推出廣東歌《你會愛的人》給歌迷止渴，隨即獲少量死忠歌迷正面回應：「新歌好好聽！」「楊氏情歌百聽不厭。」「好高興千嬅依然是千嬅，風彩依然。」

MV畫面頗有質感，有網民對千嬅終於自己演出MV感到高興。（圖片來源：《你會愛的人》MV截圖）
MV畫面頗有質感，有網民對千嬅終於自己演出MV感到高興。（圖片來源：《你會愛的人》MV截圖）

否認全家移居上海惹內地網民不滿

然而上個月，一度傳出楊千嬅全家已移居上海消息，兒子Torres亦已在當地讀書。偶像愈來愈少在港公開露面，且要搬走，令不少香港歌迷難過，幸好移居事件傳開後，楊千嬅火速澄清只是暫居上海，一來方便與丈夫丁子高住在上海的爸爸及其他家人互相照應，二來方便早已安排好的一連串內地工作，但又強調「完成手上工作就會返港」，令香港歌迷送心。順得哥情失嫂意，楊千嬅暫居上海之說又惹來內地網民不滿：「搬來住方便賺人民幣，又怕被香港人罵，還是早點滾回去吧！」

（圖片來源：IG@yeungchinwah）
因為移不移居內地一事，千嬅曾左右做人難，移就被港網民鬧，不移又被內地網民唾棄。（圖片來源：[email protected]

曾亮相央視國慶晚會顯身價

幸好小部分網民的不滿沒有影響楊千嬅在內地的工作，她近年在內地參加了很多大大小小的綜藝節目，如《做家務的男人3》、《妻子的浪漫旅行3》、《誰是寶藏歌手》、《導演請指教》、《我們的歌3》等等，其中夫妻檔參與《極速前進2》在西班牙挑戰鬥牛項目而被狂牛從後撞倒，不幸中的大幸是只擦傷手，沒其他大礙。

楊千嬅為人仔搵命博贏得觀眾欣賞，在內地逐步打響名堂，勁到有份亮相央視2021國慶晚會《中國夢 祖國頌》唱《國家2021》，不久前的江蘇衛視跨年演唱會又有她身影，演唱個人經典《可惜我是水瓶座》、《勇》、 《野孩子》等歌外，又與阿B鍾鎮濤個唱《東方之珠》，足見她在內地身價。

千嬅與丈夫丁子高在《極速前進2》參與鬥牛挑戰，女方曾被狂牛撞飛。（圖片來源：《極速前進2》截圖）
千嬅與丈夫丁子高在《極速前進2》參與鬥牛挑戰，女方曾被狂牛撞飛。（圖片來源：《極速前進2》截圖）
千嬅曾現身央視國慶特別節目獻唱，值得驕傲！（圖片來源：《中國夢 祖國頌》截圖）
千嬅曾現身央視國慶特別節目獻唱，值得驕傲！（圖片來源：《中國夢 祖國頌》截圖）

讀者留言

熱門文章

 