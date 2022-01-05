47歲楊千嬅錄廣東歌 圖與香港歌迷Reconnect：永不放棄我的音樂
文：東方新地｜圖：[email protected]、LIHKG截圖、《你會愛的人》MV截圖、《中國夢 祖國頌》截圖、《極速前進2》截圖
楊千嬅錄廣東歌，網民反應熱烈
楊千嬅在內地身價不斐，但眼下仍不忘香港歌迷，錄製全新廣東歌，又不時在個人社交網站表示期待為歌迷補償2020年開唔成跨年騷的遺憾，真叫人感動。對此，香港網民反應相當熱烈，留言說：「唔使喇多謝。」「企開啲啦！」「香港人忘記咗你喇。」「上次搞賣到咁，好命腰斬，仲嚟？」
上年6月推廣東歌《你會愛的人》
楊千嬅一直想找機會再與香港歌迷Reconnect，去年本來計劃透過紅館跨年演唱會—《MY GRATITUDE 25楊千嬅演唱會2020》與香港歌迷近距離接觸，可惜因受疫情影響被迫取消。楊千嬅並未氣餒，上年6月已推出廣東歌《你會愛的人》給歌迷止渴，隨即獲少量死忠歌迷正面回應：「新歌好好聽！」「楊氏情歌百聽不厭。」「好高興千嬅依然是千嬅，風彩依然。」
否認全家移居上海惹內地網民不滿
然而上個月，一度傳出楊千嬅全家已移居上海消息，兒子Torres亦已在當地讀書。偶像愈來愈少在港公開露面，且要搬走，令不少香港歌迷難過，幸好移居事件傳開後，楊千嬅火速澄清只是暫居上海，一來方便與丈夫丁子高住在上海的爸爸及其他家人互相照應，二來方便早已安排好的一連串內地工作，但又強調「完成手上工作就會返港」，令香港歌迷送心。順得哥情失嫂意，楊千嬅暫居上海之說又惹來內地網民不滿：「搬來住方便賺人民幣，又怕被香港人罵，還是早點滾回去吧！」
曾亮相央視國慶晚會顯身價
幸好小部分網民的不滿沒有影響楊千嬅在內地的工作，她近年在內地參加了很多大大小小的綜藝節目，如《做家務的男人3》、《妻子的浪漫旅行3》、《誰是寶藏歌手》、《導演請指教》、《我們的歌3》等等，其中夫妻檔參與《極速前進2》在西班牙挑戰鬥牛項目而被狂牛從後撞倒，不幸中的大幸是只擦傷手，沒其他大礙。
楊千嬅為人仔搵命博贏得觀眾欣賞，在內地逐步打響名堂，勁到有份亮相央視2021國慶晚會《中國夢 祖國頌》唱《國家2021》，不久前的江蘇衛視跨年演唱會又有她身影，演唱個人經典《可惜我是水瓶座》、《勇》、 《野孩子》等歌外，又與阿B鍾鎮濤個唱《東方之珠》，足見她在內地身價。