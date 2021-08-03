楊千嬅內地綜藝節目與陳楚生合唱〈情人〉 官方形容神級粵語 港網友錯重點：扮石內卜？

楊千嬅繼數月前出席浙江衛視音樂節目《為歌而讚》，與內地歌手余佳運合唱譚詠麟的經典金曲〈一生中最愛〉，被不少內地網友激讚為「行走中的CD」後，上月中旬，楊千嬅再參與芒果TV的綜藝節目《誰是寶藏歌手》，與內地歌手陳楚生合唱〈情人〉一曲，官方形容為「神級粵語」，但不少香港網友聽後首個反應竟是：「佢個妝想點？」

撰文：東方新地｜圖片來源：芒果TV《誰是寶藏歌手》、楊千嬅微博、香港討論區Facebook｜影片來源：芒果TV Youtube｜原文：新Monday