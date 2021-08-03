楊千嬅內地綜藝節目與陳楚生合唱〈情人〉 官方形容神級粵語 港網友錯重點：扮石內卜？
撰文：東方新地｜圖片來源：芒果TV《誰是寶藏歌手》、楊千嬅微博、香港討論區Facebook｜影片來源：芒果TV Youtube｜原文：新Monday
楊千嬅受內地觀眾歡迎
楊千嬅近年來以天后的身分，由香港轉戰到內地市場，又與老公丁子高參加《妻子的浪漫旅行3》、《做家務的男人3》等多個內地的綜藝節目，再加上楊千嬅不時拍片放上小紅書及微博等社交媒體，與內地網友有非常多的互動，從而深受內地網友、觀眾歡迎。
楊千嬅與陳楚生合唱《情人》官方形容神級粵語
楊千嬅在上月中，出席芒果TV的綜藝節目《誰是寶藏歌手》，並與內地歌手陳楚生合唱〈情人〉，二人唱得非常深情同投入；節目播出後，陳楚生率先在社交網上載影片還留言：「很高興能和@楊千嬅老師合唱，老師私底下跟我所想像的基本一致，熱情開朗，細心體貼。第一次見面的時候就很歡樂，《情人》這首粵語歌我們基本上是一拍即合。好的音樂就是能夠在人的心裡生根發芽，滋生美好。我想今晚合作的初衷也是因此，不知道這份美好你是否有收到。」
而楊千嬅則轉載陳楚生的留言，表示：「一首經典的情歌，往往會在平行時空裏，隱藏着無數知音人的故事回憶，每次聽到旋律響起，便會不約而同觸碰到感性之處。這就是音樂的魅力，遇上好的舞台夥伴，是一種緣份，一種有意義的演出經驗。感謝你們喜歡亦感謝楚生的信任 感謝馮翰銘老師精彩編曲。」
內地網友激讚好聽：快舉行演唱會吧！
不少內地網友聽後都表示二人唱得十分好聽，並籲楊千嬅快些安排舉行演唱會：「超好聽！！好棒」、「真滴很不錯！又一經典舞台了」、「好歌好聲音 經久不衰的魅力啊！」而楊千嬅亦有回覆網民留言表示演唱會已在計劃中。
香港網友指：佢第一句就已經唱錯歌詞！
香港也有網友將楊千嬅今次的演出片段上載到討論區上，有不少網友錯重點，指其妝容愈來愈濃，有部份就指楊千嬅的全黑服飾如奔喪，亦有網友指她第一句就唱錯歌詞：「認真佢無論造型同唱得都好恐怖，個寡婦look+怨氣唱功，真係畀佢嚇死」、「戚下條眉代表唱歌有感情呀! 隔住個mon都見到你粉底勁厚….OMG!」、「啱啱去完邊個情人嘅喪禮呀」、「個妝有啲似尖東浮屍⋯」、「行走的翻版CD」、「第一句歌詞就唱錯咗」。
楊千嬅與余佳運合唱《一生中最愛》
其實，楊千嬅早在今年五、六月時，就出席由浙江衛視推出的電視跨屏互動音樂綜藝節目《為歌而讚》，並與新一代內地歌手余佳運一同合唱「校長」譚詠麟的經典金曲〈一生中最愛〉，在演唱期間，余佳運邊唱邊彈鋼琴，而千嬅則唱到七情上面。
獲內地網民激讚更譽為：「行走中的CD」
不少內地網友看到節目後，都紛紛大讚楊千嬅的唱功了得，仲留言激讚：「很難唱到楊千樺的水准」、「千嬅唱得真的超好聽，3分20秒那裡推到感情高潮真假音轉換好好聽，後面那句「分離」咬字特別特別好聽」、「我楊真的太棒了，耳朵已懷孕」、「楊千嬅的合音不錯，雖然她不像容祖兒那麼會唱，不過她唱歌勝在有感情像說故事」、更有網友讚楊千嬅喻為「行走中的CD」。