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49歲楊千嬅老過Lisa姐？網民野生捕獲口罩千嬅超驚訝：隻眼凹晒好恐怖

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近日有一張楊千嬅在上海浦東機場被「野生捕捉」的照片在網上瘋傳，引起網民熱烈討論，有不少網民驚訝49歲的楊千嬅真面目比其實年齡更顯老態「隻眼凹晒好恐怖」，亦有網民指她在相中肚凸凸，疑似有喜！

楊千嬅 楊千嬅和林峯、陳慧珊早前在《無限超越群星演唱會》上相聚。
楊千嬅和林峯、陳慧珊早前在《無限超越群星演唱會》上相聚。（圖片來源：微博@楊千嬅）

楊千嬅與《美味情緣》主角再合體

楊千嬅近日由上海飛到澳門參加《無限超越群星演唱會》活動，並與同場的林峯、陳慧珊合照，表示：「22年後再續《美味情緣》，唯一遺憾少了吳啟華。」引來吳啟華將自己的相片p入圖中，令四人強行合體。

楊千嬅 《美味情緣》是2001年首播的無綫劇，曾多次在翡翠台的午間和深夜時段重播。
《美味情緣》是2001年首播的無綫劇，曾多次在翡翠台的午間和深夜時段重播。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅 吳啟華將自己p埋上去！
吳啟華將自己p埋上去！（圖片來源：微博@吳啟華lawrence）

分享靚相與野生照判若兩人

當日楊千嬅仲上載了不少個人在台上和台下的獨照，引來大批網民大讚她凍齡有術！但隨後就有網民曝光了一張在機場「野生捕捉」楊千嬅的照片，相中的她和囝囝Torres站在一起，竟被取笑似「兩嫲孫」！

楊千嬅 呢張係楊千嬅在社交網分享的個人照。
呢張係楊千嬅在社交網分享的個人照。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅 仲有化妝時嘅高清靚相。
仲有化妝時嘅高清靚相。（圖片來源：微博@楊千嬅）

網民指與Torres似「兩嫲孫」

網民紛紛留言指疑似素顏出巡的楊千嬅個樣老態盡顯：「隻眼凹晒好恐怖」、「老得好快」、「道友婆咁款」、「老到以為係阿婆帶住個孫」、「老過Lisa姐」、「殘到似人乾」等等，更有網民指她肚凸凸「肥腫難分」，懷疑她再度有喜！

楊千嬅 被「野生捕獲」的楊千嬅，狀態被形容為「老了」。
被「野生捕獲」的楊千嬅，狀態被形容為「老了」。（圖片來源：[email protected]多功能阿婆 楊千嬋）
楊千嬅 有網民更指佢「隻眼凹晒」！
有網民更指佢「隻眼凹晒」！（圖片來源：[email protected]多功能阿婆 楊千嬋）
楊千嬅 網民群起分析楊千嬅老得快嘅原因。
網民群起分析楊千嬅老得快嘅原因。（圖片來源：[email protected]多功能阿婆 楊千嬋）
楊千嬅 仲懷疑佢再度有喜！
仲懷疑佢再度有喜！（圖片來源：[email protected]多功能阿婆 楊千嬋）

重溫楊千嬅素顏食飯遭偷影 即帶黑超遮殘樣

早前楊千嬅也曾被粉絲「野生捕捉」到素顏外出食飯，當時她察覺被認出後，即刻戴上黑超，似乎唔想被人認出自己，有網民就推測原因係楊千嬅無化妝，樣貌不在狀態，費時俾人認到！

素顏的楊千嬅被粉絲偷拍。
素顏的楊千嬅被粉絲偷拍。（圖片來源：小紅書@葉小v）

楊千嬅近日去了上海，仲大方素顏出街食飯，期間俾忠實粉絲捕捉到！粉絲難得在餐廳偶遇素顏的楊千嬅，即刻拿出手機偷拍上載到社交平台。隨後楊千嬅疑眼利發覺被認出，立刻戴上黑超，疑不想再被打擾！相片中可見，楊千嬅紫髮依舊搶眼，素顏老態盡現，眼袋下垂問題嚴重，眼神亦神不守舍，臉蛋位置聚滿贅肉，與全盛時期相差甚遠！

楊千嬅 發現後即戴返黑超！
發現後即戴返黑超！（圖片來源：小紅書@葉小v）

粉絲自責打擾天后生活 撰文分享感受

粉絲在餐廳捕捉自己偶像，料知天后楊千嬅被發現素顏外出後，即刻戴上黑超示人，搞到粉絲好自責，粉絲隨後上載偷拍照，在社交平台分享感受：「看到她的時候太激動了，忍不住偷拍了一張發給朋友看，結果好像被她發現，後來她戴起了墨鏡，心裏非常抱歉，感覺打擾到她的吃飯時間了，所以也沒有鼓起勇氣找她合照，畢竟明星出門也是辛苦的，他們的休息時間就不打擾人家啦。第一次偶遇明星，真的真的好激動！」隨後有網民認為楊千嬅應該不介意被拍，只是因為沒有化妝，雙眼有點疲累才不想出鏡。

有網民指認為楊千嬅不想素顏被認出。
有網民指認為楊千嬅不想素顏被認出。（圖片來源：[email protected]

楊千嬅唔介意素顏遊街 中環ifc逛超市現福氣

其實楊千嬅生活十分貼地，本刊亦曾於數年前遇見天后以一身 Oversize闊Tee闊褲造型，獨自到中環 ifc買完咖啡逛超市，福氣盡現！楊千嬅當日在超市內掃入大量新鮮蔬果與凍肉，然後返陽明山莊屋企繼續大展身手。疫情期間令千嬅收唔到手，最大得益者唔使講一定係大細丁生啦！但似乎楊千嬅素顏就倦態盡現，身形都有一定厚度！

陳慧琳 素顏楊千嬅身穿粉色oversize Tee恤加闊褲，變身廿四孝人妻人母。
素顏楊千嬅身穿粉色oversize Tee恤加闊褲，變身廿四孝人妻人母。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳慧琳 楊千嬅為了下廚乜都要食，見她擒高擒低揀生果，手瓜老鼠仔變晒ByeBye肉。
楊千嬅為了下廚乜都要食，見她擒高擒低揀生果，手瓜老鼠仔變晒ByeBye肉。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳慧琳 楊千嬅無論正面或側面，身形都有一定厚度。
楊千嬅無論正面或側面，身形都有一定厚度。（圖片來源：新傳媒資料庫）

楊千嬅為谷愛子入名校虛脫激殘 選讀IB課程激發創意

回想楊千嬅初為人母時，曾爲谷仔入名校，犧牲自己不少休息時間，千嬅當年受訪，曾訴說希望兒子將來有成就，本刊發現千嬅並非得個講字，而且已積極實行。原來千嬅爲替愛子揀選學校及playgroup，在愛子剛滿一歲時已親身到心儀的幼稚園及playgroup視察，然後通宵上網搜集資料，因而捱病，其後被迫將心水名單交予老公丁子高代勞。

楊千嬅 水瓶座 plt 楊千嬅自 鋪鋪Poker plt 2013年楊千嬅居於陽明山莊，被拍到收工逛超市，素顔面青兼有三層眼袋，配以激深黑眼圈，當時阿仔剛滿一歲，初為人母的攰樣，令人睇見都想瞓。
2013年楊千嬅居於陽明山莊，被拍到收工逛超市，素顔面青兼有三層眼袋，配以激深黑眼圈，當時阿仔剛滿一歲，初為人母的攰樣，令人睇見都想瞓。（圖片來源：新傳媒資料庫）
楊千嬅 水瓶座 plt 楊千嬅自 鋪鋪Poker plt 楊千嬅虛脫激殘
當日楊千嬅既要為仔通宵上網搜集資料，又要打理家頭細務，及忙於演出彭浩翔執導的電影《香港仔》，令千嬅捱到病。（圖片來源：新傳媒資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：微博@楊千嬅、微博@吳啟華lawrence、[email protected]多功能阿婆 楊千嬋、小紅書@葉小v、[email protected]、新傳媒資料庫

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