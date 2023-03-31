49歲楊千嬅老過Lisa姐？網民野生捕獲口罩千嬅超驚訝：隻眼凹晒好恐怖
楊千嬅與《美味情緣》主角再合體
楊千嬅近日由上海飛到澳門參加《無限超越群星演唱會》活動，並與同場的林峯、陳慧珊合照，表示：「22年後再續《美味情緣》，唯一遺憾少了吳啟華。」引來吳啟華將自己的相片p入圖中，令四人強行合體。
分享靚相與野生照判若兩人
當日楊千嬅仲上載了不少個人在台上和台下的獨照，引來大批網民大讚她凍齡有術！但隨後就有網民曝光了一張在機場「野生捕捉」楊千嬅的照片，相中的她和囝囝Torres站在一起，竟被取笑似「兩嫲孫」！
網民指與Torres似「兩嫲孫」
網民紛紛留言指疑似素顏出巡的楊千嬅個樣老態盡顯：「隻眼凹晒好恐怖」、「老得好快」、「道友婆咁款」、「老到以為係阿婆帶住個孫」、「老過Lisa姐」、「殘到似人乾」等等，更有網民指她肚凸凸「肥腫難分」，懷疑她再度有喜！
重溫楊千嬅素顏食飯遭偷影 即帶黑超遮殘樣
早前楊千嬅也曾被粉絲「野生捕捉」到素顏外出食飯，當時她察覺被認出後，即刻戴上黑超，似乎唔想被人認出自己，有網民就推測原因係楊千嬅無化妝，樣貌不在狀態，費時俾人認到！
楊千嬅近日去了上海，仲大方素顏出街食飯，期間俾忠實粉絲捕捉到！粉絲難得在餐廳偶遇素顏的楊千嬅，即刻拿出手機偷拍上載到社交平台。隨後楊千嬅疑眼利發覺被認出，立刻戴上黑超，疑不想再被打擾！相片中可見，楊千嬅紫髮依舊搶眼，素顏老態盡現，眼袋下垂問題嚴重，眼神亦神不守舍，臉蛋位置聚滿贅肉，與全盛時期相差甚遠！
粉絲自責打擾天后生活 撰文分享感受
粉絲在餐廳捕捉自己偶像，料知天后楊千嬅被發現素顏外出後，即刻戴上黑超示人，搞到粉絲好自責，粉絲隨後上載偷拍照，在社交平台分享感受：「看到她的時候太激動了，忍不住偷拍了一張發給朋友看，結果好像被她發現，後來她戴起了墨鏡，心裏非常抱歉，感覺打擾到她的吃飯時間了，所以也沒有鼓起勇氣找她合照，畢竟明星出門也是辛苦的，他們的休息時間就不打擾人家啦。第一次偶遇明星，真的真的好激動！」隨後有網民認為楊千嬅應該不介意被拍，只是因為沒有化妝，雙眼有點疲累才不想出鏡。
楊千嬅唔介意素顏遊街 中環ifc逛超市現福氣
其實楊千嬅生活十分貼地，本刊亦曾於數年前遇見天后以一身 Oversize闊Tee闊褲造型，獨自到中環 ifc買完咖啡逛超市，福氣盡現！楊千嬅當日在超市內掃入大量新鮮蔬果與凍肉，然後返陽明山莊屋企繼續大展身手。疫情期間令千嬅收唔到手，最大得益者唔使講一定係大細丁生啦！但似乎楊千嬅素顏就倦態盡現，身形都有一定厚度！
楊千嬅為谷愛子入名校虛脫激殘 選讀IB課程激發創意
回想楊千嬅初為人母時，曾爲谷仔入名校，犧牲自己不少休息時間，千嬅當年受訪，曾訴說希望兒子將來有成就，本刊發現千嬅並非得個講字，而且已積極實行。原來千嬅爲替愛子揀選學校及playgroup，在愛子剛滿一歲時已親身到心儀的幼稚園及playgroup視察，然後通宵上網搜集資料，因而捱病，其後被迫將心水名單交予老公丁子高代勞。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！